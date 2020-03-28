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Все о Виржини Виар - правой руке легендарного Карла Лагерфельда

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Все о Виржини Виар - правой руке легендарного Карла Лагерфельда
15:58 Сегодня Телеграф kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Виржини Виар долгие годы была музой, соратницей и коллегой великого Карла - хотя и оставалась в тени. Лишь ей он мог доверять...

Виржини Виар родилась и выросла в семье, ценившей моду, и с молоком матери впитала любовь к красивой одежде. Буквально - мама и бабушка Виржини постоянно шили, а дедушка владел бизнесом по производству ткани. В общем, никаких размышлений о будущей профессии и предназначении у Виржини не было - она и сама не расставалась с лекалами и швейной машинкой. Правда, Chanel ее родные недолюбливали, считая маркой "для богатых старушек".

В двадцать лет вместе с подругой она организовала собственный модный бренд под названием Nirvana. Гранжа там не было ни на йоту - простые и элегантные фасоны. Дед "проспонсировал" предприятие, предоставив девушкам ткани…

Однако по-настоящему Виар увлекали театральные костюмы и кинематограф. До встречи с Лагерфельдом она работала в качестве дизайнера по костюмом для фильма об ученице Родена Камилле Клодель, создавала образы для театральных постановок,но в 1987 году пришла в студию вышивки Chanel и… осталась там навсегда.

Модели из круизной коллекции Виар.

Спустя четыре года она стала студийным директором по распоряжению самого Лагерфельда. В середине 90-х они вместе работали в Chloé, а затем Виржини заняла пост координатора направления haute couture в Chanel. С 2000 года она создавала вместе с Лагерфельдом коллекции направления ready-to-wear.

Виар много лет работала в тени Лагерфельда, но вклад ее неоценим.

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Карл Лагерфельд не отличался легким характером, но с Виар его связывали теплые личные отношения. Пожалуй, она была единственной женщиной, которая стала для кутюрье по-настоящему значимой и незаменимой - и как коллега, и как друг. Виржини обладала достаточной смелостью, чтобы не соглашаться с "великим Карлом", спорить с ним, бурно дискутировать… А он доверял лишь ее мнению и не уставал повторять, что Виржини вдыхает жизнь в его творения, а ему не позволяет потерять связь с реальностью и забыть о потребностях клиенток.

Виар всегда была на стороне практичности.

От Виар действительно зависело все. Как только не называли ее модные обозреватели! И дирижером оркестра Chanel, и "рельсами", по которым едет модный дом, и - что ближе всего было к истине - "серым кардиналом"… Организация закупок ткани и фурнитуры, контроль за выполнением изделий, воплощение идей маэстро от и до, подбор моделей для показа и разработка идей подиумных декораций - все это делала Виржини. Она словно наперед знала, как реализовать созданные им образы в материале, как из эфемерного эскиза, виртуозно нарисованного кутюрье, сделать настоящий шедевр, которому предстоит появиться на подиуме. Виар говорит, что всегда была "девушкой Chanel", всегда принадлежала к этому модному дому и не знает, что значит быть кем-то другим.

В моделях Виар сохраняются идеи Лагерфельда и самой Шанель.

При этом Виржини действительно умела оставаться невидимой. Она не попадала в списки самых влиятельных, самых знаменитых и тем более самых богатых людей в модной индустрии по мнению того или иного журнала, она не "светилась" в соцсетях и даже будто бы ускользала с фотографий, сделанных папарацци. Лишь в последние годы она начала выходить на поклон вместе с Карлом, а в январе 2019 года появилась на подиуме уже одна. Ее репутация была и остается идеально чистой. Никаких скандалов, громких заявлений и интриг.

Дерзкие принты - одно из нововведений Виар.

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Да и выглядела - и выглядит - Виар практически незаметной. Она любит черное, джинсы и пиджаки, обувь на плоском ходу… и в плане одежды неверна Chanel - в числе ее предпочтений Stella McCartney, Balenciaga, Maison Margiela и Comme des Garçons. Даже экстравагантные вещи она адаптирует так, что они выглядят нейтрально, и признается, что просто ненавидит ходить по магазинам, а свою простую прическу не сменит никогда в жизни. В плане быта Виар тоже проста и непритязательна - вместе с сыном и партнером (Виар против официального оформления брака) она живет в художественной мастерской, заваленной книгами, картинами, музыкальными инструментами и находками с блошиного рынка.

Сочетание черного и белого даже в обуви - узнаваемый прием бренда.

А что насчет творческих идей и образов, которые представляет публике Виар в качестве креативного директора Chanel? Ведь на сегодняшний день из-под ее руки вышло уже несколько коллекций. Главная ее задача - работать так, чтобы "наследие Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда могло жить". При всем своем колоссальном опыте и вкладе в развитие марки, Виржини всегда отказывалась считать себя творческим человеком. Однако Виар не медиум, передающий в мир живых послания ушедших глав бренда. Она стремится к тому, чтобы модный дом Chanel больше никогда не вернулся к репутации "одежды для богатых старушек", а с честью отвечал на вызовы современности. Теперь вещи от Chanel носит даже кумир тинейджеров Билли Айлиш, известная своим несколько пренебрежительным отношением к модной индустрии и гламуру.

Виар делает бренд более молодежным, ироничным...

...и практичным.

Виар обувает моделей в ботинки и сапоги на устойчивом каблуке, элегантные платья частенько меняет на широкие брюки и жакеты в стиле милитари, отсылки к рабочим комбинезонам и униформе - почему бы и нет?

Узнаваемые мотивы в новом прочтении.

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Шорты и кроп-топы, короткие атласные пижамы приходят на смену фирменному костюму-двойке, юбки становятся все короче и короче, белые брюки с разрезами и леггинсы кричащих цветов соседствуют с длинными плащами, но ключевые мотивы Chanel присутствуют в каждом образе - броши и принты с пересекающимися буквами C, строгая двухцветная обувь, неизменный твид и стеганые сумки на цепочках. Виржини вдохнула в образы марки большую практичность и удобство, но в то же время - мягкость и расслабленность.

Известные модели аксессуаров Chanel в интерпретации Виар.

После своего громкого названия Виар практически не давала комментариев прессе, но коллекции, созданные под ее руководством, говорят громче слов. Муза и лицо бренда, актриса Кристен Стюарт, назвала работы Виар парящими и стремительными, а также поблагодарила ее за то, что эти вещи дают женщинам свободу быть собой и желание двигаться к цели, а не просто покрасоваться - что до сих пор редкость в модной индустрии.

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Факты, Chanel, Биография, Карл Лагерфельд, Виржини Виар.
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