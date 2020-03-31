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Как две капли: актрисы, которые очень похожи на Марго Робби (Фото)

Смотрите фото (8)
Как две капли: актрисы, которые очень похожи на Марго Робби (Фото)
01:23 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:У Марго Робби, в отличие от большинства ее коллег, есть сразу несколько звездных двойников!

  • 1

    Начнем с фотографии самой Марго Робби (так сказать, оригинал).

  • 2

    А это — Лоурен Джерман. Героиня фильма "Хостел 2" и сериала "Пожарные Чикаго".

  • 3

    Актриса Джейми Кинг Известна по ролям в фильме "Город грехов" и сериале "Секреты на кухне" .

  • 4

    Гиллиан Джейкобс знакома многим по сериалам "Любовь" и "Сообщество".

  • 5

    Самару Уивинг вы могли видеть в сериале "Эш против зловещих мертвецов".

  • 6

    Джейми Прессли — пожалуй, самый известный двойник Марго Робби. Одна из самых известных её ролей – Джой из сериала "Меня зовут Эрл".

  • 7

    Эмма Маккей сильно обижается, когда ее сравнивают с Марго Робби. Возможно, именно поэтому сейчас актриса перекрасилась в брюнетку.

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Девушки, Женщины, Актрисы, Марго Робби, Двойники.
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