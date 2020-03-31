Как две капли: актрисы, которые очень похожи на Марго Робби (Фото)

Начнем с фотографии самой Марго Робби (так сказать, оригинал).
А это — Лоурен Джерман. Героиня фильма "Хостел 2" и сериала "Пожарные Чикаго".
Актриса Джейми Кинг Известна по ролям в фильме "Город грехов" и сериале "Секреты на кухне" .
Гиллиан Джейкобс знакома многим по сериалам "Любовь" и "Сообщество".
Самару Уивинг вы могли видеть в сериале "Эш против зловещих мертвецов".
Джейми Прессли — пожалуй, самый известный двойник Марго Робби. Одна из самых известных её ролей – Джой из сериала "Меня зовут Эрл".
Эмма Маккей сильно обижается, когда ее сравнивают с Марго Робби. Возможно, именно поэтому сейчас актриса перекрасилась в брюнетку.