Как две капли: актрисы, которые очень похожи на Марго Робби (Фото)

1 Начнем с фотографии самой Марго Робби (так сказать, оригинал).

2 А это — Лоурен Джерман. Героиня фильма "Хостел 2" и сериала "Пожарные Чикаго".

3 Актриса Джейми Кинг Известна по ролям в фильме "Город грехов" и сериале "Секреты на кухне" .

4 Гиллиан Джейкобс знакома многим по сериалам "Любовь" и "Сообщество".

5 Самару Уивинг вы могли видеть в сериале "Эш против зловещих мертвецов".

6 Джейми Прессли — пожалуй, самый известный двойник Марго Робби. Одна из самых известных её ролей – Джой из сериала "Меня зовут Эрл".