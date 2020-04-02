Императрица Цыси: жестокая правительница или нежная "орхидея Китая"

1 Маленькая орхидея Когда дочь одного китайского чиновника по имени Маленькая Орхидея вошла в подростковый возраст, её, как и тысячи других чиновничьих дочерей, зарегистрировали как возможную наложницу императора. Девушек в дворцовый гарем отбирали на специальном конкурсе, подобном экзамену для мальчиков на возможность служить чиновником - китайцы любили такую системность во всём. Семнадцатилетняя Маленькая Орхидея прошла его, но оказалась среди самых низших из наложниц, пятого ранга. Таких звали "Драгоценные люди", они могли не увидеть императора вживую за всю свою жизнь и больше прислуживали и угождали другим наложницам, чем тому, кто считался их господином. Сообразительная Цыси быстро, за четыре года, повысила свой ранг до третьего и, главное, сумела завести дружбу с женой императора, своей ровесницей, по имени Цыань. У Цыань не получалось родить наследника, и в конце концов император был так любезен, что предоставил ей самой выбрать наложницу, которая должна зачать от него и родить ему сына. Цыань, конечно же, выбрала подругу. Сяодэ Ланьхуа на плечах евнуха внесли в спальню императора, и это повысило её ранг до второго. Результатом же посещения стало рождение Цзайчунь. Ни одна девушка Китая не имела права выйти замуж, пока император не откажется от неё. Многие до сих пор считают, что слишком уж запросто наложница подарила императору мальчика - не иначе, как за неё родил кто-то другой, например, служанка, которую убили, чтобы не разболтала секрет. Но такие слухи о подменышах - самое обычное дело. В русской истории подменышами считали Петра I и Павла I, например. Скорее, людям было трудно смириться с тем, что император без видимых причин, за одного только ребёнка, начал осыпать наложницу дарами - включи иая привилеги полномочия, дарующие ей всё больше власти. Это вызывало недовольство чиновников.

2 Возьмите её на тот свет! Когда Цзайчуню было шесть лет, тридцатилетний император оказался при смерти. Перед смертью сановники стали уговаривать его издать указ, который обязал бы мать его наследника совершить самоубийство, чтобы она прислуживала императору и на том свете. Но вот незадача: для указа нужна была печать, а хранилась печать как раз у Сяодэ Ланьхуа. Она, конечно, принялась спорить и торговаться - и выиграла время, дождавшись, пока государь умрёт. Сразу после смерти императора вышел указ - с печатью! – о том, что отныне правит император Цзайчунь, под девизом Тунчжи, то есть "Совместное правление". Совместными правителями-регентшами были назначены Цыси (таково было теперь имя наложницы) и Цыань: теперь обе они были признаны императрицами. Одного из вельмож, уговаривавшего императора взять Цыси с собой на тот свет, казнили, двум другим даровали милость совершить самоубийство. Быть может, потому, что правление Цыси началось с казней, потом любую смерть во дворце приписывали ей. Но как было не казнить тех, кто желал твоей смерти? Практически все казнённые и далее во время правления - несколько десятков человек - также покушались на убийство императрицы. Императора Сянфэня запомнили молодым.

3 Как можно умереть во дворце? В сорок семь лет Цыань неожиданно скончалась от пищевого отравления. И тут же все как-то разом вспомнили, что в тот день Цыси присылала ей рисовые лепёшки, что юный император некогда больше общался с Цыань, чем с матерью. Поползли слухи, что Цыань, неожиданно войдя к Цыси, застала её с младенцем - после того, как Цыси долго никому не показывалась под предлогом болезни. Вот и отравила, чтобы грех покрыть, говорили люди, и стали сомневаться, точно ли умер своей смертью за семь лет до того молодой император. Дело в том, что семнадцатилетний монарх вдруг опубликовал обращение, в котором сообщал, что ему повезло заболеть оспой (в то время считалось, что боги так отмечают избранных). А через некоторое время он умер. Может, конечно, дело было в том, что к семнадцати годам иммунитет императора был подкошен алкоголизмом и последствиями половых злоупотреблений, но людям вдруг стало казаться, что в семнадцать лет просто так взять и умереть от оспы - по крайней мере, если ты император, а не простой смертный - невозможно. Задумались и о том, как вышло, что умер тридцатилетний император-отец, возвысивший некогда Цыси. Тем более, что врачи объявили, что он умер от летнего зноя. Странная причина. На смену ему Цыси и Цыань выбрали нового императора, четырёхлетнего сына родной сестры Цыси и князя Чуня, сановника императорского происхождения. Так две женщины оставили за собой власть. Позже, когда новому императору исполнилось девятнадцать, Цыси официально сложила с себя полномочия и удалилась в Летний дворец... Чтобы оттуда контролировать каждый шаг императора. Ни один документ не вступал в силу, пока она не давала добро. Жену воспитаннику она также подобрала сама - его двоюродную сестру, чтобы влияние оставалось у семьи Цыси. Но, в общем, в таком поведении вдовствующей императрицы не было ничего особенного. Юный император Тунчжи.