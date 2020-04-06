Вся в мамочку: фотопроект, доказывающий невероятную схожесть между родными женщинами

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Мужчины часто говорят, что нужно посмотреть на мать девушки, чтобы увидеть свою подругу в будущем. Эти снимки еще раз доказывают данное правило. Ведь на них матери и дочери похожи даже больше, чем они могли подумать.

Старение не самым лучшим образом отражается на внешности женщин. С годами яркие глаза постепенно тускнеют, блестящие волосы седеют, а гладкая кожа покрывается морщинами. Еще труднее видеть это, когда рядом находится дочь - которая выглядит так, как вы в молодости - это постоянное напоминание о потерянной красоте. Между тем ваша дочь наблюдает за старением с любопытством. Ведь, в конце концов, вы живая картина того, что у нее впереди.

Слева: 62-летняя Сара Пирсон, мать троих детей из Лондона, владелец PR-компании. Справа: ее 30-летняя дочь Клемми, директор маминого агентства, тоже живет в Лондоне.

Сара считает, что ее дочь Клемми гораздо красивее, чем она когда-либо была в молодости, а Клемми говорит, что будет счастлива, если с возрастом будет выглядеть как мама.