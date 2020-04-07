Психология отношений с женатым мужчиной

1 Особенности этих отношений Многие уверены в том, что штамп в паспорте и кольцо на правой руке должны как-то останавливать мужчину и сделать его непривлекательным для остальных женщин. Но это совсем не так. Особенно в последнее время супружеские измены стали почти нормой. Сейчас даже никто не удивляется подобным случаям, они стали малоинтересными и давно привычными для общества. Многие женщины сейчас изучают сайты, ходят за советом к психологу, чтобы узнать, как увести женатого мужчину. Ведь в борьбе за собственное счастье все способы хороши. Иногда связь с женатым мужчиной бывает кратковременной, например, если люди встретились на вечеринке, провели ночь и забыли о существовании друг друга. Обычно, после подобных вечеров у обоих остается счастливое воспоминание в памяти и не более. Но чаще такие отношения длятся довольно долго, порой, несколько лет. Сложно сказать, счастлива ли в это время женщина, ведь мужчина у нее вроде бы есть, но ей он не принадлежит, и большую часть любовниц этот факт сильно беспокоит. Мужчину же такое положение вполне устраивает: с этой женщиной он может отдохнуть, она всегда хорошо выглядит, не бывает в плохом настроении, выслушивает все то, что он ей рассказывает и что самое важное, никогда его ни в чем не упрекает, не требует, чего нельзя сказать о жене. Однако, любовница - это в первую очередь женщина, и она захочет обладать представителем сильного пола полностью, а чтобы этого добиться, нужно знать, как вести себя с женатым любовником.

2 Что ожидает женщину Обычно женщинам, которые влюбились в женатого мужчину, довольно нелегко даются такие отношения. Ведь постоянно чего-то ждет: что он приедет, останется на ночь, проведет с ней Новый год и многого другого. И самое главное ожидание - развод. Ведь каждой женщине хочется, чтобы любимый всегда был рядом и принадлежал только ей. Но этот вопрос решается крайне медленно и чаще всего так и остается нерешенным. Ведь постоянно находятся отговорки: нужно подождать, пока подрастет дочь, заболела жена, теща попала в больницу и многое другое. Как видим, женщине приходится тяжело. Она находится в полной растерянности, ведь совершенно непонятно, что делать, как поступить. Казалось бы, стоит разорвать эти отношения и найти себе холостяка, но через несколько лет связи это уже не так просто, ведь она его любит, привыкла. Хочется рассказать все жене и покончить с его браком, но это будет не очень красиво с ее стороны, да и неизвестно, как любимый отреагирует на такое поведение. Но и оставлять все так, как есть уже, просто нет сил, хочется перемен, хочется обладать любимым на все сто процентов. Далее мы узнаем ответ на вопрос, который звучит так - "Любовник женат - что делать?" Ведь многие женщины, не зная о некоторых "правилах поведения" в такой ситуации, совершают много ошибок.

3 Как нужно себя вести Итак, давайте попробуем выяснить, как вести себя с женатым любовником, чтобы оставаться счастливой женщиной. В первую очередь, посмотрим правде в глаза и признаем, что мужчине нужен от любовницы секс, а потом уже все остальное. Никто не говорит, что встречается он с любовницей исключительно из-за этого, однако интим занимает главную позицию. Он может быть влюблен в свою любовницу, но если не будет получать от нее желаемого, то любовь эта быстренько пройдет и на ее месте окажется другая, более сговорчивая барышня.

4 Постель и внешний вид Если девушка влюбилась в женатого мужчину и хочет с ним отношений, то должна навсегда забыть фразы "я сегодня не хочу" и "болит голова", поскольку это он довольно часто слышит от своей женушки. При встрече с ним девушка должна просто пылать от страсти или хотя бы умело делать вид. Кроме этого - внешний вид. Приходя к любовнице, мужчина хочет видеть красивую картинку, сексуальный наряд, а не волосы, завязанные в пучок и давно застиранный халат. Чего-чего, а этого он насмотрелся и у себя дома. Девушка должна понимать, что даже при неожиданной встрече она должна выглядеть на все сто. Причем, нужно постоянно проявлять фантазию и не являться в одном и том же, экспериментировать с прическами и макияжем, но слишком боевого раскраса делать не нужно, можно и спугнуть. Но не стоит делать ставку на один только секс с женатым мужчиной, ведь доступных женщин в наши времена вполне достаточно. Да и нет в мире такого мужчины, который бросил бы семью только потому, что любовница в постели круче жены.

5 Понимание Нет, речь идет не о том понимании, когда женщина выслушивает все рассказы любовника, глубоко вздыхает и понимающе кивает головой. Конечно, ему нужно иногда выговориться, пожаловаться на жену и начальника, получить поддержку от любимой женщины, но подобные отношения не имеют будущего, поскольку со временем любовница получит статус "жилетки", а не любимой. В этом случае ставка делается на общие интересы. Нужно проявлять инициативу, интересоваться тем, что интересно ему. К примеру, он любит машины, почему бы не предложить съездить вместе на гонки, увлекается рыбалкой, можно организовать хороший совместный отдых на природе. Это важно, поскольку отношения, которые строятся только на сексе, не бывают продолжительными, да и встречи при них редкие. Ведь что там нужно, провести часик вместе раз или два в неделю. А когда у людей есть общие интересы, они вместе посещают какие-то места, им есть что обсудить за чашечкой кофе. И это сближает людей, их связь укрепляет и уже не только на физическом, но и на духовном уровне, что важно.

6 Личное пространство Не стоит полностью занимать все его свободное время, заниматься только тем, что интересно любовнику. Ведь есть риск, что вскоре любовница превратится во вторую жену, которая также станет неинтересной, он будет считать ее прочитанной книгой и полностью своей. Нужно периодически оставлять его одного, уезжать с подругами на несколько дней, исчезать из социальных сетей, отключать телефон и не говорить ему о том, где была и как проводила время. Ведь любовница имеет на это право. Мужчина же уезжает к жене и она не спрашивает, чем он там с ней занимается. Так почему бы и ей не пожить для себя. Любовница, которая слишком открыта и докладывает любимому о каждом своем шаге, вскоре надоедает, становится похожей на жену, а та, что иногда исчезает из его жизни хоть на несколько дней и при этом не докладывает о своих передвижениях, интересна, он боится ее потерять. Можно даже заставить его немного поревновать. Речь идет не об измене, а о простом флирте, невинном общении. Ведь каждый мужчина - это охотник, собственник и соперника не потерпит, побоится потерять такую женщину. Да и для любовницы флирт на стороне станет полезен: она убедится, что еще привлекательна для мужчин, сможет немного расслабиться и получить заряд положительных эмоций. А может именно во время такого флирта найдет себе холостяка, с которым позже сможет построить отношения своей мечты. Это были советы, как нужно вести себя с женатым любовником, а далее рассмотрим те ситуации и формы поведения, которых допускать нельзя.

7 Как вести себя нельзя Перечисленные выше моменты не такие уж и сложные в выполнении, но, когда женщина отчаивается и уже не знает, как увести женатого мужчину, она начинает совершать необдуманные поступки, делает много ошибок и в итоге получает ссоры, истерики, расставания и много переживаний. Есть несколько пунктов, которые нужно соблюдать, чтобы избежать проблем с мужчиной, который имеет жену и любовницу в вашем лице: Не нужно требовать развода или пытаться раскритиковать его семью. Разговоры об этом лучше вообще не заводить. Только если он сам начинает рассказывать о домашних проблемах, можно просто молча выслушать его и все. Не нужно пытаться показать его всему миру. Скорее всего, он хочет оставить связь в тайне, чтобы жена не узнала, знакомые не осуждали. В противном случае есть риск нарваться на серьезные проблемы. Не будьте навязчивыми. Не стоит постоянно писать и звонить любимому, специально искать с ним встречи. Лучше дождаться его звонка и встретиться тогда, когда это будет удобно ему. Не пытайтесь выпросить денег или подарок. Если мужчина захочет сделать вам приятно, то сделает это и без ваших просьб. А если постоянно пытаться вытащить из него деньги, то он может задуматься о ваших меркантильных целях. Любовница не должна устраивать истерик и упрекать мужчину в том, что он где-то пропадал. К ней идут за спокойствием и пониманием, а порцию истерик он сможет получить и дома. Не забывайте о себе, ведь мужчина не ваш стопроцентно, а это значит, что окунаться в эти отношения с головой не стоит. Не пытайтесь выпытать у него обо всем, что происходит в его жизни, не требуйте полного отчета о передвижениях и действиях. Этого наверняка хватает и дома. И последнее, не акцентируйте внимание на своей к нему любви. Говорить об этом можно, но лишь иногда. Теперь вам известно, как вести себя с женатым любовником можно, а каких действий лучше избегать, а лучше не совершать совсем.

8 Праздники и подарки К сожалению, большинство праздников женатый любовник проводит со своей семьей и к этому нужно быть готовой, но ведь порадовать любимого на день рождения или Новый год хочется. Что подарить женатому любовнику на день рождения или другой праздник, чтобы не вызвать подозрений у жены? Да все что угодно. Многие женщины не хотят дарить любовникам подарки, опасаясь, что они будут выброшены, но все это глупости. Неужели взрослый мужчина не может позволить себе самостоятельно купить новый одеколон или видеорегистратор на автомобиль и с гордостью сообщить об этом жене. Поэтому не стоит беспокоиться о вопросе, что подарить женатому любовнику на день рождения. Можно дарить все, что только придет на ум. Чаще прислушивайтесь к его желаниям, замечайте то, на какие витрины он засматривается, чем особенно сильно увлекается.

9 Беременность от женатого Секс с женатым мужчиной может привести к беременности и этому не стоит удивляться. Некоторые женщины, желая заполучить любовника навсегда, идут на обман, чтобы забеременеть, а у кого-то это получается не случайно. Не факт, что из-за беременности любовницы мужчина уйдет из семьи. Большинство из них просто дают деньги на аборт своей любовнице и считают, что они правы. Объясняется такое поведение тем, что еще не время, что родить можно и позже, что сейчас у него и так ребенок есть, куда еще второго. И многие женщины на это ведутся и совершают необратимую ошибку. Несколько раз подумайте о том, нужен ли вам этот малыш. Ведь это ребенок от любимого мужчины и, скорее всего, эти отношения не стоят его жизни. Лучше родить ребенка, который всю жизнь будет рядом с вами, чем пожертвовать чужой жизнью и своим здоровьем, особенно если у вас нет детей. Да и не стоит настаивать на том, чтобы из-за вашего ребенка он покинул свою семью, пусть помогает, видеться вы будете значительно чаще, а со временем он наверняка захочет быть рядом со своим малышом.