Даже стали спортсменками: актрисы, которые на многое пошли ради роли

1 Хилари Суонк Для роли в "Малышке на миллион" Хилари Суонк набрала десять кг мышц всего за девяносто дней. Актриса тренировалась шесть дней в неделю, занятия включали бокс и силовые тренировки по два с половиной часа. Все это подкреплялись высококалорийной диетой. Упорству Хилари может позавидовать любой: Суонк продолжала тренироваться, не сбавляя темп, даже когда в открытую рану актрисы была занесена инфекция, распространившаяся почти на всю ногу. В итоге актриса наработала не только стальной пресс, способный выдержать удары профессиональных боксеров, но и получила Оскар за "Лучшую женскую роль".

2 Алисия Викандер Прежде чем приступить к съемкам в "Ларе Крофт", голливудская актриса прошла через серьезные испытания: чтобы убедительно выглядеть в амплуа своей героини, Викандер нарастила более семи кг мышечной массы. Магнус Лигдбек составил для Алисии сложную семимесячную программу тренировок, которая включала смешанные боевые искусства, скалолазание, стрельбу из лука и занятия в спортзале. Изнурительные тренировки сопровождало и строгое питание: прием пищи каждые три часа с минимальным количеством углеводов при полном отсутствии сахара. Нужно признать, Викандер удалось в кратчайшие сроки создать феноменальную форму, что позволило актрисе выглядеть на экране ни чуть не хуже Анджелины Джоли.

3 Галь Гадот Сложно поверить, но бывшая королева красоты Галь Гадот, знаменитая худощавым телосложением, теперь является олицетворением силы и выглядит внушительно даже на фоне Бэтмена и Супермена. Формой амазонки занимался фитнес-наставник Генри Кавилла – Марк Твайт. Чтобы превратиться в супергероиню, израильская модель ежедневно по часу занималась в спортзале. Тренировки Гадот включали в себя как силовой тренинг, так и кардио упражнения, а рацион состоял преимущественно из белка и зеленых овощей. Результат выглядит впечатляюще: теперь актриса неизменно ассоциируется с Чудо-Женщиной, а поклонники не устают повторять, что Гадот родилась для этой роли.

4 Эмма Стоун Не меньше удивляет и жизнерадостная голливудская красавица Эмма Стоун. Мы привыкли видеть актрису хрупкой девушкой, однако после съемок "Ла-Ла Лэнда" Стоун пришлось поменять танцкласс на теннисный корт ради роли Билли Джин Кинг в "Битве полов". Вместе с тренировками изменилось и телосложение актрисы. Под присмотром Джейсона Уолша Эмма набрала почти семь кг мышечной массы. В течение трех месяцев будущая теннисистка тренировалась преимущественно с тяжелыми весами, разбавляя занятия йогой и питаясь примерно на 2500-3000 калорий в день. В конце тренировочной программы Эмма значительно увеличила силовые показатели и могла поднять аж 84 кг — так что была готова отстаивать права женской половины во всех смыслах.