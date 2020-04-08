Даже стали спортсменками: актрисы, которые на многое пошли ради роли

Хилари Суонк
Для роли в "Малышке на миллион" Хилари Суонк набрала десять кг мышц всего за девяносто дней. Актриса тренировалась шесть дней в неделю, занятия включали бокс и силовые тренировки по два с половиной часа. Все это подкреплялись высококалорийной диетой.
Упорству Хилари может позавидовать любой: Суонк продолжала тренироваться, не сбавляя темп, даже когда в открытую рану актрисы была занесена инфекция, распространившаяся почти на всю ногу. В итоге актриса наработала не только стальной пресс, способный выдержать удары профессиональных боксеров, но и получила Оскар за "Лучшую женскую роль".
Алисия Викандер
Прежде чем приступить к съемкам в "Ларе Крофт", голливудская актриса прошла через серьезные испытания: чтобы убедительно выглядеть в амплуа своей героини, Викандер нарастила более семи кг мышечной массы. Магнус Лигдбек составил для Алисии сложную семимесячную программу тренировок, которая включала смешанные боевые искусства, скалолазание, стрельбу из лука и занятия в спортзале.
Изнурительные тренировки сопровождало и строгое питание: прием пищи каждые три часа с минимальным количеством углеводов при полном отсутствии сахара. Нужно признать, Викандер удалось в кратчайшие сроки создать феноменальную форму, что позволило актрисе выглядеть на экране ни чуть не хуже Анджелины Джоли.
Галь Гадот
Сложно поверить, но бывшая королева красоты Галь Гадот, знаменитая худощавым телосложением, теперь является олицетворением силы и выглядит внушительно даже на фоне Бэтмена и Супермена. Формой амазонки занимался фитнес-наставник Генри Кавилла – Марк Твайт.
Чтобы превратиться в супергероиню, израильская модель ежедневно по часу занималась в спортзале. Тренировки Гадот включали в себя как силовой тренинг, так и кардио упражнения, а рацион состоял преимущественно из белка и зеленых овощей. Результат выглядит впечатляюще: теперь актриса неизменно ассоциируется с Чудо-Женщиной, а поклонники не устают повторять, что Гадот родилась для этой роли.
Эмма Стоун
Не меньше удивляет и жизнерадостная голливудская красавица Эмма Стоун. Мы привыкли видеть актрису хрупкой девушкой, однако после съемок "Ла-Ла Лэнда" Стоун пришлось поменять танцкласс на теннисный корт ради роли Билли Джин Кинг в "Битве полов". Вместе с тренировками изменилось и телосложение актрисы.
Под присмотром Джейсона Уолша Эмма набрала почти семь кг мышечной массы. В течение трех месяцев будущая теннисистка тренировалась преимущественно с тяжелыми весами, разбавляя занятия йогой и питаясь примерно на 2500-3000 калорий в день. В конце тренировочной программы Эмма значительно увеличила силовые показатели и могла поднять аж 84 кг — так что была готова отстаивать права женской половины во всех смыслах.
Бри Ларсон
Еще одной супергероиней, чья фигура претерпела серьезные изменения, является Бри Ларсон. Для роли Капитана Марвел актрисе на протяжении девяти месяцев пришлось тренироваться под неусыпным контролем Джейсона Уолша, тренера Эммы Стоун.
Занятия Ларсон включали преимущественно тренировки с большими весами, однако, для придания пластичности и скорости, Джейсон добавил элементы из подготовки спецназа, бокс, дзюдо и воркаут. Питание выглядело не менее строго: актриса питалась пять раз в день, а основу рациона составляли белки и углеводы. По окончании девятимесячного курса тренировок Бри Ларсон, которая славится феминистскими взглядами, может считаться в прямом смысле мощной фигурой движения.