Причины появления сварливости у женщин

1 Проявления сварливости жены В жизни каждой семейной пары наступает переломный момент кризиса в отношениях. Идиллия может быть длительной, взаимопонимание проявляться на высшем уровне, привязанность друг к другу оставаться по-прежнему сильной и неугасаемой, но в любом случае бытовые неурядицы оставляют свой негативный отпечаток на брачных узах и дают толчок для появления своеобразных разногласий. И что примечательно, основным образом это сказывается именно на женщине. С появлением семейных конфликтов она становится более уязвимой, ранимой, а соответственно, проявляет более агрессивные защитные действия и начинает атаковать мужа своеобразными нападками, становясь раздражительной и постоянно ругающейся. Сварливая жена – что это значит? Проявления сварливости супруги находят свое отражение в следующих ее поведенческих наклонностях: частое плохое настроение; регулярное повышение голоса в разговоре с супругом; постоянные обвинительные нападки на мужа по любому поводу; отпущение колких замечаний в сторону мужчины по поводу и без; проявление конфликтности и безосновательности в ругани.

2 Причины сварливости супруги Мужчины, наблюдающие негативные изменения в своей супруге, часто задаются вопросом: "Если жена сварливая, что делать? Почему она такой стала?" Но не всегда представители сильной половины человечества понимают и осознают тот факт, что на всплески отрицательных эмоций их супруг есть вполне весомые основания, а именно: общая физическая и психоэмоциональная усталость; постоянство быта и отсутствие отдыха; невнимательность со стороны мужа; оправданные или ложные подозрения в измене, вызываемые постоянным чувством ревности; нехватка финансовых средств, повлеченная безработицей супруга или его низким заработком; сложности в воспитании детей, занятие которыми полностью легло на плечи женщины.

3 Как бороться со сварливостью В свете всех предпосылок, превративших некогда милую девушку, взятую мужчиной в супруги, в сварливую жену, ему приходится искать пути решения выхода из сложившегося положения. Но как бороться с подобной проблемой? И что делать со сварливой женой? Ведь если не предпринимать никаких действий, подобные проявления негодования супруги могут не только продолжать негативно сказываться на эмоциональной атмосфере в семье, но и привести к регулярным затяжным конфликтам или, что еще страшнее, к последующему распаду некогда счастливой и слаженной семьи. В подобной ситуации мужчина должен разработать план действия по "эвакуации" супруги с борта корабля под названием "символ сварливой жены".

4 Разрядка шопингом Каждая женщина, но, к сожалению, далеко не каждый мужчина знает верный выход из любого патового положения, негативно влияющего на настроение представительницы прекрасной половины человечества. Конечно же, это шопинг. Женская натура устроена таким образом, что новые цацки, побрякушки, платья, туфли, сумочки, кофточки, штанишки и юбочки способны невероятным образом разогнать сгустившиеся над прелестницей тучи и вмиг разрядить омрачающую ее обстановку ежедневного опостылевшего быта. Мужчине достаточно отвести свою подругу жизни в любой ближайший торговый центр и позволить ей хотя бы частично обновить свой гардероб. Удивленная и обрадованная предложением своего мужа женщина моментально смягчится и будет вести себя совершенно иначе. Образ сварливой жены вмиг улетучится, и еще долго дома продержится атмосфера дружелюбия и благодарности довольной женщины, которые, несомненно, отразятся в каком-то новом рецепте ароматного блюда или выпечке вкусного сладкого торта.

5 Совместное времяпрепровождение на отдыхе Не менее действенным методом в работе по укрощению строптивой супруги является вывоз мужем жены и детишек куда-либо за город на пикник или в какой-либо парк аттракционов. Получение новых ощущений, приятных эмоций, задорного настроения позволит женщине расслабиться и ощутить свою дозу умиротворения. Смех детей и проявление чуткости мужа благотворным лекарством подействуют на состояние ее души, и маска сварливой жены будет снята как минимум на ближайшие несколько недель.

6 Окружение жены вниманием и заботой Мощным успокоительным воздействием на подпитываемое ежедневным негативом состояние супруги обладает проявление мужчиной внимания и заботы по отношению к ней. Ведь женщина – она как тот весенний цветок, который жаждет света, воды и ухода за собой. Ей нужно чувствовать себя нужной, значимой, необходимой своей семье и своему мужчине. Подарив ей несколько ласковых слов утром перед работой, забежав после трудодня в киоск с цветами и вручив ей их вечером в уютной обстановке за ужином, мужчина как минимум добьется ее удивления и оттенка благодарности в сияющих глазах. Продолжив марафон по устранению плохого настроения возлюбленной ранним подъемом следующего дня и чашкой ароматного кофе в постель с тостами, мужчина еще больше удивит растерянную супругу. От сварливой жены не останется и следа – ее недоумение в хорошем смысле этого слова будет еще долго находить отражение в благоприятной атмосфере, создаваемой ею дома.