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Как понять, что перед вами несчастливая женщина: ответ психологов

Как понять, что перед вами несчастливая женщина: ответ психологов
10:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Психологи выделили привычки, которые выдают несчастливых женщин.

Известно, что привычки так или иначе характеризуют нас как личность. Так, по мнению психологов, женщинам, которые не чувствуют себя счастливыми присущ определенный набор ежедневных привычек.

Почтовое нетерпение

Постоянная проверка электронной почты говорит или о страхе что-то упустить, или о том, что женщина постоянно ждет внимания, пусть даже это милое письмо — рассылка от магазина косметики.

Слишком много работы

Женщина несчастлива, если ей постоянно кажется, что она не заслужила отдых. Слишком большие нагрузки, преднамеренное изматывание себя говорит о ее недовольстве собой. Следует помнить, что вам не нужно «вымаливать» у жизни отдых. Напротив, своевременная «перезарядка» только помогает эффективной работе.

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"Я — неудачница"

Стоит задуматься, если вы не умеете отвечать на комплименты простое «спасибо», а за каждую свою ошибку привыкли слишком долго оправдываться. Счастливая женщина с благодарностью принимает похвалу и не занимается самобичеванием в случае промаха.

Треп в сети

Если каждый подаренный цветочек вы стараетесь сразу же залить в Инстаграм, что-то явно не так с вашей самооценкой. Так, транслирование в соцсетях всех приятных моментов жизни, говорит о том, что тех самых приятных моментов в вашей жизни не так уж много.

Злорадство

Если вы хоть чуть-чуть ощущаете, что радуетесь провалам знакомых (с которыми у вас нормальные отношения), стоит задуматься о вашем личном женском счастье. Постоянное обсуждение чьей-то "боли" и привычка долго жалеть подруг, не самым лучшим образом характеризует вас.

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Излишнее беспокойство

Если вы, как советует народная мудрость, всегда готовитесь к худшему, то автоматически обрекаете свой организм на постоянный стресс. Ожидание негативного развития событий вызывает невероятную усталость и перманентно плохое настроение. Если думаете исключительно о плохом варианте, значит вы явно несчастливы.

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Женщина, Признаки, Несчастная женщина.
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