У тебя все прекрасно: если у тебя есть это - ты справишься

Тебе кажется, что ты не справишься, если останешься одна. Но это не так. Вот тебе навскидку несколько признаков, что все у тебя будет окей, когда твоя личная Земля накренится вправо, если хотя бы напротив какого-то пункта из этого списка ты поставишь галочку.
У тебя есть отложенные деньги. Это очень-очень глупо начинать список с денег, а не с, например, какого-то громкого призыва или бессмысленной, но красивой фразы про внутреннюю уверенность. Не уходите далеко, романтики, у нас для вас есть букет лилий, но он будет чуть позже. Так вот, вернемся к деньгам. В книге Тары Шустер "Buy Yourself the F*cking Lilies: And Other Rituals to Fix Your Life, from Someone Who's Been There" написано: у каждой женщины должна быть отложена сумма, на которую она сможет снять квартиру. Даже если это ей никогда не понадобится. Но эта сумма именно для такой надобности у тебя всегда должна быть. Потому что, знаешь, жизнь – она ведь дама очень непредсказуемая.
Ты знаешь, что ты можешь, и знаешь, что тебе нравится. Тоже очень важный признак. Хотя он не про деньги (буквально), зато он о том, как ты сможешь их зарабатывать. Возьми пока лист бумаги и напиши на нем все свои навыки. Напиши, что тебе нравится, что ты могла бы развивать, чтобы выработать еще один/два/пять новых навыков.
У тебя есть человек, у которого ты можешь напиться и переночевать. Другими словами, у тебя есть люди, которые тебя точно поддержат. В сложных ситуациях нельзя закрываться дома – ты просто съешь себя к гарниру. Отправляйся к подруге, поезжай в другой город к сестре, организуй встречу старых друзей. Тебе сейчас не нужно плечо, в которое можно поплакаться, тебе нужно ощущение, что все окей, мир на месте, тебя так же любят, ты так же приятна, можешь смешить, веселиться, танцевать. В общем, жизнь не затормозилась и тебя случайно не сбросили на полустанке.
Ты можешь контролировать себя. Это, кстати, к прошлому пункту тоже относится. Никогда не напивайся во время кризиса. Почему? Будто ты сама не знаешь. Опять будут эти пьяные звонки и сообщения бывшим, разборки со всеми, на кого ты до сих пор держишь обиду и (а ведь может быть и такое!) случайный звонок шефу в три часа ночи, да! В общем, ты уже можешь себя контролировать и не напиваешься, не обкуриваешься, не выясняешь отношения… По крайней мере, когда ты в пограничном состоянии.
Ты объективно себя оцениваешь. Ты можешь признать свои ошибки, понимаешь, когда ты поступила опрометчиво, когда нужно попросить прощения, а когда - молча уйти, потому что твоей вины в том, что случилось, нет. Ты уже давно со своим эго на ты, тебе не нужно под него подстраиваться и говорить всем, что ты не собираешься меняться. Нет же, у тебя гибкий ум и ты спокойно подстраиваешься под других. Ты никого не переиначиваешь, но и другим не позволяешь делать это с тобой. В общем, все по-взрослому. И все максимально по-честному.
У тебя есть место, куда ты можешь уехать/уйти. Одна. У каждого из нас должно быть такое место силы. Это место твоего качественного одиночества. Само присутствие здесь наполняет тебя. Найди такое место, если у тебя его нет. Необязательно, чтобы это был далекий остров. Это может быть даже маленькое кафе в твоем городе. Месторасположение тут не играет роли. Главное условие – оно должно в тебе отзываться. Тебе должно быть тут спокойно настолько, что ты снова станешь собой. Собой настоящей, со всеми страхами, обидами, глупыми мечтами и смелыми планами, которым вряд ли суждено сбыться. Но этому месту можно поведать все. Потому что это твое место силы.
Ты не сдаешься. Даже если все говорят, что сложно тебе будет. Даже если все сплошь предлагают помощь, тем самым демонстрируя, что не очень-то верят в положительный исход. Ты все равно не сдаешься, потому что знаешь свою силу и знаешь, что у тебя все получится.
Ты в любом случае выживешь и выстоишь на этой чуть накренившейся вправо твоей личной Земле. Потому что есть в тебе сила, которая выровняет даже накренившуюся Землю.