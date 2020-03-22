У тебя все прекрасно: если у тебя есть это - ты справишься

У тебя есть место, куда ты можешь уехать/уйти. Одна. У каждого из нас должно быть такое место силы. Это место твоего качественного одиночества. Само присутствие здесь наполняет тебя. Найди такое место, если у тебя его нет. Необязательно, чтобы это был далекий остров. Это может быть даже маленькое кафе в твоем городе. Месторасположение тут не играет роли. Главное условие – оно должно в тебе отзываться. Тебе должно быть тут спокойно настолько, что ты снова станешь собой. Собой настоящей, со всеми страхами, обидами, глупыми мечтами и смелыми планами, которым вряд ли суждено сбыться. Но этому месту можно поведать все. Потому что это твое место силы.