У тебя все прекрасно: если у тебя есть это - ты справишься

У тебя есть отложенные деньги. Это очень-очень глупо начинать список с денег, а не с, например, какого-то громкого призыва или бессмысленной, но красивой фразы про внутреннюю уверенность. Не уходите далеко, романтики, у нас для вас есть букет лилий, но он будет чуть позже. Так вот, вернемся к деньгам. В книге Тары Шустер "Buy Yourself the F*cking Lilies: And Other Rituals to Fix Your Life, from Someone Who's Been There" написано: у каждой женщины должна быть отложена сумма, на которую она сможет снять квартиру. Даже если это ей никогда не понадобится. Но эта сумма именно для такой надобности у тебя всегда должна быть. Потому что, знаешь, жизнь – она ведь дама очень непредсказуемая.