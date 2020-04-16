Почему нам так трудно забыть бывшего

Вы пессимистичны и преувеличиваете масштаб трагедии
Нам свойственно преувеличивать негативные последствия расставания, что только усугубляет эмоциональное состояние. Например, мы убеждаем себя, что бывший партнер был единственным и больше не суждено найти счастье. Пессимистичные мысли парализуют сознание, делая беспомощными и несчастными. Они мешают преодолеть травматичный опыт и отпустить прошлое. Склонные к преувеличению пациенты хуже реагируют на лечение депрессии и других психических расстройств.
Совет: старайтесь меньше думать о плохом, мечтайте и размышляйте о новых возможностях, которые ждут.
Вы занимаетесь самобичеванием
Мы часто виним себя в случившемся и пытаемся разобраться, где совершили ошибки и что нужно было сделать иначе. Такие мысли вредят психике, объясняет автор бестселлера "Жизнь продолжается!" ("Life's in Session!") Робин Эйч-Си: "Ошибочные суждения сохраняются в памяти и становятся частью личности. Мы подменяем факты собственной точкой зрения и не можем адекватно судить о том, что произошло между нами и бывшим партнером".
Если будем постоянно представлять себе гипотетический вариант развития отношений, будет трудно преодолеть разрыв и использовать его в качестве полезного опыта для личностного роста.
Совет: прекратите изводить себя мыслями "Что я сделал(а) не так и можно ли было все исправить".
Вы отказываетесь признать, что все кончено
Чтобы отпустить прошлые отношения, нужно хотеть это сделать, утверждает специалист по отношениям Кевин Дарне. В реальности многие надеются на примирение.
"Мы запрограммированы романтическими романами и голливудскими фильмами, рассматривая расставание как ступеньку к счастливому совместному будущему, — говорит Дарне. — Все любят истории, в которых партнеры возвращаются друг к другу после разрывов и эмоциональных потрясений". Но мечтая о примирении, мы только усугубляем состояние и закрываемся от новых знакомств.
Совет: оставьте старые отношения в прошлом, ограничьте общение или случайные встречи, перестаньте следить в социальных сетях.
Вы потеряли себя в отношениях
Если мы жили с человеком на протяжении многих лет, после расставания испытываем кризис идентичности. Кто я без партнера? Профессор психологии и специалист по отношениям Гэри Левандовски отмечает, что после разрыва длительных отношений людям сложнее ответить на вопрос "кто я?". Они испытывают неуверенность в идентичности, не могут понять, кто они на самом деле.
Совет: заведите новые хобби, займитесь тем, чего раньше не пробовали. Это поможет заново обрести себя.
Вы не готовы признать свои ошибки
Друзья необходимы для исцеления после болезненного расставания. В трудной ситуации важно найти человека, который готов поддержать и терпеливо выслушать. Но рано или поздно друг может сказать то, что мы не хотим слышать (указать на ошибки или поставить под сомнение логичность наших доводов). Критические замечания звучат неприятно, но нежелание признать правду может сыграть с нами злую шутку. "Это не только мешает справиться с болью расставания, но и программирует на те же ошибки в будущих отношениях", — говорит семейный психотерапевт Сара Станизай.
Совет: отнеситесь с любопытством к тому мнению, с которым пока не согласны.