Почему нам так трудно забыть бывшего

1 Вы пессимистичны и преувеличиваете масштаб трагедии Нам свойственно преувеличивать негативные последствия расставания, что только усугубляет эмоциональное состояние. Например, мы убеждаем себя, что бывший партнер был единственным и больше не суждено найти счастье. Пессимистичные мысли парализуют сознание, делая беспомощными и несчастными. Они мешают преодолеть травматичный опыт и отпустить прошлое. Склонные к преувеличению пациенты хуже реагируют на лечение депрессии и других психических расстройств. Совет: старайтесь меньше думать о плохом, мечтайте и размышляйте о новых возможностях, которые ждут.

2 Вы занимаетесь самобичеванием Мы часто виним себя в случившемся и пытаемся разобраться, где совершили ошибки и что нужно было сделать иначе. Такие мысли вредят психике, объясняет автор бестселлера "Жизнь продолжается!" ("Life's in Session!") Робин Эйч-Си: "Ошибочные суждения сохраняются в памяти и становятся частью личности. Мы подменяем факты собственной точкой зрения и не можем адекватно судить о том, что произошло между нами и бывшим партнером". Если будем постоянно представлять себе гипотетический вариант развития отношений, будет трудно преодолеть разрыв и использовать его в качестве полезного опыта для личностного роста. Совет: прекратите изводить себя мыслями "Что я сделал(а) не так и можно ли было все исправить".

3 Вы отказываетесь признать, что все кончено Чтобы отпустить прошлые отношения, нужно хотеть это сделать, утверждает специалист по отношениям Кевин Дарне. В реальности многие надеются на примирение. "Мы запрограммированы романтическими романами и голливудскими фильмами, рассматривая расставание как ступеньку к счастливому совместному будущему, — говорит Дарне. — Все любят истории, в которых партнеры возвращаются друг к другу после разрывов и эмоциональных потрясений". Но мечтая о примирении, мы только усугубляем состояние и закрываемся от новых знакомств. Совет: оставьте старые отношения в прошлом, ограничьте общение или случайные встречи, перестаньте следить в социальных сетях.

4 Вы потеряли себя в отношениях Если мы жили с человеком на протяжении многих лет, после расставания испытываем кризис идентичности. Кто я без партнера? Профессор психологии и специалист по отношениям Гэри Левандовски отмечает, что после разрыва длительных отношений людям сложнее ответить на вопрос "кто я?". Они испытывают неуверенность в идентичности, не могут понять, кто они на самом деле. Совет: заведите новые хобби, займитесь тем, чего раньше не пробовали. Это поможет заново обрести себя.