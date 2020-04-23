Восемь известных женщин, которые поразительно изменились во внешности (Фото)

1 Мэри-Кейт Олсен. Было время, когда только самые преданные поклонники могли отличить Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен друг от друга. В 2000-х их милые лица и огромные глаза завоевали много сердец. Но сегодня они больше не похожи друг на друга. Лицо Мэри-Кейт теперь не такое.

2 Деми Мур. В отличие от многих голливудских звезд, Деми Мур никогда не отрицала, что ее красота не только естественная, но и продукт опытных профессионалов. Она потратила около 320 000 долларов на все свои процедуры. Кроме того, однажды ей сделали очень необычную операцию - липомоделирование колена, которое сделало кожу на коленях менее морщинистой.

3 Ники Минаж. Поклонники любят Ники Минаж не только за ее великолепные песни, но и за то, что она не хочет терять вес и любит свое тело. Но если вы посмотрите на ее последние фотографии, то увидите, что она немного похудела, а ее ноги выглядят намного стройнее, поэтому люди в Интернете считают, что у нее могла быть липосакция.

4 Ариана Гранде. Ариана Гранде - известная певица во всем мире. Эта улыбающаяся девочка-подросток превратилась в великолепную женщину с миллионами поклонников. Теперь она выглядит как Бэмби, но она не выглядела так, когда была моложе.

5 Дита фон Тиз. Дита фон Тиз имеет тонкую талию. Королева бурлеска открыто признает, что ей сделали пластическую операцию, где некоторые ребра были удалены.

6 Хайди Монтаг. Американская телеведущая, певица и дизайнер Хайди Монтаг открыто рассказывает публике о своих пластических операциях. Например, у нее была очень необычная процедура - у нее была липосакция шеи. И она очень довольна результатом.

7 Эммануэль Беар. Французская актриса Эммануэль Беар считалась одной из самых привлекательных женщин несколько десятилетий назад: благодаря ее симпатичной внешности зрители влюбились в нее с первого взгляда. Но сама Эммануэль не думала, что выглядела идеально, и ей хотелось иметь большие губы. К сожалению, врачи ошиблись и ввели в ее губы другое решение, которое изменило форму ее рта. После этого Беар решительно против пластической хирургии.