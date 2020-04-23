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Восемь известных женщин, которые поразительно изменились во внешности (Фото)

Смотрите фото (9)
Восемь известных женщин, которые поразительно изменились во внешности (Фото)
16:21 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Мы были поражены тем, что знаменитые женщины готовы сделать, чтобы полюбить себя и полюбить своих поклонников. Итак, давайте посмотрим на 8 знаменитостей, которые решили изменить свою внешность довольно эксцентричным образом.

  • 1

    Мэри-Кейт Олсен.

    Было время, когда только самые преданные поклонники могли отличить Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен друг от друга. В 2000-х их милые лица и огромные глаза завоевали много сердец. Но сегодня они больше не похожи друг на друга. Лицо Мэри-Кейт теперь не такое.

  • 2

    Деми Мур.

    В отличие от многих голливудских звезд, Деми Мур никогда не отрицала, что ее красота не только естественная, но и продукт опытных профессионалов. Она потратила около 320 000 долларов на все свои процедуры. Кроме того, однажды ей сделали очень необычную операцию - липомоделирование колена, которое сделало кожу на коленях менее морщинистой.

  • 3

    Ники Минаж.

    Поклонники любят Ники Минаж не только за ее великолепные песни, но и за то, что она не хочет терять вес и любит свое тело. Но если вы посмотрите на ее последние фотографии, то увидите, что она немного похудела, а ее ноги выглядят намного стройнее, поэтому люди в Интернете считают, что у нее могла быть липосакция.

  • 4

    Ариана Гранде.

    Ариана Гранде - известная певица во всем мире. Эта улыбающаяся девочка-подросток превратилась в великолепную женщину с миллионами поклонников. Теперь она выглядит как Бэмби, но она не выглядела так, когда была моложе.

  • 5

    Дита фон Тиз.

    Дита фон Тиз имеет тонкую талию. Королева бурлеска открыто признает, что ей сделали пластическую операцию, где некоторые ребра были удалены.

  • 6

    Хайди Монтаг.

    Американская телеведущая, певица и дизайнер Хайди Монтаг открыто рассказывает публике о своих пластических операциях. Например, у нее была очень необычная процедура - у нее была липосакция шеи. И она очень довольна результатом.

  • 7

    Эммануэль Беар.

    Французская актриса Эммануэль Беар считалась одной из самых привлекательных женщин несколько десятилетий назад: благодаря ее симпатичной внешности зрители влюбились в нее с первого взгляда. Но сама Эммануэль не думала, что выглядела идеально, и ей хотелось иметь большие губы. К сожалению, врачи ошиблись и ввели в ее губы другое решение, которое изменило форму ее рта. После этого Беар решительно против пластической хирургии.

  • 8

    Дрю Бэрримор.

    Дрю Бэрримор - одна из немногих знаменитостей, которым сделали операцию по уменьшению груди (в 1990-х).

Знаменитые актрисы, которых мы не помним в молодом возрасте (Фото)

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Девушки, Женщины, Внешность, Знаменитости.
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