Такой Меган Маркл вы еще не видели: архивные фотографии знаменитости

1 1999 Катарин Макфи Фостер показала фотографию, на которой она со своей одноклассницей Меган. Девушки вместе выступали в спектаклях в Immaculate Heart High School в Лос-Анджелесе.

2 2006 Совсем молодая Меган с актрисой Мэнди Мур и еще одной посетительницей на художественной выставке в Лос-Анджелесе.

3 2006 Актриса работала моделью на телешоу Deal or No Deal параллельно с прослушиваниями для телесериалов: "Этот опыт помог мне понять, чем я хочу заниматься".

4 2007 Начинающая актриса посетила церемонию вручения премии "Золотой глобус". Какая красивая поза!

5 2011 Меган была утверждена на роль Рейчел Зейн в драматическом сериале "Форс-мажоры", благодаря чему о ней узнал весь мир. На фото - она и другой актер из сериала Рик Хоффман.

6 2012 Меган с актрисой Джиной Торрес смеется над шуткой ведущего на очередной вечеринке.

7 2013 Меган Маркл с партнерами по сериалу, которых она пригласила на свадьбу пять лет спустя: "Мы вместе и перед камерой, и без нее. И эта химия видна в каждом эпизоде сериала".

8 2013 Актриса посетила хоккейный матч между "Нью-Йоркскими рейнджерами" и "Дьяволами из Нью-Джерси". Меган надела стильную кожаную куртку и длинный шарф.

9 2013 Меган на одном из многочисленных мероприятий того года: шоу Тори Берч в Линкольн-центре. В черном костюме она выглядит просто прекрасно!

10 2013 На открытие Американского театра балета Маркл прибыла в изящном шелковом платье с открытым плечом.

11 2014 На показы Нью-Йоркской недели моды Меган надела короткое белое платье от Эрве Леже и кожаную куртку.

12 2014 На модное мероприятие Miu Miu Меган оделась в стиле 60-х годов.

13 2015 На Неделе моды в Торонто Меган выглядела просто шикарно в белом платье и жакете.

14 2016 Перед премьерой пятого сезона "Форс-мажоров" Меган общалась с актрисой Сарой Рафферти - и смеялась явно над чем-то очень веселым.

15 2016 На церемонии награждения "Женщины года", организованной в Париже журналом Glamour, Меган стала ментором и получила почетную награду - Crystal Valentine.

16 2016 В июле 2016 года Меган посетила Уимблдонский теннисный турнир. Одна из последних фотографий, на которой к ней не приковано внимание всего мира.