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Такой Меган Маркл вы еще не видели: архивные фотографии знаменитости

Смотрите фото (18)
Такой Меган Маркл вы еще не видели: архивные фотографии знаменитости
16:18 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл - одна из самых известных женщин нашего времени. Какой была ее жизнь до знакомства с принцем Гарри? Этих фотографий вы наверняка не видели!

  • 1

    1999

    Катарин Макфи Фостер показала фотографию, на которой она со своей одноклассницей Меган. Девушки вместе выступали в спектаклях в Immaculate Heart High School в Лос-Анджелесе.

  • 2

    2006

    Совсем молодая Меган с актрисой Мэнди Мур и еще одной посетительницей на художественной выставке в Лос-Анджелесе.

  • 3

    2006

    Актриса работала моделью на телешоу Deal or No Deal параллельно с прослушиваниями для телесериалов: "Этот опыт помог мне понять, чем я хочу заниматься".

  • 4

    2007

    Начинающая актриса посетила церемонию вручения премии "Золотой глобус". Какая красивая поза!

  • 5

    2011

    Меган была утверждена на роль Рейчел Зейн в драматическом сериале "Форс-мажоры", благодаря чему о ней узнал весь мир. На фото - она и другой актер из сериала Рик Хоффман.

  • 6

    2012

    Меган с актрисой Джиной Торрес смеется над шуткой ведущего на очередной вечеринке.

  • 7

    2013

    Меган Маркл с партнерами по сериалу, которых она пригласила на свадьбу пять лет спустя: "Мы вместе и перед камерой, и без нее. И эта химия видна в каждом эпизоде сериала".

  • 8

    2013

    Актриса посетила хоккейный матч между "Нью-Йоркскими рейнджерами" и "Дьяволами из Нью-Джерси". Меган надела стильную кожаную куртку и длинный шарф.

  • 9

    2013

    Меган на одном из многочисленных мероприятий того года: шоу Тори Берч в Линкольн-центре. В черном костюме она выглядит просто прекрасно!

  • 10

    2013

    На открытие Американского театра балета Маркл прибыла в изящном шелковом платье с открытым плечом.

  • 11

    2014

    На показы Нью-Йоркской недели моды Меган надела короткое белое платье от Эрве Леже и кожаную куртку.

  • 12

    2014

    На модное мероприятие Miu Miu Меган оделась в стиле 60-х годов.

  • 13

    2015

    На Неделе моды в Торонто Меган выглядела просто шикарно в белом платье и жакете.

  • 14

    2016

    Перед премьерой пятого сезона "Форс-мажоров" Меган общалась с актрисой Сарой Рафферти - и смеялась явно над чем-то очень веселым.

  • 15

    2016

    На церемонии награждения "Женщины года", организованной в Париже журналом Glamour, Меган стала ментором и получила почетную награду - Crystal Valentine.

  • 16

    2016

    В июле 2016 года Меган посетила Уимблдонский теннисный турнир. Одна из последних фотографий, на которой к ней не приковано внимание всего мира.

  • 17

    2019

    Три года спустя на том же Уимблдоне: уже не актриса из телесериала, а супруга принца Гарри и мать двухмесячного Арчи.

Восемь известных женщин, которые поразительно изменились во внешности (Фото)

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