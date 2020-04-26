Такой Меган Маркл вы еще не видели: архивные фотографии знаменитости

1999
Катарин Макфи Фостер показала фотографию, на которой она со своей одноклассницей Меган. Девушки вместе выступали в спектаклях в Immaculate Heart High School в Лос-Анджелесе.
2006
Совсем молодая Меган с актрисой Мэнди Мур и еще одной посетительницей на художественной выставке в Лос-Анджелесе.
2006
Актриса работала моделью на телешоу Deal or No Deal параллельно с прослушиваниями для телесериалов: "Этот опыт помог мне понять, чем я хочу заниматься".
2007
Начинающая актриса посетила церемонию вручения премии "Золотой глобус". Какая красивая поза!
2011
Меган была утверждена на роль Рейчел Зейн в драматическом сериале "Форс-мажоры", благодаря чему о ней узнал весь мир. На фото - она и другой актер из сериала Рик Хоффман.
2012
Меган с актрисой Джиной Торрес смеется над шуткой ведущего на очередной вечеринке.
2013
Меган Маркл с партнерами по сериалу, которых она пригласила на свадьбу пять лет спустя: "Мы вместе и перед камерой, и без нее. И эта химия видна в каждом эпизоде сериала".
2013
Актриса посетила хоккейный матч между "Нью-Йоркскими рейнджерами" и "Дьяволами из Нью-Джерси". Меган надела стильную кожаную куртку и длинный шарф.
2013
Меган на одном из многочисленных мероприятий того года: шоу Тори Берч в Линкольн-центре. В черном костюме она выглядит просто прекрасно!
2013
На открытие Американского театра балета Маркл прибыла в изящном шелковом платье с открытым плечом.
2014
На показы Нью-Йоркской недели моды Меган надела короткое белое платье от Эрве Леже и кожаную куртку.
2014
На модное мероприятие Miu Miu Меган оделась в стиле 60-х годов.
2015
На Неделе моды в Торонто Меган выглядела просто шикарно в белом платье и жакете.
2016
Перед премьерой пятого сезона "Форс-мажоров" Меган общалась с актрисой Сарой Рафферти - и смеялась явно над чем-то очень веселым.
2016
На церемонии награждения "Женщины года", организованной в Париже журналом Glamour, Меган стала ментором и получила почетную награду - Crystal Valentine.
2016
В июле 2016 года Меган посетила Уимблдонский теннисный турнир. Одна из последних фотографий, на которой к ней не приковано внимание всего мира.
2019
Три года спустя на том же Уимблдоне: уже не актриса из телесериала, а супруга принца Гарри и мать двухмесячного Арчи.