Все сама! Что заставляет женщин тащить на себе весь дом?

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Уборка вместо секса

Стартовая причина яростной и беспощадной любви к домохозяйству у каждой своя, но в целом все они сводятся к избеганию близости. Накопленные обиды и претензии не находят выхода, каждый предпочитает носить их в себе. В такой ситуации человеку легче загрузить себя делами, перенаправляя сексуальную энергию в другое русло. В итоге близости с супругом хочется все меньше и меньше. Круг замыкается: чтобы избегать близости, нужно уйди в работу (домашнюю — она ближе всего); поскольку муж этого не ценит (он же секса хотел, а не борща), жена обижается; очередная обида приводит к еще большему взаимному удалению — и секса уже не хочется совсем…

Постепенно перестав чувствовать себя привлекательными, такие женщины навсегда отказываются от секса и ищут дополнительных эмоций в сериалах или телефонных разговорах с подругами. Или в домашней работе: они подсознательно стараются «навести порядок» в своей жизни. В итоге семейная лодка дает трещину. Женщины недовольны своими мужьями, а те, в свою очередь, перестают ценить своих жен. Браки распадаются.

Можно ли помочь супругам что-то изменить в этой ситуации? Безусловно, можно. Вот несколько простых советов, которые вам пригодятся.