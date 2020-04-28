Все сама! Что заставляет женщин тащить на себе весь дом?

Уборка вместо секса
Стартовая причина яростной и беспощадной любви к домохозяйству у каждой своя, но в целом все они сводятся к избеганию близости. Накопленные обиды и претензии не находят выхода, каждый предпочитает носить их в себе. В такой ситуации человеку легче загрузить себя делами, перенаправляя сексуальную энергию в другое русло. В итоге близости с супругом хочется все меньше и меньше. Круг замыкается: чтобы избегать близости, нужно уйди в работу (домашнюю — она ближе всего); поскольку муж этого не ценит (он же секса хотел, а не борща), жена обижается; очередная обида приводит к еще большему взаимному удалению — и секса уже не хочется совсем…
Постепенно перестав чувствовать себя привлекательными, такие женщины навсегда отказываются от секса и ищут дополнительных эмоций в сериалах или телефонных разговорах с подругами. Или в домашней работе: они подсознательно стараются «навести порядок» в своей жизни. В итоге семейная лодка дает трещину. Женщины недовольны своими мужьями, а те, в свою очередь, перестают ценить своих жен. Браки распадаются.
Можно ли помочь супругам что-то изменить в этой ситуации? Безусловно, можно. Вот несколько простых советов, которые вам пригодятся.
6 шагов к спасению
Шаг 1. Повысьте свою сексуальную грамотность и найдите выгоду от секса
Грамотный сексолог расскажет о пользе секса в вашей жизни, женских сексуальных энергиях, данных природой для выравнивания отношений в паре. Самостоятельно расширяйте знания о сексе — запишитесь на вебинары по женским практикам, читайте соответствующую литературу.
Шаг 2. Переместите вектор самореализации с хозяйства на отношения с мужем
Избавьтесь от неверной расстановки приоритетов. Если у вас есть свободный вечер, закажите с мужем еду на дом и отложите уборку квартиры, чтобы насладиться обществом друг друга. В противном случае, стараясь выполнить в одиночку дела на работе и дома, вы накапливаете усталость и теряете женскую энергетику.
Шаг 3. Заранее запланируйте и освободите время для секса
Сексологи предлагают заранее планировать дни, когда вы можете побыть только вдвоем. Хотя бы раз в неделю найдите время для полноценного секса. Устройте «сексуальную ночь» с субботы на воскресенье, дав себе полное право отоспаться на следующий день. После такой ночи вы сможете всю неделю проживать яркие ощущения и с нетерпением ожидать следующего раза.
Шаг 4. Сделайте секс элементом утреннего пробуждения
Ничто так не оздоравливает и не тонизирует организм, как утренний секс. А заряд бодрости и хорошего настроения на весь день вам будет гарантирован.
Шаг 5. Составьте список домашних обязанностей между вами и супругом
Ни в коем случае не переносите этот пункт ближе к началу списка! Никогда причиной развода не служил недостаток чистоты в доме, а неудовлетворенные сексуальные потребности мужа — очень часто. Обговорите с мужем совместное выполнение дел — можете так и объяснить: это чтобы выкроить время и силы для секса.
Шаг 6. Будьте спонтанны в желаниях
Не отказывайтесь от случаев, когда желание нахлынуло на вас внезапно. Ванна и совместное с мужем принятие душа могут стать прекрасным вариантом для спонтанного занятия сексом. Даже секс в процессе уборки или приготовления ужина — это тоже хорошо! И пусть все горит и пылится.