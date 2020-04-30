Точь-в-точь: актрисы, сыгравшие известных женщин (Фото)

1 Байопик, или биографический фильм, - сложный и непредсказуемый жанр. Перед режиссером стоят сразу две задачи: как можно точнее раскрыть исторический сюжет и не забыть про художественный замысел. Линдси Лохан в роли Элизабет Тейлор От ошеломляющей коллекции украшений до восьми браков - это был лишь вопрос времени, когда сказочная жизнь Лиз Тейлор будет экранизирована. В биографическом фильме "Лиз и Дик" звезду Голливуда сыграла скандальная актриса Линдси Лохан.

2 Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро Мэрилин Монро практически синонимична золотому веку Голливуда. Чтобы воплотить образ яркой сексуальной блондинки, Мишель пришлось набрать пару-тройку килограммов. Критики подметили необычайное сходство актрисы и кинодивы - за это Уильямс была номинирована на "Оскар".

3 Юлия Снигирь в роли Екатерины II На главную роль в многосерийном историческом фильме пригласили яркую Юлию Снигирь. Актриса сразу согласилась. По признаниям Юлии, ей сложно было сначала представить себя в роли императрицы. Зрители отмечали, что актриса не смогла внешне повторить царскую особу. Но Юлия не расстраивается, ведь для нее было важнее передать личность Екатерины: ее привычки, манеру говорить и взгляд.

4 Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы Диана - принцесса Уэльская - разорвала книгу королевских правил, как сейчас это делает ее сын Гарри и его жена Меган. Благодаря щедрой благотворительности леди Диана стала настоящим национальным достоянием. На съемках биографического фильма "Пойманная в полете" Наоми Уоттс смогла скопировать не только внешность Дианы, но и ее манеры.

5 Олеся Судзиловская в роли Любови Орловой Кастинг на роль известной киноактрисы Любови Орловой шел целых полгода. Однако право сыграть звезду "Цирка", "Волги-Волги" и "Веселых ребят" дали Олесе Судзиловской. Над созданием образа в сериале "Орлова и Александров" трудилась целая команда, а главная героиня за все время съемок примерила более десятка париков. В большинстве эпизодов Олеся пела сама.

6 Виктория Исакова в роли Марины Цветаевой Известная актриса смогла перевоплотиться в знаменитую поэтессу в фильме "Зеркала". Зрители и критики поверили - талантливая Виктория блестяще повторила образ Цветаевой.

7 Сальма Хайек в роли Фриды Кало Фрида Кало - мексиканская художница, известная своими автопортретами. Ее работы были признаны в Мексике символом национального наследия и традиций. Также и феминистки благодарили Фриду за бескомпромиссное описание женского опыта. В биографическом фильме "Фрида" Кало сыграла Сальма Хайек. За успешную роль ее номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Однако победу забрала Николь Кидман за воплощение британской писательницы Вирджинии Вулф в фильме "Часы".

8 Дженнифер Лоуренс в роли Джой Мангано Джой Мангано - американская изобретательница и предпринимательница. В числе ее изобретений чудо-швабры для быстрой уборки, нескользящие вешалки и другие функциональные продукты для уютного дома. О жизни Мангано рассказали в байопике "Радость" 2015 года. Деловую леди сыграла голливудская актриса Дженнифер Лоуренс.