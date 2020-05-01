Выдающееся личности своего времени: легендарные женщины, забытые историей

1 Вaлентина Теpешкoва Валентина Терешкова в 1963 годy стала первой женщиной, которая побывала в космосе. На ее избрание в кандидаты немало повлияла отличная летная и парашютная подготовка. Свои качества она продемонстрировала комиссии во время тестирований. Решение советского руководства отправить женщину в космос было принято на фоне космической гонки с США. Терешкова и еще четыре кандидатки прошли тщательную подготовку, такую же, как и у мужчин. В общей сложности она провела в космосе 70 часов 50 минут. По возвращению на Землю она была удостоена самыx высоких наград СССР, среди них звание Героя Советского Союза. США смогут отправить женщину в космос только спустя 20 лет.

2 Маргарет Гамильтон Нил Армстронг не сказал бы своих знаменитых строк, если бы не Маргарет Гамильтон. Под ее началом было 400 инженеров-программистов, которые смогли воплотить в жизнь проект Аполлон 11. Ко всем испытаниям и тестам у Гамильтон был всегда строгий подход. Именно такое отношения к работе сохранило миссию, когда в один момент при посадке бортовой компьютер взял на себя процесс приземления на Луну. Маргарет Гамильтон была удостоена наивысшей гражданской награды США Президентской медали Свободы из рук Барака Обамы в 2016 году.

3 Каролина Гершель Каролина Гершель стала основоположником в науке для всех западных женщин. Отец дал ей прекрасное образование, которое помогло ей опередить свое время. Состоявшийся астроном, она стала первой женщиной, которой удалось открыть комету, а в целом она открыла восемь небесных тел. ее более знаменитый брат Уильям Гершель был нанят личным астрономом короля Георга III. Она пошла за ним в качестве помощника. Получив жалование, она стала первой женщиной, которая была нанята на научную должность. После ухода своего брата ей удалось пометить на картах точное местоположение своих открытий. Она стала первым почетным членом-женщиной Королевского Астрономического Общества и Королевской Академии Ирландии. Несколько лет спустя она удостоилась Золотой медали за научные достижения от короля Пруссии. Кстати, на нашем сайте most-beauty.ru есть несколько очень увлекательных статей о космосе. Например, очень советуем почитать о самых красивых планетах во Вселенной.

4 Андре де Йонг Андре де Йонг (Andrée de Jongh) была главой бельгийского сопротивления во времена Второй Мировой, которое называлось "Комета". При помощи организации солдаты союзнических армий смогли покинуть страны, которые были оккупированы нацистами, и вернуться на свои безопасные позиции. Также она руководила многими своими компаниями из конспиративной квартиры в Бельгии через Францию, а затем в нейтральной Испании. Предположительно, Андре помогла спасти около 100 летчиков. Все же ее в конце концов поймали, а отца казнили. Нацисты не могли поверить, что эта хрупкая женщина могла управлять сопротивлением. Этот факт спас ее от пыток и смерти. Она была отправлена в концентрационный лагерь для женщин, а затем в трудовой лагерь.

5 Берта фон Зутнер Берта фон Зутнер стала первой обладательницей Нобелевской премии мира среди женщин. ее труд под названием "Сложите ваше оружие" стал одним из наиболее значимых в 1800 годах. Много лет она была близким товарищем Альфреда Нобеля. Они часто обсуждали вопросы мира на Земле. Также она являлась основателем и лидером движения за мир. Под ее началом было открыто Австрийское общество мира в 1891 году. Среди других она выделялась выраженными лидерскими чертами и четкими взглядами. Между собой ее прозвали "генералиссимус движения за мир".

6 Труус и Фредди Оверстиджен Когда сестрам Оверстиджен было по 16 и 14 лет, участник сопротивления спросил у их матери, можно ли взять девушек в группу голландского сопротивления против нацистов. Мать им позволила. Девушки должны были общаться и флиртовать с нацистскими солдатами и офицерами. Потом они завлекали их в лес, где их уже ждали бойцы сопротивления. Офицеров убивали, а следы скрывали в лесу, в то время как сестры наблюдали это со стороны.

7 Доктор Мэри Эдвардс Уокер Во времена гражданской войны в Америке Мэри Уокер трудилась медсестрой и хирургом. Также она активно защищала права женщин. В начале войны она присоединилась к силам союзников в Вашингтоне в качестве медсестры, немного была хирургом в Огайо. За свой труд и преданность делу ее наградили медалью чести. Когда в праве обладания ею медали усомнились и убрали из списка лауреатов, то она не стала отдавать медаль. Затем медаль вернули в 1977 году, но уже посмертно. Она боролось за право женщин участвовать в общественной жизни страны и за возможность занимать руководящие должности. В то время это было большой редкостью и нонсенсом. Она специально носила костюм Блумера, чтобы выразить свой протест против неподходящей одежды для работающих женщин. За ношение мужской одежды ее неоднократно арестовывали. Мэри Уокер не позволяла критикам насмехаться и унижать себя. Она гордилась своими достижениями и всегда шла с гордо поднятой головой.

8 Людмила Павличенко Ее результат в 309 убийств из снайперской винтовки и сейчас остается непревзойденным. Людмила самая результативная женщина-снайпер во времена ВОВ. В молодости она тягалась в мастерстве стрельбы наравне с мальчишками, а во время войны оттачивала свое искусство в школе снайперов. В довоенные годы она хотела стать учителем. После вторжения немецких оккупантов все ее планы радикально поменялись. ей хотелось защищать свою страну. Она была зачислена в Чапаевскую стрелковую дивизию Красной Армии. В первом бою ее просто парализовал страх. Она пришла в себя, когда солдат рядом с ней выстрелил. Оцепенение сошло, и она открыла счет своим убийствам. Более ста немецких офицеров настигла карающая пуля Людмилы. Успешная и неуловимая, ее хорошо знал враг. Так хорошо, что девушку даже пытались переманить на свою сторону, завлекая деньгами и другими привилегиями. После повышения, ее отозвали с фронта и отправили в мировую поездку. Павличенко подружилась с Элеонорой Рузвельт. Везде ее встречали и одаривали подарками. У нее была сильная идеологическая власть и позиция. Она всячески пыталась помочь в вопросах открытия второго фронта. Получила звание Героя Советского Союза. Российский художественный фильм "Битва за Севастополь", вышедший в прокат в 2015 году, немного рассеял туман памяти этой прекрасной женщины. Главной героиней фильма Людмила Павличенко, и сюжет строится вокруг некоторых реальных исторических событий, хоть и не без доли вымысла.

9 Хатшепсут Она была забыта, так как ее личность практически была стерта из истории собственным приемным сыном. Она является первой женщиной, которая стала полноправным фараоном. Сначала она была королевой, была замужем за сводным братом. После его смерти, она объявила себя опекуном маленького сына мужа до тех пор, пока он не вступит в права фараона. Хатшепсут получила власть и стала фараоном. ей пришлось заново создавать свой образ. Были созданы статуи и картины, которые показывали ее в форме мужчины с бородой и мышцами. Во время ее правления был построен храм Дейр-эль-Бахри, который и сейчас считается красивейшим в египте. После ее смерти пасынок сделал все, чтобы стереть ее из истории. Все картины и изображения связанные с ней были уничтожены. есть такая поговорка "если вас забыли, значит, вас не было". Только в 1822 году были расшифрованы иероглифы, которые вернули Хатшепсут в вечную жизнь в истории. А о самых красивых шедеврах архитектуры Древнего египта на most-beauty.ru есть очень большая и увлекательная статья.