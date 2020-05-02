Чарующие фотопортреты женщин в духе фламандской живописи

Эти снимки приковывают к себе внимание и еще раз заставляют задуматься о том, насколько талантлив известный фотограф Саша Голдбергер (Sacha Goldberger), который в очередной раз удивил поклонников новой волной своего творчества.

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Холодное спокойствие

"Я не просто часами снимал, делая кадр за кадром, но и пристально следил за каждым действием костюмеров, гримеров и мастеров по прическам, которые виртуозно превращали моделей в прекрасных современниц известного фламандского живописца - Рембрандта. Самым трудным в этом фотосете оказалась работа с животными, большинство из которых категорически отказывались сидеть на одном месте и хоть изредка смотреть в кадр. Но несмотря на то, что этот процесс съемки оказался сложным и энергоемким, мы все блистательно справились с поставленной задачей…" - признается Саша.