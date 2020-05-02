Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинка, которая из-за собаки осталась в Китае, уже дома в Херсоне
Украинка, которая из-за собаки осталась в Китае, уже дома в Херсоне
За границей коронавирусом болеют 164 украинца
За границей коронавирусом болеют 164 украинца
Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью
Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью
Epic Games Store начала бесплатную раздачу Amnesia: The Dark Descent и Crashland
Epic Games Store бесплатно раздает Amnesia: The Dark Descent и Crashland

Чарующие фотопортреты женщин в духе фламандской живописи

Смотрите фото (10)
Чарующие фотопортреты женщин в духе фламандской живописи
02:57 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Изысканные, креативные и мастерски выполненные фотопортреты великолепных женщин с животными в стиле фламандской живописи так похожи на работы Рембрандта.

  • 1

    Эти снимки приковывают к себе внимание и еще раз заставляют задуматься о том, насколько талантлив известный фотограф Саша Голдбергер (Sacha Goldberger), который в очередной раз удивил поклонников новой волной своего творчества.

    Изысканный фотопортрет женщины от Sacha Goldberger

  • 2

    Великолепные работы в стиле фламандской живописи

  • 3

    Портрет женщины в стиле фламандской живописи

  • 4

    Утонченная натура

  • 5

    Элегантная женщина

  • 6

    Благородная дама

  • 7

    Великолепные работы в стиле фламандской живописи

  • 8

    Манящая красота

  • 9

    Холодное спокойствие

    "Я не просто часами снимал, делая кадр за кадром, но и пристально следил за каждым действием костюмеров, гримеров и мастеров по прическам, которые виртуозно превращали моделей в прекрасных современниц известного фламандского живописца - Рембрандта. Самым трудным в этом фотосете оказалась работа с животными, большинство из которых категорически отказывались сидеть на одном месте и хоть изредка смотреть в кадр. Но несмотря на то, что этот процесс съемки оказался сложным и энергоемким, мы все блистательно справились с поставленной задачей…" - признается Саша.

"Ladies of Grey": седовласые красавицы в фотопроекте Биргитты Зоутман

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Девушки, Женщины, Живопись, Портреты, Саша Голдбергер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
02 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
03 В Днепропетровской области разбился самолет: есть погибшие (Фото)
04 Глава НАБУ прокомментировал дело по фигурантам "пленок Онищенко"
05 Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Ким Чен Ын появился на публике
СМИ: Ким Чен Ын появился на публике
В Запорожье подростки сорвали государственный флаг (Фото)
В Запорожье подростки сорвали государственный флаг (Фото)
Канада ужесточила оружейное законодательство
Канада ужесточила оружейное законодательство
День астрономии 2020: дата и особенности праздника
День астрономии 2020: дата и особенности праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь