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Одиночество или свобода: как развод влияет на женщину

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Одиночество или свобода: как развод влияет на женщину
15:19 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:8 вещей, которые нужно знать о разведенной женщине.

Развод супругов - болезненное и неприятное событие. Мужчины и женщины переживают его по-разному. Очень важна эмоциональная составляющая, с которой каждый из партнеров выходит из отношений.

Как показывает практика, женщинам сложнее адаптироваться к новому статусу, но они активнее стремятся справиться с трудностями.

Изменение семейного положения привносит в новую жизнь женщины положительные и отрицательные моменты. Прежде всего, это материальная сторона дела - денежных поступлений будет меньше, даже если бывший супруг оплачивает содержание детей.

Также может накладываться негативный отпечаток на любые последующие отношения с мужчинами. Но если брак оставил тяжелые воспоминания, то освободившись от него, женщина обретает свободу, которой наслаждается и радуется, посвящая время себе и детям, если они есть. Как раз в такие периоды женщины начинают активно заниматься фитнесом, уделяют внимание личностному росту, уходу за собой.

И все же развод - это стресс, который женщина переживает в одиночку, чаще всего. Путь к этому решению был непростой. Но она получила опыт, который поможет ей жить дальше c надеждой на встречу с достойным мужчиной.

Как мужчина переживает развод с супругой? Мифы и советы в непростой период

Что же женщина чувствует при этом, какие мысли посещают? В большинстве случаев это такие моменты:

  • точно знает, что для жизни ей нужен зрелый мужчина, с которым будет надежно;

  • умеет оценивать людей по поступкам;

  • готова слушать и слышать человека;

  • знает себе цену и готова откликнуться только на здоровые романтические отношения;

  • хочет честности и открытости в отношениях;

  • не любит, когда копаются в ее прошлом;

  • готова быть верной и преданной подругой;

  • хочет верить мужчинам.

Надо помнить, что если у разведенной женщины есть дети, то они всегда будут у нее на первом месте. Но мудрая женщина найдет возможность сбалансировать интересы детей и нового партнера.

И, пожалуйста, не спрашивайте у разведенной женщины о деталях этого болезненного процесса, сколько алиментов она получает на детей и "как муж мог так поступить". Если она захочет, то расскажет обо всем сама. Лучше поддержите ее позитивный настрой на перспективу, ведь жизнь продолжается!

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Женщины, Развод, Психология.
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