Как мужчина переживает развод с супругой? Мифы и советы в непростой период

Новости шоу бизнеса:Бракоразводный процесс - процедура сама по себе малоприятная.

Развод влечет за собой как финансовые потери, так и нервные потрясения. Что касается первого нюанса, то тут растраты ложатся на плечи обоих супругов, тем более если у них есть общие несовершеннолетние дети. А по второму аспекту почему-то всегда поддерживают девушку. Принято считать, что при разводе всегда пострадавшая сторона - женщина. Причем неважно, расходятся супруги по ее инициативе или по его. Ведь зачастую то, как мужчины переживают развод, видит только его близкое окружение.

Также часто сильная половина держит все в себе, что впоследствии негативно отражается на их здоровье. Так что непонятно, кому еще проще пережить развод: женщине, которая сразу выплескивает все негативные эмоции и проходит стадии отрицания, непринятия, принятия и успокоения в ближайшие месяцы после развода, или мужчине, носящему все в себе, пытающемуся казаться невозмутимым и сильным.

Альтернатива разводу

Как мужчины переживают развод? Сперва попытаемся развеять мифы по данному вопросу.

Один из распространенных - это то, что мужчина разводится для того, чтобы получить долгожданную свободу. Да, многие представители сильного пола не выдерживают прессинга жен, которые постоянно пилят их по поводу то друзей, то работы. Но для того, чтобы от этого освободиться, необязательно разводиться. Мужчина может на какое-то время просто уйти и побыть один. Но потом он все равно вернется к своей любимой, все запрещающей жене.

Ведь после развода бывший супруг хоть и чувствует свободу, но она ему быстро надоедает. Тогда он вновь хочет оказаться рядом с любящей его женщиной. Поэтому в таких случаях, когда он уходит от вас, скорее всего, у мужа кто-то появился, и, выбирая между вами и любовницей, он сделал выбор не в вашу пользу. И как показывает практика, такие решения часто заканчиваются ничем. Или женщина, к которой он уходит, не готова к такой жертве, или же отношения становятся уже неинтересны обоим. Такой союз быстро заканчивается.

Завидный жених. Таким ли мужчина становится?

Второй миф - бывший супруг становится завидным женихом. Отчасти так и есть, но не сразу. Как мужчины переживают развод? Поначалу представитель сильного пола становится очень ранимым. Поэтому ему нужна женщина скорее в качестве жилетки, в которую можно поплакаться. И тут не многие могут согласиться на такую незавидную роль, так как сами все понимают и не хотят быть в качестве эскорта на пару встреч.

А мужчина, в свою очередь, не готов к серьезным отношениям. Уже по прошествии некоторого времени, когда бури эмоций затихают и свобода начинает приносить удовольствие, он готов встречаться с девушками. Но минус в том, что готов-то он к общению не с одной женщиной. А на такую роль согласится далеко не каждая.

Ну и когда первые этапы пройдены, тогда мужчина готов вновь к серьезным отношениям. Но возле него может не оказаться той единственной, с которой он готов вновь окунуться в семейные отношения. То ли женщины не дождались его, то ли рядом дамы не те. Ведь мужчина теперь более скрупулёзно будет присматриваться к своей избраннице, чтобы не наступить на прежние грабли.

Защитная реакция

Ну и третий миф, которому посвящена сегодняшняя статья, о том, что мужчины легче переживают развод. Порядочный отец семейства начинает вести разгульный образ жизни. Но это скорее его защитная реакция, так как он не совсем понимает, как должен себя вести. А особенно если развод был по его инициативе, и все вокруг начинают смотреть на него с осуждением, поддерживая бывшую супругу. Еще одним не очень приятным аспектом является ведение хозяйства. Он, может, и не один раз представлял себе, как все будет происходить, но в действительности оказывается не так, как хотелось.

Посуда, оказывается, сама не моется, еда не готовится, и продукты в холодильнике не появляются сами по себе. И тут стоит заметить, что женщинам намного проще. Они уже привыкли к ведению домашних дел, и им даже в какой-то степени становится легче. Не надо ни за кем убирать носки, мыть посуду, готовить есть и т. д.

Большую роль еще в том, как каждый человек переживает развод, играет мнение окружающих. Они могут поддерживать или осуждать. Также одинокому мужчине гораздо проще приспособиться в социуме, нежели женщине.

Так как мужчины переживают развод? Для представителей сильного пола это несколько более глобальная проблема, чем для женщин, так как он ограничивается в общении с детьми. У него уже нет такой силы влияния на их воспитание, как раньше. Мужчине заново приходится учиться жить уже в других, непривычных для него условиях.

Ребенок и развод

А как пережить развод мужчине, ребенок которого остался с матерью? Сейчас разберемся. Как уже заметили, самое сложное для мужчины, тем более если он был любящим отцом, это разлука с детьми. Многие женщины вообще начинают манипулировать встречами отца с ребенком. Это наносит мужской психике самую сильную травму. И тут он оказывается один с этой проблемой, особенно в том случае, если инициатором развода стал супруг. У него нет сторонников. Ведь все считают, что он это заслужил и пусть теперь страдает, раз сам во всем виноват.

Переживают ли мужчины развод? Да. Как уже было выше сказано, первые проблемы возникают еще и с ведением хозяйства. Мужчине приходится самому о себе заботиться, а как это делать, он не знает, ведь раньше всем занималась жена. Помимо этого, он остается в одиночестве со своими проблемами.

И вскоре холостяцкая жизнь начинает приедаться и становится совершенно ненужной мужчине, который о ней мечтал. Он начинает переживать этап саморазрушения. Пьет алкоголь, появляются беспорядочные связи и многие другие вредные привычки. То есть он старается насытиться сразу всем, чего ему не хватало в браке. И он не осознает, что его больше и больше затягивает в рутину мракобесия.

Мужчина-инициатор

Как мужчина переживает развод по своей инициативе? Первое, что бывший супруг начинает делать после того, как бросит жену, это коллекционировать беспорядочные связи. Даже если он уходил от нее к любовнице, мужчина начинает быстро осознавать, что не готов к новым серьезным отношениям. Сейчас ему хочется попробовать намного больше в сексуальном плане, чем может дать ему очередная спутница. Он начинает думать, что где-то там его ждут знойные красавицы, которые предоставят ему гамму незабываемых и красочных отношений.

Но в действительности его мечты не оправдываются. За каждой новой женщиной нужно ухаживать. Беспорядочные связи могут привести к ряду заболеваний. И как оказывается, никто из временных любовниц не готов подстраиваться под него и относиться к нему с пониманием.

Советы

Как помочь мужчине пережить развод? Очень важно, чтобы в такой нелегкий для него период рядом были друзья, которые смогут его поддержать. Не стоит бросаться в крайности, а лучше лишний раз остаться дома и провести время за чтением книги или другим любимым занятием. Не стоит мстить своей бывшей жене, если инициатором развода была она. Постарайтесь быть спокойным и уравновешенным. Лучше направьте всю свою энергию в работу или хобби.

Помните, что, когда вы переживаете развод и вините в нем всех, кроме себя, ваша бывшая вторая половина тоже страдает. Лучше постарайтесь изучить свои ошибки, дабы их больше не повторять.

Рекомендации для бывших супругов

Как переживают развод мужчины и женщины? Оба супруга тяжело переживают расставание, особенно после долгих лет жизни. Но каждый из них делает это по-своему. Женщины в таких ситуациях наиболее собранны. Так как им теперь надо отвечать не только за себя, а груз ответственности на их плечи ложится также за детей, которые теперь будут расти без отца. Какой бы ни была причина развода, помните, что всегда надо оставаться людьми. Поэтому следует постараться сохранить дружеские и уважительные отношения.

Заключение

Теперь понятно, как мужчине пережить развод с женой. В любом случае каждому партнеру нужна поддержка. Поэтому друзья и близкие должны помогать бывшим супругам.