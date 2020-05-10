Пять женщин-путешественниц прошлого (Фото)

Украинка София Яблонская
София Яблонская родилась в 1907 году. Она была фотографом и одной из первых женщин-кинооператоров в мире, а также автор первых тревелогов. София Яблонская совершила кругосветное путешествие, долго жила в Китае, а похоронена во Франции.
Яблонская объездила Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Северную и Южную Америку, Австралию. Автор книг "Чар Марока", "Из страны рыжа и опия", "Дальние горизонты".
Одна из первых женщин-путешественниц - Ида Пфайффер
Когда Иде было 5 лет отец взял ее в первое путешествие - в Палестину и Египет. Она вышла замуж за львовского адвоката и прожила во Львове в течение 18 лет.
После смерти мужа Ида Пфайффер отправилась в путешествие. География путешествий - в названиях ее книг, доходы от которых давали возможность путешествовать дальше: "Путешествие одной венки в Святую Землю", "Путешествие на скандинавский север и на остров Исландию", "Женщина объезжает вокруг света", "Мое второе кругосветное путешествие", "Путешествие на Мадагаскар". Книги Пфайффер были переведены на семь языков.
Первая женщина, совершившая восхождение на Эверест
Табеи Дзюнко - первая женщина, которая выполнила программу "7 вершин" (восхождения на самые высокие горы всех континентов). Японка также покорила вершины восьмитысячники: Аннапурну, Шиша Пангму. В возрасте 60 лет она поднялась на семитысячник Пик Победы в Киргизии.
В ее честь назвали малую планету 6897 Табеи.
Луиза Бойд пролетела над Северным полюсом на самолете
Луиза Бойд из США стала первой женщиной, пролетевшей над Северным полюсом на самолете. Бойд знаменитая исследованиями Гренландії и открытием подводного массива в Северо-Ледовитом океане.
В 1934 году на автомобиле, поездом, на лодке и пешком преодолела путь через Перемышль, Львов, Ковель в Беларусь, чтобы сделать исследование "экзотика среди болот" - Пинское Полесье.
Оперная певица, которая исследовала Азию
Александра Давид-Неэль - французская оперная певица и писательница. Она стала первой женщиной, которая открыла миру тайны Тибета.
В 1891 году Давид-Неель впервые побывала в Индии, где изучала санскрит и йогу. После 14 лет путешествий Александра Давид-Неель вернулась в Европу и начала читать лекции. Издала книгу "Путешествие парижанки в Лхасу".
Но впоследствии она отправилась в Тибет вторично, долго жила в Китае, путешествуя буддийскими домами.