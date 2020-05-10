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Пять женщин-путешественниц прошлого (Фото)

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Пять женщин-путешественниц прошлого (Фото)
02:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Быть путешественницей в 17-19 веке - это что-то действительно экстремальное. Несмотря на это, история знает таких отчаянных! Среди них есть и украинки.

  • 1

    Украинка София Яблонская

    София Яблонская родилась в 1907 году. Она была фотографом и одной из первых женщин-кинооператоров в мире, а также автор первых тревелогов. София Яблонская совершила кругосветное путешествие, долго жила в Китае, а похоронена во Франции.

    Яблонская объездила Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Северную и Южную Америку, Австралию. Автор книг "Чар Марока", "Из страны рыжа и опия", "Дальние горизонты".

  • 2

    Одна из первых женщин-путешественниц - Ида Пфайффер

    Когда Иде было 5 лет отец взял ее в первое путешествие - в Палестину и Египет. Она вышла замуж за львовского адвоката и прожила во Львове в течение 18 лет.

    После смерти мужа Ида Пфайффер отправилась в путешествие. География путешествий - в названиях ее книг, доходы от которых давали возможность путешествовать дальше: "Путешествие одной венки в Святую Землю", "Путешествие на скандинавский север и на остров Исландию", "Женщина объезжает вокруг света", "Мое второе кругосветное путешествие", "Путешествие на Мадагаскар". Книги Пфайффер были переведены на семь языков.

  • 3

    Первая женщина, совершившая восхождение на Эверест

    Табеи Дзюнко - первая женщина, которая выполнила программу "7 вершин" (восхождения на самые высокие горы всех континентов). Японка также покорила вершины восьмитысячники: Аннапурну, Шиша Пангму. В возрасте 60 лет она поднялась на семитысячник Пик Победы в Киргизии.

    В ее честь назвали малую планету 6897 Табеи.

  • 4

    Луиза Бойд пролетела над Северным полюсом на самолете

    Луиза Бойд из США стала первой женщиной, пролетевшей над Северным полюсом на самолете. Бойд знаменитая исследованиями Гренландії и открытием подводного массива в Северо-Ледовитом океане.

    В 1934 году на автомобиле, поездом, на лодке и пешком преодолела путь через Перемышль, Львов, Ковель в Беларусь, чтобы сделать исследование "экзотика среди болот" - Пинское Полесье.

  • 5

    Оперная певица, которая исследовала Азию

    Александра Давид-Неэль - французская оперная певица и писательница. Она стала первой женщиной, которая открыла миру тайны Тибета.

    В 1891 году Давид-Неель впервые побывала в Индии, где изучала санскрит и йогу. После 14 лет путешествий Александра Давид-Неель вернулась в Европу и начала читать лекции. Издала книгу "Путешествие парижанки в Лхасу".

    Но впоследствии она отправилась в Тибет вторично, долго жила в Китае, путешествуя буддийскими домами.

Выдающееся личности своего времени: легендарные женщины, забытые историей

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Женщины, История, Факты, Биография, Путешественницы.
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