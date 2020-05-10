Пять женщин-путешественниц прошлого (Фото)

1 Украинка София Яблонская София Яблонская родилась в 1907 году. Она была фотографом и одной из первых женщин-кинооператоров в мире, а также автор первых тревелогов. София Яблонская совершила кругосветное путешествие, долго жила в Китае, а похоронена во Франции. Яблонская объездила Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Северную и Южную Америку, Австралию. Автор книг "Чар Марока", "Из страны рыжа и опия", "Дальние горизонты".

2 Одна из первых женщин-путешественниц - Ида Пфайффер Когда Иде было 5 лет отец взял ее в первое путешествие - в Палестину и Египет. Она вышла замуж за львовского адвоката и прожила во Львове в течение 18 лет. После смерти мужа Ида Пфайффер отправилась в путешествие. География путешествий - в названиях ее книг, доходы от которых давали возможность путешествовать дальше: "Путешествие одной венки в Святую Землю", "Путешествие на скандинавский север и на остров Исландию", "Женщина объезжает вокруг света", "Мое второе кругосветное путешествие", "Путешествие на Мадагаскар". Книги Пфайффер были переведены на семь языков.

3 Первая женщина, совершившая восхождение на Эверест Табеи Дзюнко - первая женщина, которая выполнила программу "7 вершин" (восхождения на самые высокие горы всех континентов). Японка также покорила вершины восьмитысячники: Аннапурну, Шиша Пангму. В возрасте 60 лет она поднялась на семитысячник Пик Победы в Киргизии. В ее честь назвали малую планету 6897 Табеи.

4 Луиза Бойд пролетела над Северным полюсом на самолете Луиза Бойд из США стала первой женщиной, пролетевшей над Северным полюсом на самолете. Бойд знаменитая исследованиями Гренландії и открытием подводного массива в Северо-Ледовитом океане. В 1934 году на автомобиле, поездом, на лодке и пешком преодолела путь через Перемышль, Львов, Ковель в Беларусь, чтобы сделать исследование "экзотика среди болот" - Пинское Полесье.