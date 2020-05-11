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Без инъекций: как сделать губы как у Джоли

Без инъекций: как сделать губы как у Джоли
22:16 Сегодня Телеграф yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Предлагаем увеличить губы более щадящими способами. Сожалеть точно не будете.

В погоне за "достоинством" Анджелины Джоли многие девушки обращаются к косметологам, пластическим хирургам. Процедуры не из дешевых, да и результат может огорчить.

Упражнения

В губах есть мышцы, можно попробовать их накачать. Заниматься придется ежедневно, но всего 5-10 минут.

  • Вытяните губы "трубочкой", затем резко улыбнитесь. Повторите 15 раз.

  • В сжатом положении нарисуйте губами 10 кругов в одну сторону, 10 – в другую.

  • Осторожно покусывайте губы в течение 2 минут.

  • Вспомните любимую песню и попробуйте ее насвистеть.

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Массаж

Этот способ актуален только для фотографий: эффект от массажа сохраняется не дольше 5 минут. Зато он улучшает микроциркуляцию крови и избавляет кожу губ от ороговевших клеток.

Есть два варианта:

  • смазать губы кокосовым или оливковым маслом и помассировать зубной щеткой несколько минут;

  • смочить губы водой, нанести сахар и провести двухминутный массаж.

Нанесение эфирных масел

В данном случае поможет только масло перечной мяты и кайенского перца. Дополнительный объем создается за счет притока крови к губам. Но не переусердствуйте с дозировкой. Нужна лишь капелька, иначе вместе с пухлыми губками получите продолжительные болезненные ощущения.

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Использование плаймеров

Это своеобразные экспресс-корректоры губ, которые можно приобрести в магазинах косметики. Они делятся на типа: жидкие помады и силиконовые колпачки.

Первые увеличивают губы за счет входящих в состав компонентов, стимулирующих циркуляцию крови. Принцип действия вторых следующий: прижимаете колпачок к губам, всасываете воздух и отпускаете. Изначально результат продержится не более 1,5 часа, но при регулярном применении губы будут оставаться объемными до 8 часов.

Главное – ровно приложить плаймер, иначе припухлость получится кривой.

С помощью макияжа

Затонируйте губы консилером. Возьмите карандаш естественного оттенка и нарисуйте контур, чуть выходящий за собственный. Затем нанесите твердый светлый хайлайтер на "арку купидона" – V-образное место в центре верхней губы. В конце используйте полупрозрачный блеск.

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Активные поцелуи

Самый приятный и, главное, незатратный способ увеличения губ. Потратить придется разве что калории, но и это полезно — для фигуры.

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Советы, Красота, Губы.
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