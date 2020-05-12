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Культовые актрисы XX века: что с ними стало (Фото)

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Культовые актрисы XX века: что с ними стало (Фото)
15:19 Сегодня Телеграф spletnik.temaretik.com Фото: spletnik.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Чем занимаются сегодня 10 культовых актрис конца XX века, узнайте из нашего материала.

  • 1

    В конце ХХ века в кинематографе появилось множество красивых и талантливых актрис, каждая из которых отличалась яркой индивидуальностью.

    Имена их были известны практически каждому любителю кино, их узнавали на улицах и с нетерпением ждали новых фильмов с их участием. Но закончился век, а вместе с ним ушла и слава многих голливудских актрис. Фильмы же с их участием продолжают пользоваться успехом у зрителя. А значит, наслаждаться игрой культовых актрис 80-90-х будут ещё долгие годы.

    Дженнифер Грей

    Её звёздной работой стала роль Бэби в "Грязных танцах", где Дженнифер Грей снялась вместе с Патриком Суэйзи. Она была очаровательна в образе милой девочки из обеспеченной семьи, влюбившейся в профессионального танцора. Но сама актриса, несмотря на всемирную славу и популярность, была недовольна своей внешностью и решила исправить её, сделав ринопластику. Но улучшение формы носа лишило актрисы индивидуальности и, по её собственному признанию, из операционной она вышла не знаменитой Дженнифер Грей, а простой девушкой, неизвестной и ничем не отличающейся от тысяч других представительниц прекрасного пола. С тех пор она почти перестала сниматься и уделом некогда популярной актрисы стали лишь проходные роли на телевидении.

  • 2

    Джульетт Льюис

    В 1990-е эта актриса снималась очень много и была одной из самых известных и узнаваемых голливудских актрис. "Прирожденные убийцы", "Мыс страха", "Что гложет Гилберта Грэйпа", "От заката до рассвета" и "Странные дни" - каждая новая роль, казалось, была успешнее предыдущей. Но с приходом нового тысячелетия Джульетт Льюис увлеклась музыкой, создала собственную рок-группу "Juliette and the Licks" и гастролировала с ней по стране. Она была довольно успешна на этом поприще, но спустя всего 9 лет распустила коллектив и решила строить сольную карьеру. Она всё время посвящает вокалу и изредка напоминает о себе работой в фильмах и сериалах.

  • 3

    Мег Райан

    Она дебютировала в кино в 1981 году, сыграв в "Богатых и знаменитых" дочь главной героини. Но заметили её после небольшой роли в популярном фильме Тони Скотта "Лучший стрелок", в котором Мег Райан довелось сниматься вместе с Томом Крузом и Келли Макгиллис. Позже были фильмы "Когда Гарри встретил Салли", "Неспящие в Сиэтле", "Вам письмо", "Город ангелов" и множество других хороших фильмов. Но с начала 2000-х актриса нечасто балует зрителей своим появлением на экране. Мег Райан объясняет это своей усталостью от популярности. Она изредка снимается в кино, если материал актрисе интересен, но чувствует себя вполне комфортно в своём маленьком уютном мире, где ей не докучают множеством вопросов и вспышками фотокамер.

  • 4

    Вайнона Райдер

    Она ворвалась в мир кино в 1980-е, и вскоре уже вся американская пресса восхваляла талант и красоту молодой актрисы, называя её "самой впечатляющей инженю". "Эпоха невинности" и "Маленькие женщины", "Эдвард Руки-ножницы" и "Дракула", "Чужой: Воскрешение", "Прерванная жизнь", - список успешных проектов Вайноны Райдер можно продолжать ещё долго. Но новое тысячелетие привело к спаду популярности актрисы, а сыгранные ею с тех пор роли не приносят Вайноне Райдер столь оглушительной славы, как в конце ХХ века.

  • 5

    Алисия Сильверстоун

    Она начинала свою карьеру со съёмок в клипах и, наверное, не было таких тинейджеров, которые не узнали бы Алисию на улице. Позже она стала сниматься в кино, а после работы в фильме "Бестолковые" её настигла поистине всемирная слава. Её фотографии красовались на обложках модных журналов, в прессе актрисе пели дифирамбы и предрекали неизменный рост популярности. Но сама Алисия Сильверстоун устала от внимания к себе, бесконечных тусовок и фотосессий. Она неожиданно увлеклась йогой и нашла источник счастья в самой себе. Время от времени она позволяла себе появляться в новых фильмах и сериалах, но больше времени проводила в медитациях. И даже главная роль в популярном сериале "Американка" не вызвала нового всплеска былой славы.

  • 6

    Сара Мишель Геллар

    В конце 1990-х сериал "Баффи - истребительница вампиров" стал одним из самых популярных в подростково-молодёжной среде, а исполнительницу главной роли Сару Мишель Геллар сделал настоящим кумиром поколения. Актриса снималась до и после "Баффи", но драма о взрослении была самой успешной в её карьере. Она продолжает и сегодня работать в кино и сериалах, однако о таком же успехе, как в 1990-е речь уже давно не идёт.

  • 7

    Кэрри-Энн Мосс

    Девушка-хакер, затянутая в латекс - именно такой запомнили Кэрри-Энн Мосс зрители. Это она воплотила образ Тринити в культовой трилогии братьев Эндрю и Ларри Вачовски "Матрица". Ни до, ни после этой роли актриса не была столь успешна, хотя и продолжает активно работать, снимаясь в кино. Даже образ Джери Хогарт в сериалах Marvel не принёс ей той популярности, которая сопровождала актрису после выхода на экраны "Матрицы".

  • 8

    Шеннен Доэрти

    Она активно снималась в культовых сериалах конца ХХ века, но при этом не отличалась ангельским характером и примерным поведением. Из "Беверли-Хиллз, 90210" её выгнали из-за конфликтов и любви к разгульной жизни, во время съёмок в "Зачарованных" Шеннен Доэрти тоже была вынуждена уйти, не найдя взаимопонимания с коллегой по съёмочной площадке Алиссой Милано. Шеннен продолжала сниматься, но уже не была столь популярна и узнаваема, как в 1990-е, хотя снялась в спин-оффе "90210: Новое поколение" и сыграла главную роль в "Смертельном влечении". С 2015 года актриса боролась с онкологическим заболеванием, а в 2018 году заявила о полной ремиссии и возвращении на экраны.

  • 9

    Нив Кэмпбелл

    Актриса стала настоящей звездой в тот же день, когда на экраны вышел культовый триллер "Крик", где она сыграла Сидни Прескотт. Критики отмечали очень профессиональную работу молодой актрисы и пророчили ей великое будущее. На протяжении нескольких лет Нив Кэмпбелл действительно оставалась на пике популярности, она снялась в "Танго втроем", "Дикости" и "Студии 54". В 2011 году она сыграла в четвёртой части "Крика", но в то время пик её популярности давно прошёл, оставив далеко в 1990-х хвалебные оды критиков и обожание поклонников.

  • 10

    Энди МакДауэлл

    Пик её популярности пришёлся на 1990-е годы. Она заставила заговорить о себе, блистательно сыграв Энн Бишоп Маллэни в картине "Секс, ложь и видео" Стивена Содерберга в 1989, а позже закрепила свой успех работой в нескольких успешных фильмах, в том числе в мелодраме "Вид на жительство", комедиях "Гудзонский ястреб" и "День сурка". Она активно снималась, но в конце 1990-х её слава уже померкла. Сегодня актриса продолжает работать, но помнят её всё же исключительно по прошлым ролям.

Точь-в-точь: актрисы, сыгравшие известных женщин (Фото)

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