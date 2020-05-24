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Дочери, которые вообще не похожи на своих знаменитых мам (Фото)

Смотрите фото (10)
Дочери, которые вообще не похожи на своих знаменитых мам (Фото)
03:55 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:В этой подборки вы найдете фото дочерей знаменитостей, которые не имеют тех же физических черт, что и их знаменитые мамы, но все же имеют свою собственную красоту.

  • 1

    Когда дело доходит до генетической лотереи, вы никогда не знаете, что получите. Ребенок может в конечном итоге выглядеть как точная копия своей матери или больше как отец - или не быть похожим ни на кого из них.

    Джессика Альба и Хейвен Гарнер Уоррен

  • 2

    Кортни Кардашьян и Пенелопа Дисик

  • 3

    Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт

  • 4

    Сальма Хайек и Валентина Палома Пино

  • 5

    Лора Дерн и Джая Харпер

  • 6

    Сара Джессика Паркер и Табита Ходж Бродерик

  • 7

    Кортни Кокс и Коко Аркетт

  • 8

    Дрю Бэрримор и Фрэнки Бэрримор Копельман

  • 9

    Тильда Суинтон и Онор Суинтон Бирн

Знаменитые актрисы, которых мы полюбили такими, какими они есть

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Дети, Внешность, Знаменитости, Актрисы, Дочери.
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