Дочери, которые вообще не похожи на своих знаменитых мам (Фото)

Когда дело доходит до генетической лотереи, вы никогда не знаете, что получите. Ребенок может в конечном итоге выглядеть как точная копия своей матери или больше как отец - или не быть похожим ни на кого из них.
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Лора Дерн и Джая Харпер
Сара Джессика Паркер и Табита Ходж Бродерик
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Дрю Бэрримор и Фрэнки Бэрримор Копельман
Тильда Суинтон и Онор Суинтон Бирн