Дочери, которые вообще не похожи на своих знаменитых мам (Фото)

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Когда дело доходит до генетической лотереи, вы никогда не знаете, что получите. Ребенок может в конечном итоге выглядеть как точная копия своей матери или больше как отец - или не быть похожим ни на кого из них.

Джессика Альба и Хейвен Гарнер Уоррен