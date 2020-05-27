Улыбки женщин Айну: разгадка древней традиции (Фото)

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Айну - древняя народность, которая появилась около 13 тысяч лет до нашей эры. Они населяли остров Хоккайдо (второй по величине остров Японии). Айны не являются одной из разновидностей монголоидной расы, представители которой издревле населяют этот регион. Ученые утверждают, что черты их лиц больше похожи на австролоидные или даже европейские. В отличие от японцев, которые были практически безбородые, мужчины Айнов носили пышные бороды, которые приходилось придерживать специальными прищепками во время приёма пищи.

Отличительной чертой этой народности была татуировка губ и рук, начиная с кистей и до локтевого сустава.