Улыбки женщин Айну: разгадка древней традиции (Фото)

Айну - древняя народность, которая появилась около 13 тысяч лет до нашей эры. Они населяли остров Хоккайдо (второй по величине остров Японии). Айны не являются одной из разновидностей монголоидной расы, представители которой издревле населяют этот регион. Ученые утверждают, что черты их лиц больше похожи на австролоидные или даже европейские. В отличие от японцев, которые были практически безбородые, мужчины Айнов носили пышные бороды, которые приходилось придерживать специальными прищепками во время приёма пищи.
Отличительной чертой этой народности была татуировка губ и рук, начиная с кистей и до локтевого сустава.
Причём татуировались исключительно женщины и наносились татуировки тоже только самими женщинами.
На коже выполнялись надрезы специальным церемониальным ножом, и затем в порезы втирался уголь.
Первые татуировки делались девочкам уже в возрасте 7 лет. Это был всего лишь точечный узор вокруг губ. Затем каждый год добавлялось по несколько линий.
И наконец, завершался многолетний орнамент женихом во время свадьбы: он рисовал "улыбку".
Женщины Айну татуировкой на лице обозначали своё семейное положение. По узорам на губах, щеках и веках можно было определить, замужем ли женщина и сколько у неё детей.
Очень разнообразные татуировки встречаются на руках, между пальцами. Так же как и у других народов обилие татуировок у женщин символизировало её выносливость и плодовитость.
Когда японцы запретили этот обряд, айну считали, что это разгневает богиню и принесёт несчастье.
Многие не смотря на запрет продолжали следовать древнему обычаю.
Помимо "улыбки", волнистыми линиями татуировалась область вокруг бровей, а руки украшались узором.
Последняя полностью татуированная по всем правилам женщина айну умерла в 1998 году.
В настоящее время некоторые женщины народности наносят временную татуировку во время праздников и церемоний.
Традиционная религия айну тоже практически исчезла, практикуется только церемония поклонения медведям, да и то в основном как аттракцион для туристов.