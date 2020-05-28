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ТОП-12 самых красивых актрис Азии (Фото)

Смотрите фото (13)
ТОП-12 самых красивых актрис Азии (Фото)
02:35 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Мы решили составить список несравненно красивых и известных далеко не всем звезд из разных уголков Японии, Южной Кореи, Китая и Гонконга.

  • 1

    Мы привыкли видеть на экране телевизора или в кинотеатрах в большинстве своем англоязычные фильмы, в которых, согласитесь, редко можно заметить прелестную девушку с экзотической азиатской красотой. Японских или китайских поп-музыкантов и певцов тоже мало кто из нас знает. Разве что восточные красавицы-модели примелькались на обложках глянцевых журналов.

    Аюми Хамасаки

    У себя на родине считается негласной "Императрицей японской поп-музыки". Является одним из самых успешных исполнителей в истории музыкальной индустрии Японии. Будущую звезду воспитывала в основном бабушка, которая и поддерживала впоследствии все мечты любимой внучки, а именно: стать моделью (в модельный мир Аюми не попала из-за маленького роста), актрисой и, наконец, певицей. Десять лет назад у Аю, как ее еще называют, начались проблемы со слухом - левое ухо полностью перестало слышать. Тем не менее певица продолжает петь, выступать и выпускать альбомы.

  • 2

    Эрика Савадзири

    Японская модель, актриса и певица. Ее отец по происхождению японец, мать - алжирская француженка. Эрика попала в шоу-бизнес случайно - она хотела получить автограф своей любимой звезды, для этого прошла прослушивание в Stardust Productions, где красивой девушке тут же предложили стать моделью. Через полгода Эрика уже попала в телесериал. А в 2007 году она выпустила свой дебютный сингл, который занял первое место в Oricon Charts.

  • 3

    Маки Гото

    Японская певица, актриса и бывшая участница очень популярной в стране группы Morning Musume. В 2002 году начала сольную карьеру, поет в основном в стиле джей-поп.

  • 4

    Пак Мин Ён

    Популярная актриса в Южной Корее. Ее наиболее заметные роли в телевизионных драмах - "Скандал в Сонгюнгване", "Городской охотник", "Целитель" и "Помнить".

  • 5

    Бьянка Бай

    Актриса и модель тайваньско-японского происхождения. Окончив университет Ши Хсиня, пошла работать моделью, а затем стала актрисой. Была номинирована тайваньским эквивалентом "Эмми" как лучшая актриса телесериала в 2010 году.

  • 6

    Пэ Су Джи

    Корейская актриса, модель и певица. Более известна под милым псевдонимом Сюзи. Начинала как модель для онлайн-магазинов, потом попала в музыкальную группу miss A, почти одновременно стала сниматься на телевидении и в кино. Обладает неофициальным титулом "Первая любовь нации" благодаря своей популярности в стране.

  • 7

    Линь Чилин

    Тайваньская модель и актриса. Ее невероятно быстрое восхождение на тайваньский Олимп шоу-бизнеса даже получило название "феномен Линь Чилин". Девушку также часто называют в прессе "Первое лицо Тайваня" благодаря нежной красоте и мягкому нраву.

  • 8

    Линн Хун

    Актриса и модель родилась в Китае, но выросла и сейчас работает в Гонконге. В 2009 году заняла 4-е место среди самых высокооплачиваемых моделей в Большом Китае. Признана обладательницей самой красивой груди в Азии.

  • 9

    Чжан Цзыи

    Пожалуй, одна из самых известных западному зрителю актрис из нашего списка. Китаянка Чжан Цзыи обрела популярность после фильма "Дорога домой", а после выхода киноленты "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" стала актрисой мирового масштаба.

  • 10

    Ян Чжин Сон

    Южнокорейская молодая и подающая большие надежды актриса. Дебютировала в 2010 году в фильме "Свадебное платье", стала популярна после выхода сериала "Невеста века".

  • 11

    Пак Синхе

    Южнокорейская актриса, которая может и танцевать, и петь, и позировать. Стала одной из самых узнаваемых актрис в Южной Корее после выхода таких хитов, как "Ты прекрасен", "Струны души", "Наследники".

  • 12

    Фань Бинбин

    Кстати, эту китайскую актрису и певицу вы тоже наверняка видели, если смотрели фильм "Железный человек 3" и франшизу "Люди Икс". Фань Бинбин известна своей красотой, которую признает как Запад, так и Восток.

Знаменитые актрисы, которых мы полюбили такими, какими они есть

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Женщины, Знаменитости, Азия, Актрисы.
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