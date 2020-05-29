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Восстанавливаются в два раза быстрее: как курение влияет на женщин

Восстанавливаются в два раза быстрее: как курение влияет на женщин
15:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:За последние несколько лет среди женщин появилось практически столько же активных курильщиков, сколько и среди мужчин.

Традиционно врачи считали, что курение для женщин более опасно, чем для представителей сильного пола, объясняя это, в частности, более сложной системой гормональной регуляции состояния организма женщин.

Но, как выяснили американские врачи, на самом деле для женщин курение представляет меньшую опасность, чем для мужчин.

Как показали результаты пятилетнего исследования, проведенного врачами отделения легочных заболеваний американского “National Heart, Lung and Blood Institute”, у женщин, бросающих курить, нормальная функция легких восстанавливается практически в два раза быстрее, чем у мужчин.

Так, у 611 мужчин, принимавших участие в исследовании и бросивших курить, нормальные показатели внешнего дыхания и легочного газообмена восстановились в среднем через 4.5 года после начала исследования, тогда как у женщин нормализация функций дыхательной системы наблюдалась уже к концу 2−го года после отказа от сигарет.

Как женщине бросить курить? Ученые дают советы

"Полученные нами результаты ни в коем случае не означают, что женщины могут не бояться неблагоприятных эффектов курения, – заявил доктор Гейл Вайман, руководитель исследования. – Отказ от курения желателен и необходим для каждого курильщика, вне зависимости от его пола. Мы лишь показали, что по неясным пока причинам женский организм восстанавливается после многолетнего курения быстрее, чем мужской".

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Курение, Женщины, Плохая привычка.
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