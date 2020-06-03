Самые скандальные женщины, оставившие след в истории

1 Далеко не всем представительницам прекрасного пола хватало смелости выйти за рамки, навязанные моралью. Женщины, которые не спешили становиться хранительницей очага и матерью многочисленных отпрысков, оказывались в центре скандала. Общество порицало женщину за проявление ее истинной натуры, острого ума, таланта. Считалось непристойным пренебрегать ролью жены, матери. Проявление бунтарской натуры не воспринималось всерьез. Представляем десять женщин, которые при жизни пользовались сомнительной репутацией. Им не хватило социального приятия, чтобы изменить мир к лучшему. Жюли д`Обиньи История французской аристократки легла в основу романа Теофиля Готье "Мадемаузель де Мопен". Жюли д`Обиньи жила на стыке XVI—XVII вв.еков во Франции. Она прославилась как оперная певица и дуэлянтка. В детстве Жюли предпочитала мужскую одежду. Девочка отличалась живым умом: училась чтению, брала уроки рисования, танцев. Но больше всего маленькая Жюли любила верховую езду, фехтование. Будучи взрослой, она влюбилась в девушку, что вызвало огромный скандал. Возлюбленную заточили в монастырь. Жюли организовала побег, инсценировав гибель любимой в пожаре. Для этого она выкрала труп умершей монахини, притащила его в келью возлюбленной и устроила пожар. Однако, счастье влюбленных длилось недолго. Спустя несколько месяцев ветреная Жюли разорвала отношения. Однажды некий мужчина оскорбил француженку и та вызвала его на дуэль. Жюли д`Обиньи была отменной фехтовальщицей. Она отстояла свою честь, пронзив обидчику плечо. Мужчина попал в больницу. Дуэлянтка пришла его навестить и между молодыми людьми завязались романтические отношения. Они остались друзьями на всю жизнь. Жюли д`Обиньи не вписывалась в рамки общественной морали. Однажды ее даже пытались сжечь на костре. Француженка страдала от отсутствия самореализации. К 30-ти годам ее начала одолевать депрессия, отчего девушка покинула оперу и заперлась в монастыре. В 33 года ее жизнь трагически оборвалась.

2 Гипатия Блестящий астроном, математик и философ Гипатия пала жертвой бесчеловечного женоненавистничества. Она родилась в 350 или 370 году нашей эры и погибла спустя 30 лет. Ее отец был известным ученым Александрии. Придерживаясь передовых взглядов, он обеспечил дочери великолепное образование. Будучи взрослой Гипатия стала преподавателем, уважаемым ученым. С приходом христианства ее научная карьера рухнула. В 415 году толпа фанатичных христиан напала на колесницу Гипатии. Они затащили девушку в церковь, где сорвали с нее одежду и забросали кровельной черепицей. Религиозные фанатики изуродовали и сожгли тело ненавистной женщины. Беснующаяся толпа руководствовалась ограниченным представлением о науке, как о колдовстве. Кроме того, Гипатия не приняла христианство, чем поставила под удар амбиции воинственной церкви. Она публично преподавала философию, которая не согласовывалась с догмами молодой религии. Влиятельные друзья в лице губернатора Александрии не давали христианству закрепиться в Александрии. Смерть Гипатии наглядно символизирует религиозные преследования. Позже ее признали мучеником от науки.

3 Бетти Пейдж Далеко не все модели пин-ап получили такую популярность, как Бетти Пейдж в 1950х годах. Мужской журнал Playboy опубликовал ее фото в одном из первых номеров. В 1955 году сексуальная брюнетка завоевала титул "Мисс пин-ап". Спустя некоторое время Бетти прекратила сниматься в откровенных фото сессиях, ушла на второй план. Оказалось, что любимица публики обратилась к религии, решила стать преподавателем. Вскоре в жизни Бетти Пейдж началась черная полоса. Сексуальная красавица трижды пыталась наладить личную жизнь, вступая в брак. Ей патологически не везло, супружеские отношения длились не дольше двух-пяти лет. Бетти почти два года провела в психиатрической лечебнице. Врачи держали ее под наблюдением плоть до 1992 года. Она умерла от сердечного приступа в 2008 году. Многие считают Бетти Пейдж основательницей сексуальной революции в Америке. Культовый образ раскрепощенной американки лег в основу персонажа комиксов.

4 Маргарет Кэмпбелл Маргарет родилась в 1912 году в Шотландии. Она унаследовала состояние отца-миллионера Джорджа Уигхэма. Богатая наследница получила образование в США. В 1951 году она пошла под венец с Иэном Кэмпбеллом, герцогом Аргайл. Уже через три года супруги возненавидели друг друга. Герцог подозревал Маргарет в неверности. В 1959 году он начал бракоразводный процесс, который обернулся грандиозным скандалом. Супруги нанимали частных детективов, стараясь откопать побольше грязи о противной стороне. В 1963 году в руки герцога Аргайл попал личный дневник и подборка фотографий Маргарет. Снимки запечатлели супругу во время занятия сексом с другим мужчиной. Маргарет Кэмпбелл проиграла процесс. Герцог запятнал свою репутацию настолько, что потерял членство в знаменитом клубе White`s.

5 Мэри Уолстонкрафт Философ, писательница, борец за права женщин Мэри Уолстонкрафт получила известность в конце XVII века. Наиболее значимая работа писательницы называлась "В защиту прав женщин". Вопреки традициям писательница заявила, что женщины способны быть не только хранительницами домашнего очага, но и незаменимыми работниками. Для этого требовалось уравнять их в правах с мужчинами. Мэри Уолстонкрафт не оправилась после рождения второго ребенка. Убитый горем супруг Уильям Годвин написал биографию жены. Потрясенные читатели узнали, что Мэри Уолстонкрафт страдала психическим недугом, имела внебрачных детей. Тем не менее книга не испортила репутацию писательницы. Мэри вошла в историю человечества, как непримиримый борец за права женщин.

6 Софи Жермен Талантливый математик француженка Софи Жермен жила на стыке XVII—XVIII вв.еков. В детстве она открыла для себя математику, листая книги из отцовской библиотеки. Девочка самостоятельно изучила все, что относилось к математике. Ей пришлось выучить латынь и греческий языки, чтобы разобраться в древних научных трактатах. Родители не поощряли математический талант дочери, поскольку считали науку неподходящим занятием для женщины. Женщины не могли посещать лекции, потому Софи Жермен взяла псевдоним "M. Le Blanc". Это дало возможность изучать записи лекций известных ученых. Под псевдонимом она переписывалась с другими учеными. Софи Жермен увлеченно работала над Великой теоремой Ферма, чем внесла неоценимый вклад в математику. Однако, наибольшей заслугой считается ее личный пример, который вдохновлял других женщин к изучению наук.

7 Сидони-Габриэль Колетт В первой половине ХХ века книги Колетт получили огромную популярность. Сидони-Габриэль писала на запретные темы, включая секс. Ее романы содержат много автобиографической информации. Например, о жизни в деревне, жизни с пожилым супругом. Колетт трижды была замужем. Первый супруг Анри Готье-Вилар эксплуатировал писательский талант жены. Он сделал ее затворницей, дабы она не отвлекалась от написания романов. В первом браке Колетт дала жизнь четырем романам. Супруг не только опубликовал их под своим именем, но и присвоил гонорар. В третьем браке Сидони-Габриэль тяжело страдал от артроза, почти не вставала с постели. Супруг ухаживал за талантливой женой, а она продолжала писать романы на щекотливые темы.

8 Луиза Казати Итальянская аристократка родилась в невероятно богатой семье. Луиза Казати (1881−1957) прославилась экстравагантными вечеринками, нетерпимостью к обывателям. Еще итальянка страдала эксгибиционизмом. Хотя поначалу ничто не предвещало беды. Луиза вела вполне безбедную жизнь и была вполне счастлива. Пока не встретила поэта Габриэле д`Аннунцио. На момент знакомства итальянка была замужем. Однако, замужество не помешало бурному роману. Кардинальное преображение тихой Луизы состоялось под влиянием Габриэле д`Аннунцио. Итальянская аристократка прославилась как роковая, скандальная, амбициозная женщина. В любовании собой она превзошла всякую меру. До нас дошли многочисленные изображения маркизы в живописи, скульптуре и фотографиях.

9 Таллула Бэнкхед Американская киноактриса, телеведущая Таллула Бэнкхед прославилась в начале ХХ века талантливой игрой, остроумием, блистательной внешностью. Радиослушатели замирали, слушая ее голос с хрипотцой. Еще Таллула Бэнкхед прославилась аморальным поведением, беспорядочными половыми связями, в которые она вступала как с мужчинами, так и с женщинами. Актриса не чуралась наркотиков. Она во всеуслышание заявила, что многие годы употребляет кокаин и не заметила привыкания.