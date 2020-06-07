Гейши без кимоно: удивительные снимки неизвестного фотографа Неизвестный японский фотограф, сделавший эти снимки в 1900-х годах, должно быть, предпочитал любоваться гейшами, свободными от сковывающей одежды и без строгой укладки волос. Он нанимал гейш и их учениц, чтобы они позировали для студийной съемки именно в таком виде.