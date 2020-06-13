Научат уму-разуму: самые красивые женщины-ученые (Фото)

Принято считать, что умные женщины, во-первых, редкость. Во-вторых, они, как бы помягче выразиться, не вполне привлекательны. Или по крайней мере на любителя. Или так: их внешние данные не всегда соответствуют общепринятым представлениям о красоте. Может быть. Но не всегда.
Эми Майнцер, астроном.
Заместитель научного руководителя проекта Wide-Field Infrared Survey Explorer и главный исследователь в проекте NEOWISE по изучению малых планет. Ее научные интересы: астероиды, коричневые карлики, атмосферы планет, пылевые диски, формирование звезд, проектирование и создание приборов наземного и космического базирования.
Клио Крессуэлл, математик из университета Сиднея.
Автор книги "Математика и секс".
Тали Шарот, нейробиолог.
Изучает процессы головного мозга, влияющие на эмоциональное восприятие и память.
Ронда Фриман. Нейропсихолог.
Лора Ауль.
Профессор английского языка и литературы, писатель.
Лиза Рэндалл.
Доктор теоретической физики в Гарвардском университете, эксперт по вопросам молекулярной физики и космологии.
Мария Спиропулу.
Специалист по экспериментальной физике Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве (CERN). Принимала участие в создании Большого адронного коллайдера. Вы можете повторить фразу: "В отношении комплементарности Бора я бы сказала, что вера и доказательства отчасти исключают друг друга: если мы во что-то верим, то нам не нужны доказательства, а если у нас есть доказательства, то верить не нужно?" А она может даже понять то, что сказала.
Оливия Джадсон - эволюционный биолог и научный журналист.
Окончила Стэнфордский университет и получила степень доктора биологических наук в Оксфорде. Автор многих статей в The Economist, Nature, Science, The Guardian и книги "Каждой твари - по паре".
Ческа Берлсон - выдающийся ученый в области морских биологических исследований.
Франциска Мишор.
Эволюционный биолог.