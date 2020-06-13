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Научат уму-разуму: самые красивые женщины-ученые (Фото)

Смотрите фото (11)
Научат уму-разуму: самые красивые женщины-ученые (Фото)
Обновлено 03:10 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru
Предлагаем наш ТОП-10 самых красивых ученых женщины современности.
  • 1

    Принято считать, что умные женщины, во-первых, редкость. Во-вторых, они, как бы помягче выразиться, не вполне привлекательны. Или по крайней мере на любителя. Или так: их внешние данные не всегда соответствуют общепринятым представлениям о красоте. Может быть. Но не всегда.

    Эми Майнцер, астроном.

    Заместитель научного руководителя проекта Wide-Field Infrared Survey Explorer и главный исследователь в проекте NEOWISE по изучению малых планет. Ее научные интересы: астероиды, коричневые карлики, атмосферы планет, пылевые диски, формирование звезд, проектирование и создание приборов наземного и космического базирования.

  • 2

    Клио Крессуэлл, математик из университета Сиднея.

    Автор книги "Математика и секс".

  • 3

    Тали Шарот, нейробиолог.

    Изучает процессы головного мозга, влияющие на эмоциональное восприятие и память.

  • 4

    Ронда Фриман. Нейропсихолог.

  • 5

    Лора Ауль.

    Профессор английского языка и литературы, писатель.

  • 6

    Лиза Рэндалл.

    Доктор теоретической физики в Гарвардском университете, эксперт по вопросам молекулярной физики и космологии.

  • 7

    Мария Спиропулу.

    Специалист по экспериментальной физике Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве (CERN). Принимала участие в создании Большого адронного коллайдера. Вы можете повторить фразу: "В отношении комплементарности Бора я бы сказала, что вера и доказательства отчасти исключают друг друга: если мы во что-то верим, то нам не нужны доказательства, а если у нас есть доказательства, то верить не нужно?" А она может даже понять то, что сказала.

  • 8

    Оливия Джадсон - эволюционный биолог и научный журналист.

    Окончила Стэнфордский университет и получила степень доктора биологических наук в Оксфорде. Автор многих статей в The Economist, Nature, Science, The Guardian и книги "Каждой твари - по паре".

  • 9

    Ческа Берлсон - выдающийся ученый в области морских биологических исследований.

  • 10

    Франциска Мишор.

    Эволюционный биолог.

Самые скандальные женщины, оставившие след в истории

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Женщины, Наука.

Автор:

Телеграф
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