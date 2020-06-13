Научат уму-разуму: самые красивые женщины-ученые (Фото)

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Принято считать, что умные женщины, во-первых, редкость. Во-вторых, они, как бы помягче выразиться, не вполне привлекательны. Или по крайней мере на любителя. Или так: их внешние данные не всегда соответствуют общепринятым представлениям о красоте. Может быть. Но не всегда.

Эми Майнцер, астроном.

Заместитель научного руководителя проекта Wide-Field Infrared Survey Explorer и главный исследователь в проекте NEOWISE по изучению малых планет. Ее научные интересы: астероиды, коричневые карлики, атмосферы планет, пылевые диски, формирование звезд, проектирование и создание приборов наземного и космического базирования.