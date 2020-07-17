Ада Роговцева отпраздновала свое 83-летие: биография легендарной актрисы (Фото)

В четверг, 16 июля, украинской актрисе театра и кино Аде Роговцевой исполнилось 83 года. Расскажем о ее жизни и актерской карьере немного подробней.

Ада Николаевна Роговцева родилась 16 июля 1937 года в городе Глухов, Сумская область.

Ее отец, Николай Иванович Роговцев, в свое время служил в охране Никиты Хрущева, также работал в НКВД. Мама актрисы, Анна Митрофановна Роговцева, училась на агронома.

Ада Роговцева окончила Полтавскую общеобразовательную школу № 10 имени В. Г. Короленко, а после - поступила Киевский институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, который закончила в 1959 году.

Проработав 35 лет в Киевском российском драматическом театра имени Леси Украинки - гастролирует с театром по Украине и России. Сыграла в семейной саге "Вечный зов", где получила множество хвалебных отзывов и всеобщую славу.

Преподавала актерское мастерство в Киевском институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. С 1992 года стала членом Комитета по Государственным премиям Украины имени Т. Г. Шевченко при Кабинете Министров Украины.

Личная жизнь

Ада Роговцева большую часть своей жизни прожила с украинским актёром театра и кино Константином Степанковым, который сыграл более 100 ролей в театре и кино. Ушел из жизни 22 июля в 2004 году в Киеве.

У актрисы двое детей. Сын Константин, который умер в 2012 году, и дочь Екатерина. Ада Роговцева - бабушка троих внуков.