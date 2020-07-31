Клеопатра: известные актрисы, сыгравшие легендарную царицу Египта (Фото)

Сыграть женщину, которая считается эталоном красоты и женственности до сих пор - дело нелегкое, и актрисы, которых выбирали на эту роль в фильмах разных лет, были признанными красавицами.

Есть несколько исторических личностей, которым удалось избежать учебников и стать, так или иначе, частью массовой культуры. Среди них мы найдем Клеопатру, которая, ну, в общем … пример из того, что мы описали ранее: прошло более 2000 лет с тех пор, как она бродила по египетским дворцам, и она все еще навязывает все виды тенденций красоты.

Ее изображали всевозможными способами, от роковой женщины до неумолимой соблазнительницы, которой римляне считали ее. И, конечно же, знаменитости не сдерживали себя в том, чтобы воплотить ее в жизнь по-своему, очень личным образом.

1. Элизабет Тейлор - Клеопатра (1963).

2. Вивьен Ли - Цезарь и Клеопатра (1945).

3. Моника Белуччи - Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра (2002).

4. Софи Лорен - Две ночи с Клеопатрой (1954).

5. Леонор Варела - Клеопатра (1999).

6. Теда Бара - Клеопатра (1917).

7. Клодетт Кольбер - Клеопатра (1934).

8. Мишлин Дакс (голос) - Астерикс и Клеопатра (1968).

9. Хильдегард Нил - Антоний и Клеопатра (1972).

10. Алессандра Негрини - Клеопатра (2007).

11. Маршал Линдси - Рим (2005).