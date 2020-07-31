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Клеопатра: известные актрисы, сыгравшие легендарную царицу Египта (Фото)

Клеопатра: известные актрисы, сыгравшие легендарную царицу Египта (Фото)
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: twitter.com
Сыграть женщину, которая считается эталоном красоты и женственности до сих пор - дело нелегкое, и актрисы, которых выбирали на эту роль в фильмах разных лет, были признанными красавицами.

Есть несколько исторических личностей, которым удалось избежать учебников и стать, так или иначе, частью массовой культуры. Среди них мы найдем Клеопатру, которая, ну, в общем … пример из того, что мы описали ранее: прошло более 2000 лет с тех пор, как она бродила по египетским дворцам, и она все еще навязывает все виды тенденций красоты.

Ее изображали всевозможными способами, от роковой женщины до неумолимой соблазнительницы, которой римляне считали ее. И, конечно же, знаменитости не сдерживали себя в том, чтобы воплотить ее в жизнь по-своему, очень личным образом.

Элизабет Тейлор

1. Элизабет Тейлор - Клеопатра (1963).

Вивьен Ли

2. Вивьен Ли - Цезарь и Клеопатра (1945).

Моника Белуччи

3. Моника Белуччи - Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра (2002).

Софи Лорен

4. Софи Лорен - Две ночи с Клеопатрой (1954).

Леонор Варела

5. Леонор Варела - Клеопатра (1999).

Теда Бара

6. Теда Бара - Клеопатра (1917).

Клодетт Кольбер

7. Клодетт Кольбер - Клеопатра (1934).

Мишлин Дакс

8. Мишлин Дакс (голос) - Астерикс и Клеопатра (1968).

Хильдегард Нил

9. Хильдегард Нил - Антоний и Клеопатра (1972).

Женщины тоже могут: пять известных актрис, которые служили в армии (Фото)

Алессандра Негрини

10. Алессандра Негрини - Клеопатра (2007).

Маршал Линдси

11. Маршал Линдси - Рим (2005).

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Женщины, Знаменитости, Клеопатра, Актрисы.

Автор:

Телеграф
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