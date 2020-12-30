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Сестры одновременно забеременели на карантине и родили с разницей в полтора часа (фото)

Сестры одновременно забеременели на карантине и родили с разницей в полтора часа (фото)
01:18 Сегодня Телеграф

В США случилось невероятное событие. Две сестры одновременно забеременели и также родили в один день (от разных мужчин!). Да, ничего магического в том, что дети рождаются в один день, однако не каждый день такое случается у родных людей.

Беременности Бриттани Шилле и Эшли Каррут припали как раз на пандемию, однако девушки живут недалеко друг от друга, поэтому могли часто видеться.

Видимо их сыновья как-то «договорились» родиться в один день, да и практически в одно время. Мальчики появились на свет с разницей в 90 минут.

Сестры все время находились на связи, и их даже поместили в соседние палаты в больнице.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что актриса Эмма Робертс родила первенца.

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Все по теме:

США, Беременность.

Автор:

Телеграф
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