Теперь Габби, а не Габриэль. Известный рестлер сменил пол в 42 года (фото "до" и "после")

42-летний бывший профессиональный рестлер из США Габриель Тафт, более известный как Тайлер Рекс, совершил каминг-аут и заявил фанатам, что стал женщиной.

Об этом в прошлом рестлер, а теперь "красивая, мудрая, остроумная и чудесная женщина" Габби Элон Тафт (Gabbi Alon Tuft) сообщила в своем Инстаграм 4 февраля.

"Это я. Не испытывающая стыда и застенчивости я. Это та моя сторона, которая скрывалась в тени, боясь того, что может подумать мир, переживала, что скажут или сделают мои родственники, друзья и подписчики", - сообщила Тафт, представляя свою новую внешность.

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Она заявила, что ее жена, дочь и другие родственники отреагировали на такие перемены исключительно положительно.

Помимо того, Тафт обратилась к критикам, признав, что не все смогут ее понять или согласиться.

"Не мне менять ваши убеждения. Просто знайте, что внешняя оболочка может измениться, а душа остаётся прежней", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabbi Alon Tuft (@gabetuft)

А вот таким Тафт был до того, как решился пойти на радикальные перемены:

Напомним, американский рэпер Lil Uzi Vert тоже решил поразить фанатов и вживил себе в лоб бриллиант в 10 карат.