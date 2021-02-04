Рэпер вживил себе в лоб бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов: как он теперь выглядит

Каждый сходит с ума по-своему. К примеру, американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) решил имплантировать себе в лоб розовый бриллиант массой в 10 карат.
Отметим, что стоимость такого "удовольствия" - 24 миллиона долларов.
Успешный результат операции рэпер показал на своей странице в Инстаграм, опубликовав видео, на котором он танцует, демонстрируя камень во лбу и такой же на кольце.
"Красота — это боль", — написал рэпер видео.
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Внимательные пользователи сети заметили, что имплантированный камень немного смещен от центра лба. На это музыкант ответил, что скоро все придет в норму, а сейчас просто возникла небольшая припухлость.
Вот как выглядел рэпер до затеи с камнем:
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Ранее, "Телеграф" писал, что экс-супруга американской певицы Бритни Спирс обвиняют в хранении наркотиков.