Рэпер вживил себе в лоб бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов: как он теперь выглядит

Каждый сходит с ума по-своему. К примеру, американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) решил имплантировать себе в лоб розовый бриллиант массой в 10 карат.

Отметим, что стоимость такого "удовольствия" - 24 миллиона долларов.

Успешный результат операции рэпер показал на своей странице в Инстаграм, опубликовав видео, на котором он танцует, демонстрируя камень во лбу и такой же на кольце.

"Красота — это боль", — написал рэпер видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marni Life( NO STYLIST)1600 (@liluzivert)

Внимательные пользователи сети заметили, что имплантированный камень немного смещен от центра лба. На это музыкант ответил, что скоро все придет в норму, а сейчас просто возникла небольшая припухлость.

Вот как выглядел рэпер до затеи с камнем:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marni Life( NO STYLIST)1600 (@liluzivert)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marni Life( NO STYLIST)1600 (@liluzivert)

Ранее, "Телеграф" писал, что экс-супруга американской певицы Бритни Спирс обвиняют в хранении наркотиков.