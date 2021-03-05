Депутатша из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории

Прошло то времечко, когда длину девчачьей юбки, ширину брюк юноши и количество гостей мужского пола одинокой женщины обсуждали только бабушки-соседки на лавочке у подъезда. Нынче стать "звездой интернета" легче легкого – стоит только совершить нестандартный поступок, понравиться или, наоборот, не понравиться тому, кто имеет смартфон и зарегистрирован в соцсетях. Причем, слава всегда будет многоликой – даже в добрых делах некоторые пользователи узрят корысть и в комментариях щедро "обмажут ворота дёгтем" или иной дурнопахнущей консистенцией. Не особо вникая при этом в суть ситуации. Днями с массой негатива в свой адрес пришлось столкнуться жительнице Ровно Оксане Майбороде – полемика разгорелась на тему "можно ли и зачем брать с собой ребенка на работу". Стоит сказать, что слов поддержки молодая мама также получила немало. А в чем же она "провинилась" перед некоторыми земляками, разбирался "Телеграф".

О серьезном и важном - с младенцем на руках

- Все началось с публикации моего коллеги, друга Зураба Кантарии, который был на организованном мной круглом столе "Перспективы развития "зеленых коридоров" в Ровно" и отметил, что ему понравилось, в том числе и то, что я выступала с маленькой Полинкой на руках. В общем, похвалил меня, - объясняет изданию координатор Общественной инициативы "Сад историй в Ровно" Оксана Майборода. – Но когда я глянула это сообщение, то там оказались и негативные комментарии, что никакая я не молодец, и что я почему-то не смогла оставить дома или отдать кому-нибудь малышку, пока выступала, и прочее, в таком же ключе.

Увидев в этом традиционное стереотипное отношение к женщинам с детьми, Оксана в комментариях пошутила, что "у активной мамы не может быть ухоженным ребенок" и что "маму надо отправить на кухню". Но юмор восприняли не все, кое-кто начал поучать ее, куда надо было пристроить своего ребенка на момент работы, рассказывать, какие они хорошие мамы.

- Пришлось ответить, что меня не волнует их мнение и забота о моем ребенке – это мое личное дело. В этом опять усмотрели агрессивный тон и меня с новой силой начали поливать грязью. А когда к дискуссии присоединились те, кто хотел меня защитить, - в частности, знакомая и также активная мама, у которой пятеро детей, то осуждающих комментаторов добавилось еще больше, - констатирует Оксана. – Ей там чего только не написали - и что она "настрогала детей", и что "рожать будет до климакса", и что "детей на паперть отправит". То есть, это уже реально травля началась, возвышение одних над другими. Я пояснила это внутренней мизогинией (женоненавистничеством), однако многие не поняли смысла этого термина. Но мои достижения, мою депутатскую работу и общественную активность дружно преуменьшали: "ну что это вообще за работа?" и "на серьезную работу она с ребенком не пойдет", и "что там за работодатель, который такое допускает?". И еще писали, что "работа, это куда надо ходить", а все остальное это не работа. На самом деле, у меня много деятельности на волонтерских началах, еще есть экспертные проекты, где я определенные деньги получаю, а потом использую их на свою деятельность.

Впрочем, ситуации, действительно, бывают разные. Оксана вспоминает одно публичное мероприятие, куда ее приглашали организаторы и она также пришла с малышом.

- Изначально какого-либо предупреждения про отсутствие детей не было, но там велась видеозапись. Ребенку было 6 месяцев и когда он начал подавать звуки, организаторам пришлось остановить запись и меня попросили выйти. Тогда общественность возмутилась ситуацией и многие встали на мою сторону.

Семейный форс-мажор или пиар-ход?

Оксана Майборода занималась и занимается городским озеленением, является активной общественницей. Вместе с единомышленниками пошла на выборы в составе партии "Европейская Солидарность", в итоге став депутатом городского совета. Второго ребенка она родила в 2019-м и, продолжая свою деятельность, часть избирательной кампании провела с дочуркой, находящейся в слинге. Собеседница перечисляет мероприятия, на которых присутствовала и которые организовывала сама, куда вынужденно брала малышку, а когда оставляла ее дома на супруга или подругу-няню.

- В большинстве случаев депутатской работы – на те же комиссии, сессии, я ребенка не беру. Брала только на торжественное заседание, потому знала точно, что никаких важных решений приниматься не будет. А на этот раз так форс-мажорно сложились обстоятельства, что дочку пришлось взять: муж был занят, а няня заболела. Но она на грудном вскармливании, и у нее сейчас такой период, что ни к кому чужому она на ручки не идет. Для людей, которые меня знают и со мной сотрудничают, и для других участников круглого стола это не стало проблемой. И на самом деле дочка никому не мешала. Но, не разбираясь в депутатских обязанностях, некоторые женщины писали, что они мои избиратели и я их оскорбила как избирателей. Чем? Еще писали, что дитя я взяла для пиара, и без ребенка я – никто. Брать или не брать куда-то своих детей – это личное дело родителей. И уж тем более, никто не должен за это оправдываться, - поясняет депутат.

Молодая женщина считает, что часть сообщений можно считать политическим булингом, потому что некоторые граждане явно призывали других высказаться против нее. Правда, среди множества язвительных комментариев о том, как будет работать с ребенком на руках учительница, кассирша или полицейская, встречалась масса примеров, куда родителям также приходилось брать своих чад.

"Когда нашей дочери в 2001 году исполнилось 3 года, жена вышла на работу. Работа была посменной, вторая смена в 21:00. Я, в то время капитан ВСУ, на полчаса отпрашивался у командования, бежал в детсад, который работал до 17:00, и приводил ребенка в военную часть, где она была со мной" - вспоминает Сергей Непокупный.

Были такие эпизоды и у Татьяны Чаговец: "А я должна была работать над материалами в архиве. Брала с собой ребенка, сажала в конце комнаты, давала карандашии, бумагу и спокойно работала, а малая очень гордилась этим...".

"Моя знакомая ходила на занятия в катехизисную школу с ребенком в ''кенгурушке''. Депутатство - это не физическая работа, а умственная. Спокойная за свое дитя депутат принесет больше пользы, чем коррумпированные дяди. Мамочка - умница!" - считает Галя Католичук-Проць.

"Несколько лет назад моему мужу, который в то время был депутатом Сумского горсовета, пришлось посреди заседания совета забрать у меня нашего двухлетнего ребенка и пойти с ним в сессионный зал, так как решались важные вопросы и не пойти не мог. Одна из коллег мужа сделала фото нашего сына, как тот ходит между столами в совете и выложила в Фб. О Боже, какой хайп начался под тем постом - и я не мать, а кукушка, и мы специально это сделали, чтобы привлечь к нам внимание... А то, что меня в это время как раз клали в больницу с двухсторонней пневмонией, вообще мало кого смущало..." – делится своей историей Екатерина Чепик.

А кое-кто в поддержку присылал свои фоточки с детьми в рабочей обстановке и даже зарубежных политиков с малышами на руках постил.

Примечательно, что попытки решить эту проблему цивилизованным путем также наталкиваются на осуждение: "Мы при сельсовете такую комнату создали, потому что работающим в сельсовете мамам, особенно летом, некуда было девать детей, - написала Анна Геращенко. - Тоже наслушались в свое время. Думаю, что такие комнаты надо создавать везде, тем более, в городских учреждениях, где штат работающих мам гораздо больше".

Решение депутатов разочаровало горожан

И только в нескольких комментариях суть обвинений молодой мамы-депутата была иной: "Вам не за ребенка говорили, а за то, что вы проголосовали за застройку Басового Угла. А вы ребенка вплели сюда, и пишите о "травле".

- Есть такой момент, - говорит ровенчанка. - Дело в том, что люди просто не разобрались в этом решении, хотя мы все это поясняли. 11 февраля наша фракция от "ЕС", которая входит в большинство, проголосовала за исполнение социального плана территории и целевого назначения участка, который уже давно был передан в аренду с правом застройки. (Скандал по поводу незаконной продажи участка в рекреационной зоне водохранилища и его застройке продолжается в Ровно второе десятилетие – Авт.).

По словам Оксаны, изменить давно принятые решения было уже невозможно, но нынешние депутаты хотя бы направили строительство в цивилизованное русло.

- На том участке, который имеют в виду люди, еще депутатами предыдущих созывов было дано право на строительство, и уже возведены 2 этажа здания, то есть, никаким образом зеленая зона там не сохраняется. И никто никакой активности не проводил, чтобы ее сохранить, ни в суды не подавал на те решения, когда передавался этот участок. Но сейчас была проведена долгосрочная работа, разработан детальный план этой территории, чтобы там образовался микрорайон с обустроенной инфраструктурой, в том числе, детсадом, школой, чтобы был доступ отдыхающих к водоему, чтобы этот район не развивался хаотично.

Изначально застройщики обещали здесь "апарт-отель" и спортивный комплекс. Однако все равно планировали строить жилье, просто тогда плану не предъявлялись такие требования, как к постройке жилья. Словом, вещи бы просто назывались другими именами, а суть бы не изменилась. И теперь наше, а в том числе, мое голосование за этот проект, некоторыми людьми подается как предательство, потому что перед выборами многие пиарились на теме спасения этой зоны от застройки.

Всем, кто публично и в личных сообщениях поддержал ее, Оксана Майборода выражает благодарность. А еще предлагает изменить существующее отношение общества к активным мамам и папам с детьми, поддержав инициативу Анны Бородий с тегом #дитинунароботу.

Фото из архива Оксаны Майбороды, скрины