Красивый румянец и лицо без прыщей: чем полезны для здоровья женщин оргазмы

Интимные отношения - неотъемлемая часть жизни каждого мужчины и женщины. Ученые во всем мире проводят множество исследований, относительно влияния половых актов на состояние здоровья и жизнедеятельность организма. О пользе оргазмов для здоровья женщин рассказала микробиолог, преподаватель-биохимик Валентина Скороход.

В первую очередь, отметила эксперт в сториз Инстаграма, оргазм является очень полезным для кожи.

"Не только взгляд становится блаженным. На щеках появляется румянец, выступает пот, кожа наполняется, выглядит здоровой и живой. Как и другие виды упражнений, секс увеличивает приток к кожи, что придает более яркий цвет лица", - написала Скороход.

Также секс приводит к снижению уровня кортизола, так называемого "гормона стресса". Это улучшает выработку коллагена, который является одним из самых распространенных белков в нашем организме. Этот белок помогает сохранят кожу эластичной и гладкой. Стоить добавить, что хронический стресс или высокий уровень кортизола может физически "повредить" коллаген, оставляя на коже шрамы или морщины.

Кроме этого, регулярный секс (или мастурбация) 1-3 раза в неделю оказывает долгосрочное влияние на цвет и кожу лица, а некоторые отмечают снижение обострения менструальных прыщей.

Оргазм также полезен для кожи, и чем больше энергии затрачивается во время процесса, тем лучше кровообращение, повышается кровяное давление, что приводит к увеличению насыщения кислородом и к гидратации.

"Если у вас нет времени, вы не можете найти партнера или вам нужен перерыв, самозанятость тоже подойдет", - подытожила эксперт.

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