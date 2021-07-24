Устала от усталости: пенсионерка прославилась, занявшись бодибилдингом в 71 год (фото, видео)

Измениться никогда не поздно. Джоан Макдональд из Онтарио, Канада в 71 начала заниматься со штангой. На изменения ее вдохновила дочь Мишель.

Историю Джоан рассказывает the Guardian.

Джоан Макдональд был 71 год, она весила 90 кг, имела проблемы с почками и высокое давление, принимала лекарства от рефлюкса и холестерина. Однажды ее дочь Мишель спросила Джоан, хочет ли она закончить жизнь в доме престарелых как ее мать. Старушку эта мысль не оставляла 2 недели. В итоге она переехала к дочери и ее мужу, которые работают фитнес-инструкторами в Мексике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joan MacDonald (@trainwithjoan)

Чтобы преобразиться, перестать принимать лекарства и стать звездой Instagram женщине понадобилось 9 месяцев. Она регулярно тренируется, и сотрудничает с магазином товаров для женщин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joan MacDonald (@trainwithjoan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joan MacDonald (@trainwithjoan)

" Я была занята семьей. Вы забываете о себе. Хотела бы я знать раньше, то что знаю сейчас. Я бы была здоровее большую часть жизни", - рассказывает женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joan MacDonald (@trainwithjoan)

Джоан рассказывает, что боролась с лишним весом всю жизнь, но в итоге поверила, что она толстая и коренастая. Фитнес-бабушка недавно отметила 75 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joan MacDonald (@trainwithjoan)

"Люди должны знать, особенно женщины, что все не заканчивается в 40, определенно не заканчивается в 50, 60 или 70. Вы можете продолжать и продолжать, пока не закончится день", - делится спортсменка.

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