Что же такое кризис среднего возраста и как с ним справиться?

По мере старения, люди могут начать оглядываться на предыдущие десятилетия своей жизни - возможно, с нежностью, возможно, с облегчением, но, возможно, с некоторой тоской или сожалением.

Недавняя статья на сайте "Healthline" рассказывает о том, что такое кризис среднего возраста, какие у него признаки и как с ними справляться. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Приближение среднего возраста внушает страх многим, поэтому вы не одиноки в своем беспокойстве. Иногда вам может казаться, что ваши "лучшие годы" остались позади, и вам нечего ждать, кроме долгих дней без событий, бесцельного существования и медленного упадка вашего тела и ума.

Когда вы столкнетесь с этими экзистенциальными проблемами и смиритесь с осознанием того, что ваша жизнь приняла другую форму, чем вы представляли, вы можете начать задаваться вопросом, не стоите ли вы на грани ужасного кризиса среднего возраста.

Период самоанализа является относительно обычным явлением, но только от 10 до 20% людей действительно сталкиваются с каким-либо кризисом в среднем возрасте. Эксперты в основном считают "кризис среднего возраста" культурным феноменом, западным мифом, подпитываемым устаревшими медийными стереотипами.

Различные изменения, которые происходят с этим новым этапом жизни, часто вызывают сложные эмоции. Эти чувства не обязательно могут вызвать кризис, но их абсолютно необходимо изучить.

Что же такое средний возраст?

Обычно средний возраст - это возраст от 40 до 60 лет, который в некоторых случаях может лет на 10 отклоняться в обе стороны от этого диапазона.

Новые роли и обязанности, не говоря уже об изменениях в вашей карьере, семейной жизни и здоровье, могут создать ощущение среднего возраста до того, как вы доживете до этого знаменательного дня рождения: больших цифр 4 и 0.

Короче говоря, средний возраст у разных людей может начаться в разный момент.

Какие признаки этого кризиса?

Понятие "кризис среднего возраста" исходит от Эллиота Жака, психоаналитика, который придумал этот термин в 1965 году, заметив значительные изменения у одного из своих клиентов среднего возраста.

Его статья на эту тему, опубликованная, когда самому Жаку было далеко за 40, также затронула его осознание собственных ограничений и смертности.

По словам Жака, этот кризис вызывает чувство депрессии, боли и потери, связанные с приближающимся концом жизни. Он также отметил, что это часто связано с потерей творческих способностей и уверенности.

Помимо первых признаков смертности, переход к среднему возрасту часто предполагает другие эмоциональные потрясения, такие как:

снижение счастья и удовлетворенности жизнью

бесцельность или потеря жизненной цели

неуверенность в себе

разочарование в связи с изменением жизненных ролей и обязанностей

скука и неудовлетворенность своими отношениями, карьерой или жизнью в целом

беспокойство о своей внешности и о том, как вас воспринимают другие

мысли о смерти, смысле жизни и другие экзистенциальные концепции

изменение уровня энергии, от повышенного беспокойства до необычной усталости

меньшая мотивация или интерес к достижению целей и занятий, которые вам раньше нравились

изменения настроения, включая гнев, раздражительность и грусть

изменение полового влечения

Разрушение гендерных стереотипов

Популярная культура хочет, чтобы вы поверили, что женщины и мужчины переживают совершенно разные типы кризисов.

Так называемый кризис среднего возраста мужчин может включать модные автомобили, незавершенные домашние дела и отношения (или совершенно новые семьи).

С другой стороны, так называемый женский кризис среднего возраста предположительно включает в себя слезливость, снижение интереса к сексу и попытки привязаться к молодости.

Тем не менее, пол сам по себе не определяет, как вы относитесь к старению. Любой может расстроиться из-за надвигающихся изменений в здоровье, сексуальном желании или работе мозга. Бинарные стереотипы ограничивают и являются вредными, особенно потому, что они исключают всех, кто не идентифицирует себя как мужчина или женщина.

Тем не менее, гормональные изменения, связанные с менопаузой, могут усилить физический и эмоциональный дискомфорт.

Есть ли какие-либо этапы?

Многие эксперты считают кризис среднего возраста скорее мифом, чем реальной проблемой.

В результате вы вряд ли найдете подтвержденные доказательствами списки ключевых признаков или четко определенных этапов. Многое из того, что люди обычно думают о кризисах среднего возраста, обычно исходит из изображений в СМИ, а не из научных доказательств.

На самом деле факторы, вызывающие возрастной стресс и эмоциональное напряжение, могут сильно различаться в зависимости от вашей уникальной ситуации и обстоятельств.

Если вы действительно испытываете возрастной стресс, то он может относиться к одной из трех стадий:

Триггер . Некоторые факторы стресса или моменты напряжения вызывают опасения по поводу старения, утрату жизненного смысла или страх смерти. Общие триггеры включают потерю работы, проблемы со здоровьем, смерть или болезнь одного из родителей, переезд детей или даже ежедневную подавленность.

Кризисный период . Этот этап обычно включает в себя некоторое исследование ваших сомнений, отношений, ценностей и самоощущения. Если вам не нравится то, что вы открываете, вы можете почувствовать себя потерянным и неуверенным и попытаться изменить свою жизнь, исследуя новые увлечения, личности, а также сексуальные или романтические связи.

Разрешение. "Кризис", так сказать, обычно заканчивается, когда вы чувствуете себя более комфортно с самим собой и начинаете принимать, возможно, даже приветствовать то, что приготовила жизнь.

Счастье - это … U?

Исследования показали, что счастье или общее удовлетворение жизнью принимает форму буквы U.

Оно начинает снижаться в раннем взрослом возрасте, в конечном итоге достигая самой низкой точки в середине-конце 40-х годов. Но затем он снова начинает расти.

Этот вывод в значительной степени универсален: он верен для людей в 132 странах по всему миру, независимо от каких-либо внешних факторов, которые могут повлиять на удовлетворенность жизнью и счастье.

Эксперты пока не понимают, почему происходит это падение, но некоторые полагают, что это могло быть этапом эволюции. В любом случае, это может помочь объяснить некоторые страдания, которые вы испытываете в среднем возрасте, и дать некоторую уверенность в том, что эти чувства не постоянны.

Сколько это длится?

Нет установленных сроков предполагаемого "кризиса среднего возраста".

Люди по-разному справляются со сложными и неприятными эмоциями, и не всегда этот процесс проходит гладко.

Если вам относительно легко примириться со старением и связанными с ним экзистенциальными проблемами, вы можете разрешить эти чувства в течение нескольких недель или месяцев.

С другой стороны, если вы продолжаете сталкиваться с новыми факторами стресса, которые накладывают еще больше осложнений на уже переживаемый вами стресс, период кризиса может длиться несколько месяцев или даже лет.

Почему это происходит?

Чаще всего возрастной стресс начинается, когда вы осознаете свою собственную смертность и сталкиваетесь с предполагаемыми возрастными ограничениями.

Многие считают молодость самым желанным товаром. Широкий спектр продуктов и процедур против старения, представленных на рынке, лишь подчеркивает идею о том, что вы должны любой ценой поддерживать молодость или расцвет здоровья и внешнего вида.

Культурные представления о возрасте также играют роль. Люди обычно связывают старение с нежелательными физическими и психическими изменениями, такими как:

увеличение веса

плохое самочувствие и боль

снижение привлекательности и сексуального желания

изменения в отношениях

потеря памяти

потеря финансовой безопасности и дохода

Таким образом, по мере приближения вашего среднего возраста вы можете бояться старения, прежде чем у вас появится возможность полностью ощутить жизнь - особенно если вам еще предстоит достичь определенных этапов или личных целей, таких как покупка дома, свадьба или публикация романа.

В то же время те самые важные вехи, которых вы достигли, также могут повлиять на страдания среднего возраста:

Родители, определяющие себя своей ролью родителей, могут испытывать чувство потери и бесцельности, когда их дети уходят из дома.

Родители, которые совмещают работу и уход за детьми, а также несут большую часть умственной нагрузки, могут "делать все это", но они с большей вероятностью столкнутся с переломным моментом при появлении еще одного дополнительного источника стресса.

Как с этим справляться

Бедствие, которое вы испытываете, действительно, не зависит от того, как вы его называете. Следующие стратегии помогут вам продуктивно справиться с этими сложными чувствами.

Признайте свои чувства

У вас может возникнуть соблазн проигнорировать свое разочарование и надеяться, что оно пройдет, но отбрасывание этих чувств обычно мало помогает.

Вместо этого проанализируйте конкретные проблемы. Вы можете поговорить с близкими или вести ежедневный дневник. Вы также можете начать процесс самопознания, обдумывая открытые вопросы, например:

Когда я чувствую себя наиболее удовлетворенным или довольным?

С кем мне нравится проводить время?

Что придает смысл и цель моим дням?

Как мне позаботиться о своих нуждах?

Помните: ваша жизнь расширяется, а не сокращается

Простое понимание поступательного движения времени может дать вам возможность взять на себя ответственность за то, что вы можете контролировать. Да, вы стареете, но ваша жизнь еще далека от завершения, и ваш выбор не обязательно должен согласовываться с общественным представлением о среднем возрасте.

Многие люди выходят из точки кризиса, не смиряясь с ограничениями, а осознавая множество возможностей, которые перед ними открываются.

Может быть, вы чувствуете себя обновленным, открывая новые интересы и творческие возможности, или, может быть, вы понимаете, что хотите изменить свою диету, одеться по-другому, вернуться в школу или случайно пойти на свидание.

Все эти и другие возможности находятся в пределах вашей досягаемости. Делая то, что делает вас счастливым, вы можете вернуть себе чувство уверенности в себе, целеустремленность и радость. В конце концов, у вас только одна жизнь, и никогда не поздно начать жить ею для себя.

Подведите итоги своих отношений

Отношения, особенно браки и долгосрочные партнерские отношения, со временем меняются. Иногда эти изменения приводят к неудовлетворенным потребностям, а также к другим конфликтам.

Напряженные или натянутые отношения могут оставить несчастными всех участников, а длительные изменения в отношениях с детьми, друзьями, родителями или партнерами могут оставить вас в одиночестве.

Рассмотрение того, изменились ли ваши эмоциональные и физические потребности, может помочь вам лучше понять области, в которых можно расти. Супружеский или семейный психотерапевт может помочь вам определить источники стресса в отношениях и изучить возможные варианты изменений.

Забота о своем психическом здоровье

Как вы могли заметить, многие признаки предполагаемого кризиса среднего возраста - грусть, раздражительность, снижение интереса к жизни, мысли о смерти - напоминают ключевые симптомы депрессии.

Всегда полезно связаться со специалистом в области психического здоровья, если возникнут какие-либо эмоциональные или психические симптомы и они:

сохраняются более 1-2 недель

влияют на ваши отношения, дружбу или производительность труда

мешают повседневной жизни

затрудняют удовлетворение основных потребностей

Имейте в виду, что симптомы психического здоровья, безусловно, могут впервые проявиться по мере приближения к среднему возрасту. Однако также возможно, что легкое беспокойство или депрессия усугубятся по мере того, как вы будете бороться со стрессовыми изменениями в жизни.

Терапия может помочь независимо от вашего возраста и жизненного цикла. Фактически, многие терапевты специализируются на оказании поддержки при смене жизни и симптомах психического здоровья, которые проявляются вместе с этими изменениями.

Терапевт может предложить больше информации о том, что может происходить, и помочь вам найти новые способы достижения удовлетворения.

Итог

Когда вы приближаетесь к закату юности, не думайте об этом как о конце. В конце концов, солнце должно сесть, чтобы снова взойти - и оно будет восходить на заре до конца вашей жизни.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие места занимает Украина в международных рейтингах и почему все так плохо.