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Как пережить расставание: действенные советы от победительницы "Холостяка" Анны Богдан

Как пережить расставание: действенные советы от победительницы "Холостяка" Анны Богдан
Обновлено 23:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анны Богдан

Победительница одиннадцатого сезона популярного проекта "Холостяк", избранница героя реалити Михаила Заливако - Анна Богдан, которая ранее порассуждала, каким должен быть настоящий мужчина, не понаслышке знает, что такое депрессия, которая приходит после расставания с дорогим ранее человеком.

На своей странице в Инстаграме киевлянка рассказала, что расставание является одним из самых тяжелых решений, которое мы когда-либо принимаем в повседневной жизни.

"Нас душат воспоминания, моменты, "общие" песни, места… Нам тяжело решиться на шаг, который изменит если не всю, то хотя бы большую часть жизни. И, как многие знают, расставание, точнее развод, был и в моей жизни", - написала Анна, вспомним свой развод с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.

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В своем новом посте девушка призналась, что поправилась на 16 кг именно из-за депрессии. Тогда Анна заедала стресс большим количеством сладкого, которое было ее успокоительным и антидепрессантом. Когда девушка решила серьезно заняться собой и целенаправленно выйти из этого губительного состояния, она выделила несколько пунктов, которые, в итоге, помогли ей.

"1. Тренажёрный зал. Как бы это банально не звучало, спорт повышает настроение, добавляет уверенности в себе и точно "выключает" в вас состояние жертвы.

2. Психолог. Я начала по-другому смотреть на вещи и оценивать ситуацию.

3. Курсы психологии. Вот там я начала понимать как реагировать на определённые вещи, и начала любить самого главного человека в своей жизни. Себя саму.

4. Путешествия. Совсем не важно куда это будет поездка - за черту города или в другую страну. Важно то, что вы измените обстановку. А это всегда позитивно влияет на состояние человека.

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5. Обязательно советую попробовать что-то новое. У меня это был бокс и флай йога… ну а потом и прыжок с парашютом в общем, в таком случае, вы получаете новый источник вдохновения и новые эмоции.

6. Книги. Опять же, очень банально, но проверено на себе. Книга (если она интересная) будет вас отвлекать от всего негативного в вашей жизни… Мои фавориты были: "Парадокс страсти", "Хочу и буду", "Как перестать беспокоиться и начать жить".

В любом случае скажу, время лечит всё. Да, долго. Да, тяжело. Да, больно. Но когда вы делаете такой осознанный шаг, вы открываете дверь совершенно в другую жизнь".

Ранее "Телеграф" сообщал, что соперница Анны Богдан в проекте "Холостяк" Юлия "Зайка" Бельченко пополнила ТОП-100 Ukrainian Women по версии журнала TOP.UA MAGAZINE.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Психология, Расставания, Разводы, Анна Богдан.
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