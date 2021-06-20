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Избранница Михаила Заливако Анна Богдан порассуждала о настоящих мужчинах

Избранница Михаила Заливако Анна Богдан порассуждала о настоящих мужчинах
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Избранница главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк 11" Михаила Заливако Анна Богдан/Сторожук решила написать "ответочку" всем мужчинам, которые у себя на страницах в соцсетях описывают то, какими должны быть женщины. И список требований там - "ого-го". 

На своей странице в Инстаграм Аня решила написать то, каким она видит настоящего мужчину. И спросила об этом же своих подписчиков. 

"Мужчина может мыть посуду, и вместе с женщиной убирать жильё? Или это сугубо обязанность слабого пола?" - спросила Богдан. 

В понимании Анны, настоящий мужчина - это тот, который не боится взять ответственность за женщину и в дальнейшем - за семью. Тот, который не создает проблем, а наоборот - помогает их решить.

Богдан считает, что настоящий мужчина всегда поможет найти компромисс и адекватно объяснит свою точку зрения. 

"Ну и конечно, мужчина - это тот, который на просьбу о помощи от женщины не скажет "я тебе что, каблук?" а действительно поможет!" - подытожила девушка.

 
 
 
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Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анна Богдан рассказала, какая привычка Михаила Заливако бесит ее больше всего.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

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Холостяк, Михаил Заливако, Анна Богдан.
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