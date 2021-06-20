Избранница Михаила Заливако Анна Богдан порассуждала о настоящих мужчинах

Избранница главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк 11" Михаила Заливако Анна Богдан/Сторожук решила написать "ответочку" всем мужчинам, которые у себя на страницах в соцсетях описывают то, какими должны быть женщины. И список требований там - "ого-го".

На своей странице в Инстаграм Аня решила написать то, каким она видит настоящего мужчину. И спросила об этом же своих подписчиков.

"Мужчина может мыть посуду, и вместе с женщиной убирать жильё? Или это сугубо обязанность слабого пола?" - спросила Богдан.

В понимании Анны, настоящий мужчина - это тот, который не боится взять ответственность за женщину и в дальнейшем - за семью. Тот, который не создает проблем, а наоборот - помогает их решить.

Богдан считает, что настоящий мужчина всегда поможет найти компромисс и адекватно объяснит свою точку зрения.

"Ну и конечно, мужчина - это тот, который на просьбу о помощи от женщины не скажет "я тебе что, каблук?" а действительно поможет!" - подытожила девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 (@hannastorozhuk)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анна Богдан рассказала, какая привычка Михаила Заливако бесит ее больше всего.