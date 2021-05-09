Как найти "своего" психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефьева – о главных вызовах наших дней

Сегодня в интернете наблюдается явный переизбыток информацией на тему психологии, а соцсети заполонили блоги психологов. Человеку без должной квалификации бывает непросто разобраться в массиве рекомендаций и советов - а ведь бывает так, что именно на психолога мы возглагаем надежды в непростой ситуации.

Как не наткнуться на псевдопсихолога, почему лучше не читать "психологические книги", из-за чего люди разводятся во время карантина и что делает с человеком телереалити – обо всем этом в интервью изданию "Телеграф" рассказала кандидат психологических наук, семейный психотерапевт, гипнотерапевт и физиогномист Светлана Арефния. Многим наша героиня известна как эксперт в различных программах на украинском ТВ, в том числе - в реалити-шоу "Холостяк".

"Развелось много шарлатанов, которые называют себя и психотерапевтами, и психологами, и психиатрами, едва закончив какие-то курсы"

– Существует мнение, что многие люди не воспринимают психологов как серьезных врачей. Насколько такая информация соответствует действительности? Стали ли украинцы больше доверять психологам?

– Тенденция изменилась. Это уже не так страшно, как было раньше. Поэтому люди начинают все чаще обращаться к психологам, психотерапевтам. Уже даже разбираются, кто такой психиатр. Обычно это все путали. Теперь не считают, что если человек обращается к психологу, то с ним что-то не так, он ненормальный. Сейчас люди обращаются намного чаще, это даже уже становится трендом, модой. Иметь своего психолога равнозначно тому, чтобы иметь своего стоматолога или гинеколога.

– То есть предпочитают не с подругами-друзьями обсудить проблему, а все же пойти к специалисту?

– Люди больше занимаются саморазвитием, приходит осознание того, что мнение профессионала намного глубже и полезнее, нежели просто выговориться какой-то подружке или друзьям. Подружки отходят на задний план и остаются только как болтушки, для выплеска эмоций, но за помощью человек обращается к специалисту.

– Вы сказали, что появилось уже представление о том, кто такой психиатр. Можете кратко пояснить, когда нужно идти к психологу, а когда – к психотерапевту или психиатру?

– Психолог – человек, который обладает знаниями, позволяющими консультировать, с помощью разных методик и тестов определять состояние человека и выбирать, как ему помочь. Профессиональный психолог понимает, когда запрос, с которым пришел человек, требует более глубокой проработки. То есть человеку нужно не ситуативно разобраться с проблемой, а он хочет измениться, стать более уравновешенным или менее агрессивным. Подобные проблемы уже разбирает психотерапевт.

Психолог рекомендовано направляет к психотерапевту. Любой профессиональный специалист всегда, например, как и я, сотрудничает с психиатром. Если я понимаю, что проблема, с которой пришел человек, требует медикаментозной поддержки (например, у человека панические атаки, которые не проходят в процессе терапии), то я понимаю, что здесь обязательно нужна помощь психиатра. И направляю к своим коллегам-психиатрам, затем мы работаем в тандеме. Важно просто попасть с самого начала к специалисту. Потому что сейчас, к сожалению, очень много шарлатанов, которые называют себя и психотерапевтами, и психологами, и психиатрами, едва закончив какие-то курсы.

– Да, много таких, и в Инстаграме, и рекламы разных вебинаров… Как понять, что перед вами профессионал?

– Когда человек начинает искать психолога или психотерапевта, то всегда обычно собирает рекомендации. Это первое. Рекомендации нужно отбирать не по популярности и количеству подписчиков, а по клиентам, которые были уже у этого специалиста.

Затем вы приходите к этому психологу или психотерапевту. И первое, что вы можете сделать – узнать немного о нем. Не бойтесь спрашивать. Какой вопрос важно задать? Этого не делают, к сожалению, но я рекомендую. Нужно узнать количество часов терапии у самого терапевта. И если он говорит минимум 200-400, есть ли у него вообще терапия – это говорит о степени его профессионализма. Очень много сейчас а-ля коучей-психологов, у которых, мало того, что образования нет, так и не было никогда своей собственной терапии. Для того, чтобы стать психотерапевтом или психологом, важно, чтобы была собственная психотерапия. Только так ты учишься, набираешься опыта с клиентской позиции, а потом уже переходишь в терапевтическую позицию.

Если терапевт не был в клиентской позиции, он никогда не может квалифицированно, профессионально помогать клиенту. Помимо вопроса о количестве часов терапии, вы можете спросить об образовании, опыте работы.

– Если побывал на первом сеансе, как-то некомфортно, стоит сразу уходить искать другого специалиста?

– Если вы пришли, пообщались с психологом, и понимаете, что вам некомфортно – вы должны это сказать в конце сессии. На самом деле, на построение доверительных отношений уходит как минимум 8-10 встреч. Если это психотерапия, а не единоразовая консультация. На доверительные отношения нужно время. Всегда в конце сеанса я спрашиваю: "С каким чувством уходите? Как вам наше знакомство, наша встреча?" Здесь важно не врать и сказать прямо человеку: "Вы знаете, вы мне не подходите, похоже, вы мне чем-то не понравились. Не знаю, что (не обязательно объяснять) но я думаю, что буду искать себе другого специалиста". Это нормально, потому что очень многие стесняются, смущаются: "Да, конечно, хорошо, потом созвонимся, я запишусь". Но не говорят прямо.

Если вам не понравился специалист на первой встрече, возможно, была поднята болезненная тема, затронута обида на маму или папу. Именно на этом может основываться неприятная реакция. Поэтому я предлагаю следующее: "Я могу вам рекомендовать другого специалиста или мы можем попробовать встретиться еще раз". То есть дать человеку шанс разобраться. Ведь, может быть, дело не во мне, а в том, какую тему мы подняли. Поэтому одна консультация, конечно же, ничего не говорит, ничего не раскрывает и ничем не помогает.

– Мы уже сказали, что тема психологии сейчас популярна. Стали модными и разные так называемые психологические книги. После их прочтения некоторые начинают ставить диагнозы – себе или окружающим, давать советы. Как все-таки читать книги по или около психологии, научно-популярную литературу с умом?

– Если вы хотите разбираться в психологии, то я, как ученый, рекомендую читать научную литературу. Да, она сложнее для восприятия, понимания, осознания. Но так вы получите фундаментальные знания. Просто какую-то научно-популярную литературу в виде психологических книг я бы не рекомендовала. Не стоит увлекаться этим. Такие книги засоряют мозг, без образования информация ложится не в ту почву.

Когда есть академические знания, то вы понимаете, что из чего вытекает, почему. Когда этого нет – все ложиться только на ваш опыт или ваших окружающих. Получается лжеинформация, вы начинаете "выдергивать" что-то для себя, объяснять, популяризировать. Если вы занимаетесь с психологом или психотерапевтом, то лучше спросить у него, какую бы книгу вам могли порекомендовать в контексте разбираемой темы.

"У человека есть три базовых потребности: безопасность, социум и создание пар"

– В Интернете можно встретить много информации о так называемой "весенней депрессии". Якобы есть осенняя депрессия, а есть весеннее обострение. Что это за понятие?

– Это придумал народ. Депрессия – это психическое расстройство, серьезное заболевание. Но начали это слово использовать тогда, когда наступает осенняя или весенняя хандра, авитаминоз, апатия. Депрессия как психическое заболевание имеет триаду симптомов. Это ухудшение настроения, абсолютное нежелание жить, когда ничего не радует, ничего не нравится, ничего не хочется. Нарушение мышления. И нарушение поведения, то есть более вялое, заторможенное поведение. Все остальные состояния связаны с физиологическими изменениями, природными явлениями, комбинацией этого всего, но не называются депрессией.

– Сейчас мир переживает пандемию. И вроде бы уже постепенно привыкаем, но каждый пик, каждая "красная" карантина, ухудшение статистики – бьют по настрою. Как оставаться в позитивном настроении при таком потоке негативных известий?

– Во-первых, вы не одни, в этой ситуации находится весь мир. Да, этот процесс длится и пока непонятно, когда закончится. Мы жили надеждой, что вот-вот все закончится, но ситуация набирает обороты. Из-за того, что мы ждали, но не дождались, начинаются очень сильные тревожные состояния, напряжение, злость, агрессия и бессилие.

Поэтому, во-вторых, важно понять: этот процесс есть, он длится, но параллельно с этим ваша жизнь тоже идет. И в своей жизни есть три важных составляющие.

Первое – это эмоциональное состояние, то, как вы можете эмоционально себя поддерживать. Это может быть что угодно: вкусная еда, хорошие книги или сериалы, общение с друзьями. Что угодно, что может поднять ваше эмоциональное состояние.

Второе – насыщать когнитивную часть, то есть интеллектуальную. Саморазвитие – это важно. Хотели учить языки, закончить курсы, конференции посетить. Сейчас для этого есть возможность и важно, чтобы ваш мозг работал. Когда вы сидите и ничего не делаете – это большая проблема, поскольку у нас в мозге выделяется каждый день так называемая психическая энергия – ретикулярная формация. И она постоянно хочет реализоваться. Если мы эту психическую энергию никуда не направляем, ничем не занимаемся, она начинает как вулкан накапливаться и в какой-то момент просто взрывается, приводя к уже более сложным психическим состояниям. Наблюдайте за интеллектуальной частью жизни.

Третье – это физическое состояние. Наше физическое тело напрямую связано с психикой. Любые психические нагрузки, какие б они ни были: танцы, йога, спокойные или активные – не важно – должны быть тоже.

Если мы пойдем еще глубже, то с психологической точки зрения важно сказать о трех китах, трех потребностях, которые у каждого из нас существуют. Это потребность безопасности, а сейчас она абсолютно нарушена со всех сторон – как и со стороны здоровья, так и из-за политической, территориальной ситуации, да и материальный достаток у многих пострадал. Вторая составляющая – взаимодействие с социальными группами. Нам важен социум, личное общение, с чем сейчас тоже проблемно в связи с карантинами. И третье – это создание пар – любовь, отношения. Что тоже сейчас ограничено для тех, например, кто не имеет пары. Или люди столкнулись во время изоляции со сложностями в семье.

Поэтому важно как-то обеспечивать себе безопасность, искать заработок, находить поддержку, не останавливаться даже на карантине пробовать строить отношения. Когда люди знают и осознают, какие причины проблем, то им тогда легче что-то с этим делать.

– Многие начинают переедать на фоне стресса, злоупотребляют алкоголем...

– Это все происходит только из-за того, что накапливается очень много энергии, которая никуда не девается. Каждый человек должен для себя определить, куда ему интересно тратить эту энергию. Иначе получается какая схема: у нас возникает энергия, мы ее никуда не тратим, у нас возникают на фоне этого переживания, пессимистическое настроение, включается избирательная восприимчивость – фокусировка на негативе, и вся энергия уходит на то, чтобы этот негатив погасить. А негатив гасится чем? Алкоголем, перееданием и так далее. Все из-за того, что накапливается энергия, которая перерастает потом в негативную.

– А как выстраивать общение с детьми? Детворе тоже приходится "карантинить". Им объяснять все эти моменты?

– Люди начали более-менее адаптироваться, но все равно возникают сложности, потому что нет инструкции. С детьми очень важно в нашей ситуации держать режим. Сюда входят онлайн-школы, время, которое проводят с детьми родители – настольные игры, просто поговорить, повеселиться, потолкаться подушками – что угодно. Если режима нет, родители занимаются своими делами, а дети предоставлены себе, то они не чувствуют границы. Это усложняет и их жизнь, и родителей. Режим поможет родителям выстроить свои временные границы, эмоциональные, психологические в том числе. То есть они будут понимать, что у них есть время на себя в такой-то период. Дети с удовольствием ждут времени, когда они повзаимодействуют с родителями. И это в конце концов снижает тревогу.

– Статистика показывает, что выросло число семейных разводов. Как всей семьей дружно пройти эти турбулентности?

– У каждого в паре должно быть свое пространство. Даже если это маленькая квартира, все равно вы должны определить для каждого свой угол. Затем – временные границы. Когда дети заняты, вы понимаете, что у вас есть время для себя, точно так же вы можете сказать своему партнеру или партнерше, жене, мужу: "Мне нужно два часа моего времени на себя". То есть вам нужно научиться оставаться одними. Потому что из-за постоянного взаимодействия, визуального, аудиального, кинестетического, идет сильная нагрузка на мозг. Он не справляется, начинают появляться агрессивные чувства, которые требуют выплеска.

Пробуйте выстроить режим с детьми, с мужем соблюдать территориальные, временные, психологические границы… Под психологической имеется в виду: "Я не делюсь негативными эмоциями со своим мужем", "Я не начинаю его доставать", "Я даю ему возможность побыть самому, решить свои вопросы". Если возникают какие-то негативные переживания, связанные с недовольством, удовлетворением тех трех потребностей, тогда нужно просто садиться и говорить, обсуждать: "Ты знаешь, мне сложно". Но самый идеальный вариант – не впутывать туда мужа, а обращаться к специалисту.

Выстраивание всех этих границ позволяет паре оставаться в контакте. Да, разводы увеличились, к сожалению. Но сам карантин являлся только триггером для этих пар. Как говорится, где тонко – там и рвется. Могли сыграть роль накопленное недовольство, потеря чувств, злость, обиды, которые не выходили наружу благодаря тому, что партнер уходил на работу, а вы встречались с подружками. То есть не было возможности весь негатив друг другу выговорить. Но когда вас закрыли насильно, исчезло разнообразие, некуда скинуть энергию – начались сложности. Кроме того, многие мужчины имели любовниц. Это тоже повлияло, поскольку ранее они уходили разряжаться, возвращались домой и семья удерживалась.

– Сейчас много говорится об абьюзерстве. Какие звоночки должны насторожить женщину или мужчину в паре и указывать на насилие?

– Первое – партнер начинает стирать ваши границы. Например, мужчина начинает говорить, что ему не нравятся ваши друзья, начиная постепенно уводить вас из социума, чтобы вы остались сама. Дальше говорит: "Знаешь, ты у меня такая красивая, но мне так не нравится, что вот это носишь, давай ты будешь носить вот это". В начале отношений абьюзеры шикарно ухаживают – это лучшие ухажеры, которые существуют. Они максимально задаривают подарками и дают ощущения девушке, что она принцесса. Но затем они постепенно начинают набирать влияние на вас и стирать ощущение индивидуальности. Девушка влюблена, принимает ухаживания-обхаживания, на это все соглашается и постепенно начинает отказывать от подруг, от своего собственного мнения, от своих выборов и вкусов. Когда абьюзер понимает, что человек не имеет социальных контактов, полностью подвластен, то обычно говорит: "Тебе не нужно работать, я тебя обеспечу, тебе ничего не надо, сиди дома, у тебя все будет".

Когда женщина теряет свою индивидуальность, границы, становится полностью подвластной, у него появляется желание периодически проверять это. И в нем рождается тиран. Сначала идут оскорбления, потом пинки и избиения. Чтобы не допустить этого, человеку важно понимать, что он индивидуальность, его вкусы, внешний вид, круг общения, интересы – это его жизнь, никто не имеет права ее обесценить и контролировать. Женщине нужно не становиться в позицию жертвы и терять себя: "О боже, я такая несчастная! Я никому не нужна. Ну, хоть какой-то, хоть плохенький, но мой". Чем больше будете на это соглашаться, тем больше будете притягивать к себе тиранов.

Любите и цените себя, не забывайте развиваться, работать, заниматься любимым делом и реализовываться.