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Как пережить локдаун без депрессий и конфликтов: ТОП-5 проверенных советов от психолога

Как пережить локдаун без депрессий и конфликтов: ТОП-5 проверенных советов от психолога
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф

В пятницу, 2 апреля, стало известно, что Украина обновила два антирекорда, связанных с коронавирусом. За сутки зарегистрировано почти 20 тысяч заболевших, умерло 433 пациента.

Уже в понедельник в Киеве и нескольких других городах Украины значительно ужесточают карантинные меры. Но и угроза всеукраинского локдауна становится всё более реальной. Как пережить очередную волну коронавируса и карантина с психологической точки зрения? Где находить ресурсы, которые уже, кажется, исчерпаны? Своими советами с читателями "Телеграфа" поделилась учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская.

"Нам следует создавать внутренний микромир. Это очень важно. И это работает. Проверено с точки зрения психологии, на примерах людей, с которыми я общалась во время и после первого локдауна. Мы живем вместе. У нас есть я и ты, я ты и детки, я ты и кошечки, собачки. Мы наполняем свою жизнь добротой внутри этого нашего микромира. Всё, что происходит вне – это тревожно, непредсказуемо. Мы зачастую не способы на это повлиять. Поэтому нужно влиять на то, на что можем. На наш микромир, на наши отношения, на наше внутреннее состояние. И даже будучи "запертыми" карантинными мерами в квартире, можно не перессориться, не впасть в депрессию, а саморазвиваться, развивать отношения с семьей", – уверяет Елена Рыхальская.

Психолог дает топ-5 советов тем, кто из-за локдауна вынужденно остался дома. Это касается и тех, кому пришлось прекратить работу, и тех, кто остался с детьми из-за того, что закрылись садики и школы.

1. Отдыхайте друг от друга

"Не важно, сколько у вас комнат. Важно раз в час-два расходиться по разным углам. Отдыхать друг от друга. Занимайтесь, чем хотите. Спортом, смотрите что-то в Интернете, пишите статью или переписывайтесь с кем-то, ешьте вкусняшки… Нас как в консервную банку забросили, закрыли. Мы друг друга, конечно, любим. Но находясь в одном пространстве начинаем тихо (или громко) ненавидеть. Всё чаще может вырваться: "Ты меня бесишь". Потому – давайте друг другу возможность побыть не вместе", – призывает психолог.

2. Смешите и креативьте

"Отдыхать друг от друга, это не значит перестать общаться. Напротив. Просто делайте паузы в общении, – продолжает Елена Рыхальская. – А еще постарайтесь наполнить вашу вынужденную изоляцию новыми ритуалами, яркими красками. К примеру, раз в час рассказывайте друг другу анекдот или смешную историю – можно придуманную, можно из собственной жизни. Устраивайте представления. Кто-то может петь, кто-то – читать стихи, кто-то – играть на музыкальных инструментах. Показать сценку из любимого фильма, мультфильма или спектакля. Поиграть во что-то. Наполните этот вынужденный отпуск в четырех стенах творчеством. Смешите, креативьте. Это очень помогает пережить непростые времена".

3. Общайтесь с теми, кто не рядом

"Еще один важный момент – общаться с теми, кто не рядом. К счастью, современные средства коммуникации это позволяют. Чаще говорите по телефону, вайберу, скайпу и так далее с родными, близкими, друзьями, коллегами. С кем-то вы, возможно, не общались давным-давно. Так – вперед! Выходите на связь, поддерживайте друг друга. Говорите о книгах, фильмах, о позитивных вещах. Наполняйте друг дуга правильной энергией", – призывает психолог.

4. Гуляйте и помогайте

"Прогулки в парках, на природе – отличная разрядка. Конечно, следует избегать массовых скоплений людей. Но гулять-то никто не запрещал! А во многих местах своих городов вы, возможно, никогда не бывали. Так открывайте их для себя. Или бывайте в любимых местах – это тоже прекрасно. А гуляя, можете помогать, – отмечает Елена Рыхальская. – Многие пенсионеры сейчас отрезаны от социума. Вы, если есть такая возможность, могли бы покупать им продукты, их любимые газеты-журналы. Даже не представляете, насколько важно это им – и как приятно будет вам".

5. Развивайтесь

"Сейчас самое время посмотреть фильмы, прочитать книги, которые давно собирались, но как-то всё не успели. Но это в том случае, если есть возможность просто отдыхать. А она есть далеко не у всех. Так – развивайтесь! Просматривайте обучающие семинары, повышайте квалификацию, ищите возможности зарабатывать дистанционно. Двигайтесь вперед – и тогда на страдания в стиле "почему всё так, а не иначе" просто не будет времени", – уверяет психолог

Напомним, что киевлянам ограничат доступ к общественному транспорту. Как оформить спецпропуска в метро, автобус или троллейбус, ранее сообщал "Телеграф".

О том, насколько юридически обоснованы вводимые властями карантинные ограничения, "Телеграфу" рассказал адвокат, правозащитник, народный депутат 8 созыва, эксперт Украинского института будущего Андрей Помазанов.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Психология, Советы психолога, Карантин в Украине, Локдаун, Елена Рыхальская.
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