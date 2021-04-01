Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей

В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводят локдаун. Не исключено, что будет объявлен и всеукраинский жесткий карантин. Насколько юридически обоснованы вводимые ограничения? Как более правильно могла бы поступить власть? Ситуацию для "Телеграфа" анализирует адвокат, правозащитник, народный депутат 8 созыва, эксперт Украинского института будущего Андрей Помазанов.

С введением всё новых и новых ограничений конституционных прав граждан, которые власть имущие называют "вынужденными карантинными мерами для сохранения жизни", люди становятся всё более бедными и бесправными. А чиновники продолжают наживаться на выделении денег из бюджета, считает Андрей Помазанов.

"За время объявленной пандемии сроки ограничений постоянно продлевают, как будто испытывая уровень человеческого терпения и проверки наличия ресурсов к выживанию. Официальные власти столицы уже объявили об очередном вопиющем ограничении – с 5 апреля закрываются даже дошкольные учебные заведения и вводится запрет на работу начальных классов школы. Те, что "там наверху" протестировали подобное на старшеклассниках. Родители молчат, дети постепенно теряют в знаниях, а, значит, становятся более послушными в будущем. Почему бы теперь не реализовать нашумевший избирательный слоган "досить шастать" и не заставить всех родителей сидеть дома? Ведь отмена обучения в начальных классах и садиках автоматически "приковывает" родителей к своим чадам, которые остались дома, – поясняет эксперт. – Остается больной вопрос, на который у власти нет ответа: "Кто заработает денег на пропитание семьи?". Может, сидящие в теплых высоких кабинетах дадут этим семьям часть отката за "Большую стройку на деньги" ковид-фонда? Или малого предпринимателя спасут мифические 8 тысяч гривен?"

По мнению Андрея Помазанова, в последнее время из памяти чиновников всё больше стирается существование в Украине Основного закона, который предусматривает, что "Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы" (ст. 21), а также устанавливает, что "Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены".

"А вот люди о существовании Конституции не забыли – и активно защищают свои права в судах, о чём свидетельствует судебная практика по отдельно взятым делам, связанным с ношением масок в общественных местах и работой предпринимателей при объявленных ограничениях. Скорее всего, власть будет и далее продолжать наследовать мировые практики по усмирению граждан путем введения и ужесточения ограничений прав человека. Ей (власти) это выгодно", – резюмирует экспрет.

Напомним, что киевлянам ограничат доступ к общественному транспорту, Как оформить спецпропуска в метро, автобус или троллейбус, рассказывал "Телеграф".