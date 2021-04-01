Скачать
Четверг, 01.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика)
Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика)
Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика
Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика
У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам
У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам
Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей
Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей

Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей

Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Телеграф

В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводят локдаун. Не исключено, что будет объявлен и всеукраинский жесткий карантин. Насколько юридически обоснованы вводимые ограничения? Как более правильно могла бы поступить власть? Ситуацию для "Телеграфа" анализирует адвокат, правозащитник, народный депутат 8 созыва, эксперт Украинского института будущего Андрей Помазанов.

С введением всё новых и новых ограничений конституционных прав граждан, которые власть имущие называют "вынужденными карантинными мерами для сохранения жизни", люди становятся всё более бедными и бесправными. А чиновники продолжают наживаться на выделении денег из бюджета, считает Андрей Помазанов.

"За время объявленной пандемии сроки ограничений постоянно продлевают, как будто испытывая уровень человеческого терпения и проверки наличия ресурсов к выживанию. Официальные власти столицы уже объявили об очередном вопиющем ограничении – с 5 апреля закрываются даже дошкольные учебные заведения и вводится запрет на работу начальных классов школы. Те, что "там наверху" протестировали подобное на старшеклассниках. Родители молчат, дети постепенно теряют в знаниях, а, значит, становятся более послушными в будущем. Почему бы теперь не реализовать нашумевший избирательный слоган "досить шастать" и не заставить всех родителей сидеть дома? Ведь отмена обучения в начальных классах и садиках автоматически "приковывает" родителей к своим чадам, которые остались дома, – поясняет эксперт. – Остается больной вопрос, на который у власти нет ответа: "Кто заработает денег на пропитание семьи?". Может, сидящие в теплых высоких кабинетах дадут этим семьям часть отката за "Большую стройку на деньги" ковид-фонда? Или малого предпринимателя спасут мифические 8 тысяч гривен?"

По мнению Андрея Помазанова, в последнее время из памяти чиновников всё больше стирается существование в Украине Основного закона, который предусматривает, что "Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы" (ст. 21), а также устанавливает, что "Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены".

"А вот люди о существовании Конституции не забыли – и активно защищают свои права в судах, о чём свидетельствует судебная практика по отдельно взятым делам, связанным с ношением масок в общественных местах и работой предпринимателей при объявленных ограничениях. Скорее всего, власть будет и далее продолжать наследовать мировые практики по усмирению граждан путем введения и ужесточения ограничений прав человека. Ей (власти) это выгодно", – резюмирует экспрет.

Напомним, что киевлянам ограничат доступ к общественному транспорту, Как оформить спецпропуска в метро, автобус или троллейбус, рассказывал "Телеграф".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 271

Все по теме:

Киев, Коронавирус, Covid-19, Карантин в Украине, Андрей Помазанов, Локдаун в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Моя жизнь закончилась": звезда сериала "Школа" призналась, что ее изнасиловали
02 Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
03 Арахамия "зарезал" Тищенко: что это за история со "слугами народа"
04 Когда ты часть "русского мира", а документ у тебя американский: в скандальной поездке Познера в Грузию открылся важный момент
05 Дальнобойщик проскочил без очереди, но вскоре пожалел о своем поступке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA
Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA
Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)
Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)
Работать запретили, а помощи не дают: предприниматели Полтавы восстали против карантина
Работать запретили, а помощи не дают: предприниматели Полтавы восстали против карантина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь