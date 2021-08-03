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"Мы имеем право быть счастливыми всегда": семейный психолог честно рассказала о разводе для женщин

"Мы имеем право быть счастливыми всегда": семейный психолог честно рассказала о разводе для женщин
08:12 Сегодня Телеграф

После развода многие женщины переживают не самый легкий период в своей жизни. Это прежде всего касается эмоционального плана, а очень часто всю ситуацию усугубляет еще и порицание со стороны близких и знакомых. Но со всем этим нужно бороться, чтобы позволить себе быть счастливой.

Об этом во вторник, 3 августа, пишет семейный психолог Светлана Ройз на своей странице в Facebook.

"Женщина и развод. Мама и развод. Продолжение темы. Когда я задумалась о тексте для мам, я понимала, что к моей профессиональной позиции и роли, примешается и мой личный опыт – эмоциональный и практический – женщины – мамы - психолога, прошедшей через развод, свой личный кризис, совершившей свои ошибки, сделавшей свои выводы. И…позволившей себе счастье в новой семье.
Опишу общие темы, которые возникали в практике (и личной жизни). То, что касается состояния женщины, находящейся рядом с ребенком. Кто бы ни был инициатором развода, при каких условиях не происходило бы расставание, что бы ни происходило, важно помнить:
* Нет, ты не подвела всех, не опозорила семью, ни предала мечту. Даже, если в твоей семье до тебя никто не разводился.
* Сложные, тяжелые, кризисные ситуации случаются и с очень хорошими людьми.
* Мы имеем право быть счастливыми и искать свое счастье. Всегда.
* Вопросы – руминации, которые ходят по кругу и обесточивают: Ну кому я буду нужна? смогу ли я полюбить снова? Сможет ли кто-то полюбить меня? Наверное, со мной что-то не так… так будет всегда…я никому не смогу доверять. .я не привлекательна, не сексуальна – важно заменять на Жизнь - больше, чем кризис, больше, чем период развода. Больше, чем мой страх. Меня можно любить. Я нормальна. Мой страх говорит, что я (выписать) а мой мозг, моя Суть говорит (написать, что приходит в голову).
* Я лишила ребёнка отца, я виновата – токсичные мысли. Нам важно выбирать всегда – менять или не жить в токсичной среде. Но важно самой для себя не становиться токсичной. И важно делать то, что от нас зависит, чтобы контакт ребенка и отца не был потерян. И дать себе право на счастье. Ребенку важны счастливые реализованные родители, даже, если они не живут вместе.
* Люди (в личных или производственных) отношениях расстаются, или сумев поблагодарить друг друга, или, чтобы справиться с нагрузкой и позволить себе отделиться, обесценивают то, что для них было важно. Важно позволить себе не обесценивать себя и партнера.
* Беспомощность и неизвестность истощает. Чем больше ясности и чем больше аспектов, на которые мы можем повлиять, тем больше у нас будет сил. На что я могу повлиять?
* Страх будущего – естественен. Нам нужно время, чтобы туман рассеивался. В тот момент, когда ничего не ясно, ничего не видно – важно делать совсем маленькие, естественные и понятные, пусть даже бытовые шаги.
* Стыд – привнесенное чувство. Важно разделять ответственность за ситуацию с партнером. Не стыдно проходить через кризис. «Что люди скажут»? - им все равно, о чем говорить.
* «Сейчас так» - эта фраза помогала мне и другим принимать реальность
Важно:
* Укрепляться: Любой кризис – ослабляет. У нас есть «базовые пазлы», которые важно укреплять самим или с проводниками - тело, самооценка, интеллект, эмоции, контакты, смысл.
* Уважение. К себе. К партнеру. К ребенку. (да, бывают ситуации, в которых сохранять уважение к другому сложно и невозможно)
* Пожалуйста, просите о помощи. Сейчас очень нужна поддержка. Кто ваш круг поддержки? Кому вы можете позвонить, кто может быть рядом?
* Делать маленькие шаги. Когда на большие шаги нет сил, когда нет ясности – делать то, что по силам, текущее.
* Просить о помощи – пишу еще раз! Об эмоциональной, о физической, о материальной. Просить побыть с ребенком, чтобы вы могли отдохнуть, пойти в кафе, позаботиться о себе.
* Оставлять деньги на себя! С каждого гонорара и каждой зарплаты откладывать хоть немного «На СЕБЯ»
* Дать себе отпуск от идеальности. Сейчас точно не время для идеальности
* С психологом, если есть возможность – проявлять – осознавать эмоции, прояснять страхи, получать поддержку.
Относительно ребенка (невозможно сказать, с кем ребенку жить лучше, с папой или мамой, как правильнее выстраивать встречи, организовывать ли жизнь ребенка так, чтобы он мог быть 2 недели с мамой, 2 недели с папой, все это можно сказать только, зная семью)
если ребенок живет с мамой:
* Идентификация: Ребёнок, чтобы «достроить» недостающую папину часть, может пытаться «выращивать» черты папы - он буквально становится больше похожим на папу. Похожим внешне и повторяя черты характера. Это может раздражать, пугать, вызывать напряжение. Важно себе напоминать – ты – мой ребенок. Вы с папой разные. Ты – это ты, он – это он.
* Не опускаться до шантажа. Ребенок не должен быть включен во все, что касается взрослых решений и отношений. Он не может нести ответственность за взрослых.
* Если встречи с папой безопасны - не мстить, лишая ребёнка и отца возможности встреч.
* Если ребёнок долго ожидает встречи - он может после встречи быть перевозбужден, это естественно. Если встречи будут чаще, регулярнее, если между встречами у ребенка будет с папой контакт по телефону или в мессенджерах – постепенно напряжение будет спадать. + нужно делать ритуалы перехода из «системы в систему» - при встрече с ребенком говорить «секретные слова», создать ритуалы встреч, обнимашки. Говорить слова: Ты дома. Возможно, делать акцент – а теперь надеваем домашние тапочки, возможно, будет свой «домашний ритуал»-возвращение – какао, лимонад…
* Не нужно сразу выспрашивать у ребенка, как происходила встреча, что делали с папой – ребенок будет чувствовать напряжение. И либо будет начинать манипулировать, либо перестанет рассказывать. Корректный вопрос – тебе было с папой весело? Подождите, ребенок сам расскажет то, что для него важно
Ребенку важно дать «негласное разрешение» - БРАТЬ у папы, опираясь на папу, не наталкиваясь при этом на напряжение мамы. «я рада, что тебе с папой хорошо».
* Ребёнку можно и нужно говорить о том, что взрослые могут ошибаться.
* Важно помнить, что чем больше у нас вины, тем меньше сил встретиться, приблизиться. Пожалуйста, давайте строить отношения не на чувстве вины.
* Не доказывать через ребенка свою значимость
* Когда ребенок говорит: а папа меня больше любит, потому что покупает, разрешает..… мы можем ответить - каждый проявляет свою любовь по-разному. Я – так.
* Говорить с ребёнком искренне – мне страшно тебя потерять, мне сейчас грустно – я скучаю по нашей прежней жизни, мне важно время, чтобы собраться с силами, я устала и мне сейчас очень важно отдохнуть. Давай помечтаем о будущем…
* Нам важно разделить понятия: «плохой (возможно) муж» и «плохой папа». Можно быть друг для друга «не теми» мужчиной и женщиной, но быть прекрасными родителями. Нельзя ребёнка лишать этой возможности – почувствовать силу папы.
* То, что укрепляет ребенка: Рассказывать о том, как встретились, о том, что в нем много любви, и что в самом ребёнке самого ценного. И он возьмёт от папы и мамы самое лучшее. Мне очень грустно и больно, что так произошло. Но я справлюсь и мы справимся. Ведь каждый имеет право на счастье. Я, и ты, и твой папа - пусть не вместе, но мы будем счастливы.
* Не создавать идеальный образ отца. Так же, как и не нужно демонизировать его.
Не врать, что он на Марсе, в командировке.
* Ребенка пугает неизвестность. Нужно дать ему конкретную информацию – (о том что мы сами знаем) где будет жить, спать, учиться, как будет видеться с папой.
* Ребёнок может вести себя по-другому. Нам важно дать ребенку время на адаптацию. Его жизнь изменилась.
* Не укладывать с собой в кровать ночью ребенка старше 8 лет, (потому что нам самим одиноко и страшно)
* Скучая по папе: У ребёнка может появляться вымышленный герой,
Он может идеализировать или обесценивать папу
Ему нужно дать возможность говорить с вами об отце. Чтобы не разъединить его с силой, которую папа может ему дать.
Важно дать разрешение любить папу!
(если вам тяжело, а это может быть тяжело – вы можете ребенку об этом сказать, но затем поработать с психологом на эту тему)
* Не вкладывать в ребёнка жизнь. Теряя на время свой смысл, свои ориентиры, женщина может посвящать свою жизнь ребенку – это опасно. Для самого ребенка и для женщины.
Дальше – то, что уже было написано о помощи ребенку в предыдущем тексте – о разводе для пап.
Я не писала об отношениях с бабушками и дедушками, о появлении новых партнеров в нашей жизни, и о том, когда папа не выходит на связь. Это отдельные огромные темы.
Я очень верю в то, о чем писала вначале. Что Жизнь больше кризиса. Что мы ценны, красивы, значимы и точно можем быть любящими и любимыми. Женщинами. Мамами. Женами.
С уважением и поддержкой всем!"

Как сообщал "Телеграф" ранее, семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней: как найти "своего" психолога, пережить карантин и сохранить отношения.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Женщина, Блог, Семейный психолог, После развода.
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