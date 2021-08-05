Маму и дочь называют сестрами: людям сложно поверить в 20-летнюю разницу между ними

С тех пор, как Лорен Марсден исполнилось 18 лет (а сейчас ей 20), девушка начала получать бесконечные комментарии от незнакомцев, которые приняли ее маму, 41-летнюю Шерил Джарвис из Брэдфорда (Великобритания) за ее родную сестру.
Об женщинах пишет издание The Sun.
Мама двоих детей Шерил польщена такой путаницей. Она работает в сфере управления проектами. Свой прекрасный внешний вид объясняет строгим фитнес-режимом.
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Дочь Лорен и мама Шерил
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"Люди не могут поверить, что я мама Лорен. Они всегда думают, что сестры. Мне лестно и приятно слышать, что я выгляжу молодо. Лорен помогает мне оставаться молодой, поскольку она дает лучшие модные советы и показывает мне, какие косметические продукты мне следует покупать", - рассказала 41-летняя Шерил.
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41-летняя Шерил с мужем Уиллом Джарвисом и сыном
Женщина стремится расширить права и возможности женщин всех возрастов и признается, что занимается спортом почти ежедневно.
В тоже время она признается, что использует ботокс на протяжении последних трех лет.
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Ранее "Телеграф" писал о женщине, которая в 71 год решила заняться бодибилдингом. Регулярные тренировки привели к невероятным результатам.