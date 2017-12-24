Кристина Агилера отпраздновала день рождения в соблазнительном наряде

18 декабря Кристина Агилера отпраздновала день рождения - певице исполнилось 37 лет.

Похоже, вечеринка удалась на славу, так как снимки с веселья начали появляться в сети лишь спустя несколько дней. Поклонники смогли увидеть, в чем их кумир решила встретить свой очередной год.

В Instagram Агилеры появилось фото, на котором она позирует в ярко-розовом платье на бретелях. Поверх звезда надела пальто более нежного оттенка.

Розовый всегда был к лицу блондинкам, а уж Кристина тем более знает, как носить столь эффектный цвет.