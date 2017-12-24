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Кристина Агилера отпраздновала день рождения в соблазнительном наряде
17:37 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Певице Кристине Агилере исполнилось 37 лет.
18 декабря Кристина Агилера отпраздновала день рождения - певице исполнилось 37 лет.
Похоже, вечеринка удалась на славу, так как снимки с веселья начали появляться в сети лишь спустя несколько дней. Поклонники смогли увидеть, в чем их кумир решила встретить свой очередной год.
В Instagram Агилеры появилось фото, на котором она позирует в ярко-розовом платье на бретелях. Поверх звезда надела пальто более нежного оттенка.
Розовый всегда был к лицу блондинкам, а уж Кристина тем более знает, как носить столь эффектный цвет.
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