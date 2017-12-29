Настя Каменских рассказала, где отпразднует Новый год

За кулисами концерта "Новогодняя музыкальная платформа 2017", который канал "Украина" покажет в ночь на 1 января в 00:10, певица NK (Настя Каменских) рассказала, как отпразднует Новый год.

На концерте "Новогодняя музыкальная платформа" NK (Настя Каменских) исполнила песню "Влюбленные люди" из ее рождественского альбома и одноименного музыкального фильма "Xmas with NK" и получила за нее специальную награду.

По словам Насти, ноябрь и декабрь были очень насыщенными для нее, поэтому Новый год певица планирует праздновать не на роботе, а с друзьями. Впервые за последние года. "В этом году я решила отдохнуть: последние 3 месяца были очень насыщенными, поэтому в канун Нового года уезжаю в Америку и планирую провести праздники в кругу друзей".

Во время съемок певица пожелала зрителям канала "Украина" оставить все недомолвки в старом году, а в новом – беречь своих любимых. "Дорогие друзья, если вы вдруг кого-то обидели, боитесь позвонить и попросить прощения, просто сделайте это. Пойдите на встречу, сделайте что-то хорошее, потому что все незаконченные дела нужно оставлять в старом году. Берегите друг друга, потому что самое важное на свете – это любовь", – сказала певица.

Отметим, что эта осень выдалась для Насти действительно знаковой – запуск сольной карьеры, первый сингл #этомояночь, съемки, выступления, рождественский альбом и фильм "Xmas with NK", 2 новые коллекции ее одежды NKsport, так что 2017 год запомнится ей по-настоящему яркими достижениями.

Кроме NK (Насти Каменских), праздничным настроением зрителей телеканала "Украина" с главной сцены страны зажгут Олег Винник, Наталья Могилевская, MONATIK, Злата Огневич, НеАнгелы, DZIDZIO, Лісапетний Батальйон, ТІК, Оля Полякова, Александр Пономарев, Alekseev, Dilemma, Дилайс, Виталий Козловский, TamerlanAlena, TAYANNA, ALYOSHA, Виктор Павлик и другие.