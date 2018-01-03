Две грани одних и тех же людей в фотографиях Фореста Макмаллина.

Фотограф из Атланты Форест Макмаллин в своем фотопроекте "День и ночь" (Day and Night) исследует сексуальное желание и его взаимосвязь с человеческой личностью, снимая отдельных людей и пары в их повседневной жизни и за закрытыми дверями их спален. Слева мы видим стандартный образ представителей американского среднего класса обоих полов, наслаждающихся обыденностью, а справа вдруг обнаруживаем, что те же самые люди перевоплотились в другие роли, следуя ночным фантазиям, и превратились в доминатрикс, любителей бондажа, трансвеститов, свингеров и фурри.