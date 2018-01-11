https://telegraf.com.ua/files/2018/01/78main-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3847458-poyavilis-podrobnosti-o-lichnoy-zhizni-olega-vinnika-i-ego-zhene.html
Появились подробности о личной жизни Олега Винника и его жене
Новости шоу бизнеса: Олег Винник всегда скрывал подробности о своей личной жизни.
Любимец женщин и популярный украинский певец Олег Винник никогда не рассказывал о своей личной жизни, однако впервые журналистам удалось рассекретить подробности семейной тайны артиста.
Возлюбленной певца является блондинка Таисия Сватко, которая носит сценическое имя Таюне. Она уже мого лет находится рядом с Винником и выступает с ним на сцене в качестве бэк-вокалистки. Односельчане Винника рассказали журналистам, что женщина является женой певца. Сватко на год младше Винника, и поженились они в начале 1990-х.
Что касается сына Олега Винника, то журналисты рассказали, что мальчик живет в Берлине.
Telegraf.com.ua