Появились подробности о личной жизни Олега Винника и его жене

Любимец женщин и популярный украинский певец Олег Винник никогда не рассказывал о своей личной жизни, однако впервые журналистам удалось рассекретить подробности семейной тайны артиста.

Возлюбленной певца является блондинка Таисия Сватко, которая носит сценическое имя Таюне. Она уже мого лет находится рядом с Винником и выступает с ним на сцене в качестве бэк-вокалистки. Односельчане Винника рассказали журналистам, что женщина является женой певца. Сватко на год младше Винника, и поженились они в начале 1990-х.

Что касается сына Олега Винника, то журналисты рассказали, что мальчик живет в Берлине.