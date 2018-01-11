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Появились подробности о личной жизни Олега Винника и его жене

Наталья Могилевская
22:28 Чт, 11 Январь 2018 Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Олег Винник всегда скрывал подробности о своей личной жизни.

Любимец женщин и популярный украинский певец Олег Винник никогда не рассказывал о своей личной жизни, однако впервые журналистам удалось рассекретить подробности семейной тайны артиста.

Возлюбленной певца является блондинка Таисия Сватко, которая носит сценическое имя Таюне. Она уже мого лет находится рядом с Винником и выступает с ним на сцене в качестве бэк-вокалистки. Односельчане Винника рассказали журналистам, что женщина является женой певца. Сватко на год младше Винника, и поженились они в начале 1990-х. 

Что касается сына Олега Винника, то журналисты рассказали, что мальчик живет в Берлине.

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