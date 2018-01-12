https://telegraf.com.ua/files/2018/01/20_main_new.1504194095-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3848148-nastya-kamenskih-provodit-vremya-c-potapom-v-mayami.html
Настя Каменских проводит время c Потапом в Майами
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11:35 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: В США также отдыхает Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом.
Певица Настя Каменских, которая в 2017 году начала свою сольную карьеру под псевдонимом NK, порадовала поклонников на странице в Instagram фото с отдыха в США.
После новогодних праздников Настя отправилась в Майами. На одном из фото Каменских позирует в коричневых шортах и белой блузке.
Свой стильный образ Настя дополнила кедами и сумочкой в тон.
Артистка опубликовала снимок в компании Потапа и участника группы "Время и Стекло" Позитива (Алексей Завгородний).
В США также проводит время Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом.
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