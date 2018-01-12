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Настя Каменских проводит время c Потапом в Майами

Смотрите фото (3)
Настя Каменских и Потап
11:35 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В США также отдыхает Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом.

Певица Настя Каменских, которая в 2017 году начала свою сольную карьеру под псевдонимом NK, порадовала поклонников на странице в Instagram фото с отдыха в США.

После новогодних праздников Настя отправилась в Майами. На одном из фото Каменских позирует в коричневых шортах и белой блузке.

Свой стильный образ Настя дополнила кедами и сумочкой в тон.

Артистка опубликовала снимок в компании Потапа и участника группы "Время и Стекло" Позитива (Алексей Завгородний).

В США также проводит время Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом.

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Новости шоу бизнеса, Майами, Настя Каменских, Настя Каменских и Потап, Потап, Фото.
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