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Анджелине Джоли приписывают роман с камбоджийским режиссером Прачем Ли

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Анджелина Джоли
21:59 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф
hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Похоже, актриса готова к новым отношениям. По крайней мере, так утверждают западные СМИ.

Пока Брэд Питт добивался свидания с Эмилией Кларк, его экс-супруга Анджелина Джоли обзавелась новым кавалером. По слухам, за Энджи ухаживает камбоджийский режиссер и музыкант Прач Ли.

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Инсайдеры утверждают, что пара познакомилась на съемках фильма Джоли "Сначала они убили моего отца" ("First They Killed My Father"). Мало того, кинодива уже познакомила нового возлюбленного с детьми. Фейсбук режиссера пестрит совместными фото с Джоли.

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Стоит отметить, что другие источники настаивают, что Анджелина не собирается заводить отношений и полностью сосредоточена на детях и работе.

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Новости шоу бизнеса, Анджелина Джоли, камбоджийский режиссер, Личная Жизнь, Прач Ли, Роман.
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